Cuando las regolas eran el acueducto de los pedernalenses

Fotografías de Luis E. Acosta

Julián Emilio Mancebo Pérez (Edígen) .

Edígen, único plomero sobreviviente del primer acueducto del municipio, ha cumplido 87 años. Habla estropajoso y trastabillando, su voz es casi un rumor y se auxilia de un andador. Un accidente cerebro vascular (ACV) le ha hecho una mala jugada. Mejoró y quiso retarlo con varios intentos de vencer las secuelas motoras para seguir con el oficio con el que crio un ramillete de hijos e hijas, 12. Pero la realidad le dictó la sentencia de retiro forzoso.

“La mentalidad ta buena, pero ya no puedo trabajá; toy débil”, dice resignado en su vivienda del sector Los Guayacanes, al suroeste de la comarca.

Julián Emilio Mancebo Pérez (Edígen) se esfuerza por reconstruir escenas de su larga historia, desde que salió Puerto Escondido (o Puesto Escondido), Duvergé, a los 18 años, cruzó la sierra Baoruco y llegó al pueblo después de tres días de avatares por trechos hostiles entre pinares tupidos, a lomo de mulo. La memoria le traiciona, a ratos.

Él había bajado por la misma ruta de las 32 familias que el gobierno de Horacio Vásquez llevó en 1927 a la sabana Juan López para fundar el pueblo y consolidar la frontera respecto de Haití. Para lograr este objetivo, el reconocido escritor Sócrates Nolasco fue designado como administrador de la colonia por el ministro de Agricultura e Inmigración, Rafael Espaillat.

Tanque en construcción.

“En el camino había cinco ranchos de espartillo, pa dormí cuando a uno le cogía la noche. Eran dos y tres días de viaje. Vine de Puerto Escondido a Bucán Polo, Las Mercedes, y de Bucán Polo a Pedernales, que era en un rato. Por ahí namá habían animales cimarrones, bestias, mucho puercos, chivos y vacas”, relata.

Cuenta que comenzó la plomería como ayudante de su maestro Daniel Peña Puello, capitalino, cuando la minera estadounidense Alcoa Exploration Company iniciaba sus procesos de explotación de la bauxita en la ladera sur del Baoruco y la exportaba por el muelle de Cabo Rojo, ahora en proceso de readecuación por parte de la constructora mexicana ITM Group, para convertirlo un puerto de cruceros que operará Taino Bay. Y luego como su ayudante en el primer acueducto construido en esta comunidad del extremo sudoeste dominicano a finales de la década del 40 del siglo pasado.

Planta de tratamiento de agua.

Le había nombrado el síndico Dorito Ramírez, hijo de Leticia Pérez y hermano de Chichí Cervantes. El salario era de 60 pesos, dice él luego de rebuscar en su memoria. “Me pagaban chelitos, chelitos”, enfatiza con su voz ronca.

Trémulo, rememora su faenar “en el primer acueductico” construido durante el último lustro de la década del 40, y sobre sus jornadas laborales en la minera Dovemco, y en Cementos Andino, empresa colombiana que operaba sus hornos en el mismo corazón de Cabo Rojo, centro de lanzamiento ahora del Proyecto de Desarrollo Turístico por parte de la gestión de gobierno de Luis Abinader. Justo allí sufrió la trombosis que minó sus fuerzas.

Tanque del actual acueducto.

Las huellas de su plomería están en toda la provincia: Barrio Inés (1968), 110 viviendas edificadas luego del huracán Inés del 29 de septiembre de 1966, que causó decenas de fallecimientos y graves daños a las infraestructuras de las provincias Barahona y Pedernales. También en Savica, Las Mercedes, Campo de Aviación, Nicolás Féliz, Los Altagracianos, Clodomira, Los Guayacanes. En Juancho, Ojeda, Jimaní, Malpaso…

“Y hasta en la capital he hecho trabajo. El ingeniero Reyes, de la Alcoa, me llevó a resolverle problemas en su casa; el ingeniero Pezotti, que hizo las obras del gobierno aquí en Pedernales, también. Pero ya no estoy en eso. Tengo dos hijos y un hermano plomero, ellos aprendieron… Yo no puedo más”, comenta un Edígen resignado. Ya dejó su motor y guardó su juego de llaves

ROPA PARA LAVAR

Miguel Pérez.

