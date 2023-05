Defensa de Adán Cáceres no está conforme con la participación de la Fundación Alfredo Nobel en el caso Coral

Cristian Martínez, abogado del mayor general Adán Cáceres, imputado en el caso Coral, mostró su inconformidad la adhesión de la Fundación Alfredo Nobel como parte de la acusación hecha por el Ministerio Público contra los involucrados en este proceso.

En la audiencia, el togado explicó a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el 29 de octubre del 2021, el Ministerio Público se querelló contra los encartados en este caso, pero que no fue sino hasta el pasado 12 de mayo del 2023 que esta fundación se adhiere a la acusación.

La decisión de que la Fundación Alfredo Nobel pasara a ser parte acusadora junto con el Ministerio Público se basó en el fallo del 23 de abril del año en curso, emitido por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de que la entidad interpusiera un recurso para convertirse ser querellante alternativo en el caso Coral.

El abogado argumentó que, a pesar de que la Corte de Apelación validó la participación de la Fundación en el caso, en la mañana de este lunes, en su conclusión, la acusación fue cambiada.

Martínez añadió que la nueva acusación de esta fundación, la cual asegura "nadie conocía", representa el 50 % de la carga acusatoria y que la misma tiene imputaciones y relatos distintos.

Para el abogado, esta actuación se trata de “un juego al escondite”. Indicó que la defensa de su representado - Adán Cáceres - dijo todo lo que tenía que decir en base a una estrategia que preparó hace dos años, basada en los documentos que le habían entregado, pero que a raíz de la audiencia de este lunes, las condiciones han cambiado. "No son así las cosas”, se quejó.

“¡Esto es un arroz con mago! Yo no sé qué es lo que se va a abrir aquí. Yo, que he estado en el inicio del proceso, no entiendo al final dónde esto va a terminar”, aseveró.

Proceso contra los acusados

El 12 de diciembre del año 2022, el órgano acusador inició con la lectura de la acusación y presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Entre los acusados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco