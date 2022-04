Decisión coerción Operación Discovery se conocerá el 11 de abril

La jueza Yiberty Polanco se reservó para el lunes 11 de abril la decisión sobre la medida de coerción del caso de ciberestafa demantelado con la Operación Discovery.

VIDEO

Tras concluir la diligencia de hoy sobre esa medida de coerción, los representantes del Ministerio Público insistieron en que se presentaron "un expediente de acero, en el cual (la perpetración de delito) está sustentado en más de 300 pruebas que los abogados de la defensa no pudieron desmontar".

Estos últimos reiteraron a su vez que no hay forma de dejar en prisión a los imputados, "porque se trata de un caso en el no hay víctimas y no hay demandantes".

Por el caso Operación Discovery son procesadas 39 personas que fueron apresadas en varios allamientos realizados el 2 de marzo en Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo.

La medida de coerción contra todos ellos es por presunta extorsión y estafa a personas residentes en los Estados Unidos y fue solicitada por el Misterio Público el 4 de marzo a la jueza Yiberty Polanco; subió al tribunal el 8 de marzo, fecha en la cual se produjo un aplazamiento para el 14 de marzo, cuando empezó a conocer el proceso.

Gas pimienta contra periodistas

Mientras los imputados eran trasladados desde la sala de audiencias hasta las celdas de la cárcel del Palacio de Justicia, uno de los agentes policiales vestido de negro que custodiaba a los procesados roció un químico (gas pimienta) con la intención de impedir que los reporteros realizaran su labor.

El químico afectó a periodistas, abogados y a miembros del Ministerio Público. Estos afirmaron que investigarían la acción del policía agresor.

Algunos de los imputados vociferaron tras la audiencia que predecían que obtendrán la "libertad pura".