Miguel Pérez, 82 años, es nativo de Pedernales, residente en la capital hace seis décadas. Cuenta que todo era rudimentario en aquella época.

“Normalmente, el agua se cogía de la regola con latas y otros envases, para consumo humano, y la gente se bañaba en los balnearios que había. Era la única opción. Había una de las regolas con un lugar para los hombres, y en otro punto, para las mujeres. Algunos eran privilegiados. Por ejemplo: la regola de Minita, que pasaba por el patio de Curú y Zora, en la calle Juan López. La Nesta tenía otro, José Ramón Tejeda…”https://acento.com.do/opinion/rigola-regola-8650387.html.

Los pobladores consumían el agua sin miedo a enfermarse. No la hervían porque creían que era potable, la veían transparente. Y así lo hicieron hasta que un día se enteraron de que, “en la parte alta, los haitianos hacían sus cosas”.

Los balnearios consistían en una especie de pileta o toma en las mismas acequias. Luego, el agua seguía hacia los conucos y los potreros. Había una que era sagrada, nadie se podía bañar porque llevaba el agua a la fortaleza.

“Pero allá adentro ellos tenían una que era como una piscina grande. Se podía nadar. Nosotros pedíamos permiso a los guardias y nos dejaban entrar porque algunas de nuestras madres lavaban las ropas a los guardias. Allí algunos aprendimos a nadar”, explica con su enciclopédica calma.

Para lavar la ropa, los canales eran la única opción de la época. Y, como Pedernales es tierra de sol, allí mismo la tendían sobre árboles y piedras para secarlas.

Según Pérez, había tres regolas madres (zanjas en tierra) que luego se convirtieron en canales (encachados en cemento). Y dos secundarias como la que llevaba como la que llevaba agua a la Escuela Primaria Especial Fronteriza, que quedaba en la 27 de febrero, detrás del actual Banco de Reservas. El centro educativo tenía un huerto para prácticas de los estudiantes que llegaba hasta donde vivía Largo Méndez.

BICICLETICA JAPONESA

El segundo lustro de la década del cuarenta marcaría un ante y un después en el uso del agua para consumo humano, tierras agrícolas y pastos.

La Lock Joint Pipe Company construyó el primer acueducto de Pedernales.

Y Miguel Pérez fue encargado de atender el ruidoso “motorcito a gasolina” que servía para mover la bomba que subía agua al tanque desde el río.

“Fue la misma empresa que construyó el primer acueducto moderno de la capital, cuyo tanque de cemento aún está en Don Bosco, al lado de la iglesia y el colegio de ese sector.

El sistema de Pedernales fue hecho para llevar agua a la fortaleza (1934) y al recién construido el muelle del municipio, para abastecer los buques de la Marina de Guerra que patrullaban la isla, como los aviones.

El tanque de cemento estaba ubicado sobre una colina, cerca del barrio Campo de Aviación. Recibía el agua por gravedad, desde el río, a través de una tubería de dos pulgadas en hierro galvanizado.

En el pueblo había tres o cuatro llaves o plumas públicas en unas piletas. Las únicas fuentes. Nadie tenía servicio en la casa. Según Pérez, se hizo insuficiente porque los consumidores comenzaron a conectarse y las tuberías se obstruían con el caliche.

“Otro problema” –cuenta Miguel- “fue el agua dejó de llegar por gravedad al tanque, pienso que por el lodo de alguna tormenta o por avería, entonces, se instaló una bombita que era movida por un motor de gasolina”.

