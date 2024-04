Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los equipos de béisbol profesional de Estados Unidos están siendo utilizados como medio de presión y extorsión por firmas de abogados y personeros que a cambio de beneficios económicos interceden para que jóvenes atletas logren llegar a las ligas mayores, denunció una agencia de talentos que opera en el país.

La Born to Play Agency, S.R.L., dedicada a asistir atletas en diferentes programas de béisbol, advirtió que se ha convertido en una “práctica lamentable” el que para conseguir recursos que no les corresponden algunas personas vinculan públicamente y de forma malintencionada los nombres de los equipos de la MLB (Major League Baseball) para intimidar y crear un ambiente hostil y de desconfianza en esas organizaciones.

La agencia hizo la denuncia a propósito de que conflictos legales son difundidos en medios de comunicación cuando aún están siendo conocidos en los tribunales, “donde cada parte tiene la oportunidad de presentar sus argumentos y de sustentar como pruebas sus reclamos”.

Se refirió directamente al caso del atleta Yariel Rodríguez, quien en agosto pasado demandó al señor Raymel Martínez solicitando la nulidad del vínculo contractual que les relacionaba.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal Arbitral del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y aún está pendiente de conocimiento.

La iniciativa fue tomada por Rodríguez al considerar que hubo incumplimiento de compromiso de la persona que voluntariamente había asumido la responsabilidad de patrocinarlo durante su estadía en la República Dominicana.

La parte demandada, sin embargo, meses después incoó un embargo retentivo en manos de un equipo de grandes ligas, alegando que Rodríguez había incurrido en violación e incumplimiento de pagos acordados.

Según la Born to Play Agency el nombre del equipo de la MLB que contrató los servicios de Rodríguez está siendo utilizado por Martínez para intimidar y extorsionar al atleta.

“Ese caso tampoco ha sido conocido por los tribunales dominicanos, pero ha sido llevado a los medios de comunicación. Ventilar de manera pública y exponer a la palestra a los equipos de grandes ligas que no tienen un vinculación directa con estos asuntos privados no es más que acto de intimidación desesperado que solo sirve para incubar un ambiente hostil y de desconfianza en estas organizaciones que tanto aportan al desarrollo de la industria del béisbol que se ha convertido en parte de nuestra marca país”, dice la Born to Play Agency.