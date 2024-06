el investigador y economista José M. Santana desmintió el deceso del académico estadounidense Noam Chomsky, de 95 años.

"Noam Chomsky todavía está vivo", publicó el investigador y economista en su cuenta de X (Twitter) la tarde de este martes.

Santana explicó que, ante los rumores de su fallecimiento, se comunicó con la esposa del intelectual y analista político, Valeria, quien realizó la aclaración.

"Los rumores sobre su fallecimiento son falsos. Su esposa, Valeria, me ha confirmado esta información".

Chomsky es reconocido por estudios de lingüística y su teoría de la gramática generativa-transformacional, presentada en su libro "Estructuras Sintácticas" de 1957, en el que planteó que la capacidad de hablar es innata y universal.

Duro crítico de la política exterior de Estados Unidos, se opuso a las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán.

También fue un activista pro derechos humanos.

José M. Santana, dominicano y alumno de Chomsky, quien mantiene una cercana relación con su familia, acaba de publicar un mensaje en X, diciendo lo siguiente:

Es increíble y paradójico que un intelectual tan brillante, prolífico y profundo como Noam Chomsky, quien en su obra seminal "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" desnudó la capacidad de los medios para distorsionar la realidad y moldear percepciones, se convierta ahora en una víctima palpable de esa misma maquinaria de desinformación que tan agudamente criticó. En una cruel ironía, los rumores falsos sobre su muerte, esparcidos como una verdad incuestionable, subrayan la potencia con la que los medios pueden manipular y tergiversar hechos, incluso en torno a una figura que dedicó su vida a desenmascarar tales prácticas. Noam Chomsky está hospitalizado, incapacitado para hablar y dependiendo de otros para su cuidado, pero, contrario a las perniciosas noticias, Noam Chomsky no ha muerto. Ojalá este susto por rumores falsos nos sirva como una enseñanza más de Noam #NoamChomsky