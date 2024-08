Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/08/2024 · 07:53 AM

El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 12 meses de prisión preventiva en contra de Ana Josefa García Cuello, imputada por la muerte por decapitación de su hija, de iniciales E. F. G., de seis años de edad, informó este martes el Ministerio Público.

Debido a la gravedad de los hechos y a que la imputada no cuenta con suficientes arraigos, no cabe otra medida de coerción contra la imputada que no sea la prisión preventiva, según argumentó la acusación que calificó el hecho, de manera provisional, como homicidio con premeditación y asechanza.

García Cuello cumplirá la medida en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones de lugar para esclarecer los hechos.

Se recuerda que Ana Josefa García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada por miembros de la Policía Nacional el pasado jueves 15 de agosto en su vivienda del sector Isfapol, municipio Santo Domingo Este.