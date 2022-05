Corrupción en La Victoria le deja RD$ 7 millones semanales a jefe de seguridad

Solo el jefe de seguridad de la penitenciaría La Victoria recibe unos siete millones de pesos semanales. Así lo denunció Roberto Santana, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y sistema penitenciario.

Santana hizo la denuncia durante una entrevista en el programa Esta Noche en Mariasela, donde explicó el supuesto entramado de corrupción que existe en ese penal.

Aseguró que ese dinero que se le paga el jefe de seguridad proviene del “tráfico ilícito de drogas, de los dueños de colmados, de las familias de los reos, entre otros negocios allí dentro”.

Santana retó a que lo desmientan si no está diciendo la verdad. “si no estoy diciendo la verdad espero que alguien me desmienta”.

Sobre la cárcel de Las Parras

Santana responsabilizó al Gobierno y a las autoridades de la Procuraduría de que el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras (Nueva Victoria) ubicado en San Antonio de Guerra, no esté funcionando hoy en día.

Esta es la cárcel del nuevo modelo penitenciario construida dentro del Plan de Humanización de Sistema Penitenciario durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, misma que está siendo investigada en la Operación Medusa.

“Hace tiempo que eso debió de esta funcionando y lo que hicieron fue que lo desmantelaron, de una manera tal, que hasta una ambulancia que había ahí la sacaron y la mandaron para La Victoria donde ya había una”, expresó.

Santana entiende que el Gobierno debió reunirse con la Procuraduría para buscarle una solución al tema penitenciario, ya que se trata de un tema de seguridad ciudadana. A la vez porque la PGR tiene “una visión equivocada” al creer que la Nueva Victoria debe mantenerse cerrada hasta que se audite por completo.

Roberto Santana indicó que ha informado al presidente Abinader sobre la situación