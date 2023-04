Defensa de Adán Cáceres recusa a jueza por supuesta falta de parcialidad

La defensa técnica del imputado en el caso Coral el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, recusó a la jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quién conoce la audiencia preliminar, por supuesta falta de parcialidad.

Luego de la magistrada escuchar sus alegatos y decidir la continuidad de la misma, la defensa rechazó esta postura.

Esta audiencia preliminar fue suspendida hasta el próximo viernes 21 de abril a las 9 :00 de la mañana, a los fines de que el expediente sea remitido a la Corte de Apelación, para que decida si la mantiene en el caso o la cambia, cumpliendo con el procedimiento legal.

Adán Cáceres Silvestre pide nulidad del proceso

Durante la celebración de la audiencia, Cáceres Silvestre, al asumir su defensa denunció que el Ministerio Público ha cometido violaciones de derechos fundamentales.

Aseguró que el Ministerio Público le ocultó la existencia de una querella presentada por la Fundación Alfredo Nobel, Inc. En ese orden, explicó que no tenía conocimiento de esta denuncia y afirmó que la lista de violaciones por el órgano persecutor en su contra es larga donde abarca desde el derecho de defensa, el de tener un juicio justo, la contradicción, el principio de igualdad entre las partes, entre otros que se encuentran establecidos en la Constitución dominicana y algunos tratados.

El mayor general del Ejército indicó que se encuentra en un caso donde ", se han cometido violaciones groseras y laceraciones arbitrarias ".

El principal señalado en este caso solicitó al tribunal la nulidad de este proceso. Afirmó que el seguimiento de este proceso resulta imposible y añadió que sea eliminada la medida coercitiva que este tiene, al igual que las costas del caso sea pagadas por el órgano persecutor.

Obra de teatro mal montada

La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, calificó esta recusación como "infundada frente a un proceso que se les viene encima para el cual no están preparados".

Al referirse a esta situación, aseguró que "esto ha sido una obra de teatro mal montada". Agregó que colocaron en escena una imagen "al pretender que el imputado consiga la decisión que los abogados no pudieron conseguir de la jueza".

Indicó que la decisión de la jueza fue correcta, ya que indicó que no se puede referir a lo que no conoce, porque el tribunal no había notificado.

Sobre la acusación de esta defensa que acusó al Ministerio Público de cometer terrorismo judicial, Ortiz señaló que, si ellos quieren hablar de terrorismo, están dispuestos hacerlo.

Enfatizó que “terrorista es aquel que se roba el dinero y que impiden que los recursos lleguen a las escuelas, salud, obras públicas entre otras áreas vulnerables del país”.

Fundación Alfredo Nobel realizó una acusación alternativa

Julio Cabrera, representa de la Fundación Alfredo Nobel, aclaró que la querella fue hecha después que el Ministerio Público presentó su medida de coerción, aunque dijo que el MP al presentar su acta de acusación no los incluyó.

El legislador estableció que, si el Ministerio Público no incluye a la víctima o parte querellante, esta puede hacer una acusación alternativa, aseveró. Compartir

El abogado de la fundación explicó que, al realizar el proceso, la magistrada los excluyó, razón por la cual la Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional revocó la decisión de la jueza y los admitió como parte querellante