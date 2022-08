Cristina Lizardo asegura que su hermano es inocente

La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, confió en la inocencia de su hermano Simón Lizardo Mézquita, quien está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso de corrupción administrativa del exministro de Hacienda Donald Guerrero.

"Vamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo reafirmo la inocencia de mi hermano y de todos los que están imputados en el proceso", expresó Lizardo, al salir rápidamente de una conferencia de prensa celebrada este lunes en la Casa Nacional de esa agrupación política.

La dirigente agregó que nunca estará de acuerdo con que se dañe la moral de nadie y que la justicia debe actuar acorde a lo que se establece.

El exadministrador del Banco de Reservas figura en la investigación que cursa el Ministerio Público en contra de 209 personas (físicas y jurídicas) quienes supuestamente desfalcaron al Estado por más de RD$ 19 mil millones.

“El PLD no puede ser arbitrario"

Por otra parte, el representante del PLD, Lidio Cadet reiteró que su posición frente a este y otros casos de corrupción donde se involucran exfuncionarios y miembros de ese partido es que la justicia “se vista de imparcialidad”.

“Nosotros creemos que el sistema de justicia tiene la responsabilidad de hacer cualquier investigación que implique imputación de una facción, siguiendo y respetando todo lo que es el debido proceso” afirmó.

Ante la pregunta de si se trata de una persecución política, Cadet respondió que “el PLD no puede ser arbitrario porque alguno de sus miembros sea imputado por tal o cual acusación. El partido lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, hasta que no haya sentencia nosotros no podemos hacer ningún juicio”.

Otra reacción del PLD fue la del diputado Radhamés Camacho a la misma cuestión fue que “hay de todo en esta vida democrática”