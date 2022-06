Dan el último adiós a Orlando Jorge Mera

Con una ceremonia emotiva al caer la tarde, la familia y las amistades de Orlando Jorge Mera le dieron el último adiós.

Puerta del Cielo fue el camposanto escogido por la familia para el descanso eterno del ministro de Medioambiente Jorge Mera, quien en vida trabajó para dejar un legado a su país y familia.

Fue despedido con honores militares, acompañado de todo el que lo quiso: sus compañeros de partido, de trabajo, de escuela, de deportes.

Durante la ceremonia, sus hijos Orlando Salvador y Patricia Victoria emitieron sus palabras de despedidas al padre que dijeron recordarán como una persona de fe y de entrega.

“Esta es una tragedia irreparable que para quien no tiene fe. Para nosotros, mi papá murió con la fe de un hombre católico y ahora está en un mejor lugar que nosotros”, expresó Patricia Victoria, hija de Jorge Mera que pertenece a una congregación religiosa cuyo hábito destacó en la ceremonia

Su hijo Orlando Salvador contó que el lunes de la muerte de su padre pensó que la vida se había terminado ahí, pues su padre fue su mejor amigo, la persona con la que compartía todos sus planes.

Aprovechó para agradecer a los miembros de la prensa por el manejo del luctuoso suceso y por no haber olvidado destacar y hacer relucir los logros de su padre.

Con voz entrecortada, Dilia Leticia, hermana de Jorge Mera lamentó a su vez que le arrancaran “lo único" que le quedaba de sus padres.

“Me llené de temor porque eras mi apoyo, lo que me quedaba de papá y mamá y me sentí en el aire. Me quedo con la paz de que te fuiste haciendo lo que te gustaba y, sobretodo, porque estás con papá y mamá”, dijo entre lágrimas.

Orlando Jorge Mera fue despedido con orquídeas amarillas, las flores con la que su familia solía homenajearlo.

Antes de cerrar el ataúd, tanto su esposa como sus hijos y su hermana le dieron el último beso de despedida