Corrupción en la PN era dirigida desde la dirección general hasta el último raso, dice Vila del Castillo

El comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Pepe Vila del Castillo, calificó los niveles de corrupción dentro de la Policía Nacional como "elefante blanco".

"Lo digo así de claro, histórica, sistemática (era la corrupción). Llevada de un director a otra, impulsada desde la cabeza y obligando al último raso a pertenecer y todos aquellos que no pertenecían al sistema, fueron apartados, fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los he encontrado", precisó.

Vila del Castillo definió el proceso de reforma de la institución como una lucha contra "la lacra de la corrupción".

"La Policía Nacional antes de Eduardo Alberto Then, porque tuve el honor de venir aquí durante tres semanas a diagnosticarlo, era una Policía Nacional que tenía tres grandes lacras y una gran ventaja. Las tres grandes lacras eran: la corrupción interna, institucional y sistemática, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso", indicó