Y precisa: “Esa bomba la operaba Rafael Sinencia, a quien me tocó relevar cuando él se fue para Ciudad Trujillo (la capital). Rafael era hijo de doña Sinencia e Idelfonso Mancebo (Fonsito). Había tres piletas, recuerdo dos: una al lado del obelisco, donde está el parque ahora, y la otra en la 16 de agosto con Duarte”.

El suyo, para él, resultaba un trabajo peligroso. Tenía que caminar de noche, entre montes solitarios, a darle seguimiento a la “bomba”. Para facilitarse la travesía, compró una bicicleta (no recuerda la marca) a uno de los japoneses que el tirano Trujillo había llevado tras la segunda guerra mundial para formar una colonia agrícola en la sierra.

Los asiáticos, que habían viajado al pueblo con altas expectativas creadas por el régimen sanguinario, terminaron vendiendo o cambiando sus bicicletas por burros. De nada le servirían esos medios de transporte modernos en aquellas lomas inextricables. Tampoco era mucho lo que se podía hacer en el pueblo. Los caminos eran pedregales insufribles.

Pese a su bicicleta, Miguel no pudo vencer la incertidumbre que le provocaba el descenso diario para atender el equipo. Renunció y le sucedió Enrique Ferreira (Enrique Lolola).

Han pasado los años. Pedernales fue declarado distrito municipal en 1938, municipio en 1947 y provincia el 16 de diciembre de 1957 (2,080 Kilómetros cuadrados de superficie, séptima más grande), aunque las celebraciones de la fundación ocurrieron el 1 de abril de 1958.

El sistema de abastecimiento de agua potable del municipio cabecera (134.98 kilómetros cuadrados) ha sido intervenido varias veces para readecuarlo, pero siempre le ha quedado corto a la demanda y ha sido muy tímido el pobre mantenimiento a sus redes, obra de toma y planta de tratamiento.

En Pedernales, las quejas desde sectores nacidos al calor de la improvisación y con la permisividad de las autoridades han brotado a borbotones por falta de agua, o por la intermitencia del alimento.

El otro municipio, Oviedo, ha vivido la vida con sed por falta del servicio. La provincia carece de planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario y pluvial.

En pleno siglo XXI, los pozos sépticos y las letrinas constituyen fuentes de reinfección hídrica a causa de la infiltración de la capa freática y contaminación de las aguas subterráneas.

En febrero de 2012, el gobierno inauguró la rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua de Pedernales y Oviedo por parte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) a un costo de 168 millones de pesos. Fue dotado de nuevas líneas de aducción con tuberías de acero de 16 pulgadas y una planta de tratamiento de filtración rápida con capacidad para tratar 72 litros por segundo para beneficiar a 30 mil personas. https://eldia.com.do/gobierno-entrega-dos-acueductos-en-pedernales/.

El 26 de mayo de 2022, el presidente Abinader dio el palazo inicial de las obras hidrosanitarias del Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, 23 kilómetros al sureste del municipio. Allí serán edificadas 12 mil habitaciones en edificios de cuatro pisos. El 5 de febrero, el presidente Abinader dejó iniciada la construcción de los dos primeros hoteles a un costo de US$240 millones. Serán administrados por las cadenas Iberostar y Hyatt.

Según una nota colgada en el portal de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), las obras tendrán una inversión estimada de RD$1,185 millones (mmd), e incluyen 9.2 kilómetros de alcantarillado sanitario, el drenaje pluvial, 8.3 kilómetros de alimentación de agua potable y planta de tratamiento para aguas residuales.

Contiguo al acueducto del municipio Pedernales, avanza la construcción de un nuevo depósito regulador circular de 2,000 metros cúbicos, en hormigón armado. El reservorio actual es de 925 metros cúbicos.

Las obras serían inauguradas a finales de este año, según la dirección ejecutiva del Inapa