Coopseguros llama a la sensibilidad con víctimas de accidentes de tránsito

La Cooperativa Nacional de Seguros (Coopseguros), presentó una ofrenda floral en el Altar de la Patria en memoria a los conductores y transeúntes víctimas de accidentes de tránsito, en el marco de la conmemoración del recuerdo a las víctimas por accidente de tránsito.

La ofrenda floral fue presentada por las autoridades de Coopseguros encabezada por Manuel Gutiérrez, presidente de la entidad aseguradora y la directora general de la entidad, Ruth Soto Báez, el presidente de la fundación Alianza para la Salud y la Seguridad Vial, Leonel Ureña.

La Dirección General de Tránsito Terrestre estuvo representada por la coronel Mercedes Jerez Polanco, en representación del principal ejecutivo de Digesett,el general de brigada Ramón A. Guzmán Peralta.

Manuel Gutiérrez y el doctor Ureña, lamentaron que en República Dominicana se produzcan tantos accidentes de tránsito, dejando víctimas mortales y otros con lesiones permanentes, a causa del consumo de alcohol, exceso de velocidad, entre otros factores.

Ureña detalló que el alcohol estuvo presente en el 70 % de los accidentes de tránsito que tuvieron lugar en la República Dominicana en el año 2019, según un estudio del Colegio Americano de Cirujanos.

El 48 % de esos accidentes, además, ocurrió los fines de semana en horas de la noche y la madrugada: desde las 7:00 p.m. a las 5:00 a.m., informó Ureña.

Ureña explicó que el 50 % de los pacientes que llegan a los hospitales con traumas por accidentes de tránsito muere en la primera hora si no tiene la atención adecuada.

Ureña sostiene, que las estadísticas dadas por la Asociación Dominicana de Rehabilitación en el 2019 reflejan que los accidentes de tránsito son la principal causa de amputaciones de miembros superiores e inferiores: el 30 % del total.

Manuel Gutiérrez, presidente de la aseguradora del sector Cooperativo Dominicano indicó que Coopseguros respaldará las acciones se pudieran encaminar para mitigar los accidentes de tránsito.

Gutiérrez exclamó para que se pudieran encaminar programas y normativas que reduzcan el volumen de accidentes que se generan en la República Dominicana.

"No es racional que la segunda causa de muerte en la República Dominicana sea producida por accidentes de tránsito. Debemos poner un alto, debemos fortalecer las normas y desarrollar programas de sensibilización para que la ciudadanía pueda y haga conciencia sobre esta problemática que nos afecta como país"̈, indicó Manuel Gutiérrez.

Ruth Soto, directora general de Coopseguros llamó a las demás compañías de seguros a nivel nacional, a realizar una campaña conjunta en educación y prevención de accidentes, para la reducción de los mismos.

Lo que según Soto Báez aportaría en gran medida, a menos luto y dolor de las familias dominicanas, y representaría menor siniestralidad para las compañías a nivel general.

¨Solo con educación, control de velocidad y régimen de consecuencias se puede controlar este índice, que coloca a República Dominicana en el segundo país en Latinoamérica y el 5to en el mundo en muertes por accidentes de tránsito¨, refirió Soto, durante el depósito de la ofrenda floral.

“El año 2021 para el mismo año se produjeron 2,874 muertes en el tránsito, superando en más de un 8 % el registro de siniestros que se produjo en el 2020'', sostiene Soto Báez. La directora general de Coopseguros señaló no es ajena a la mujer, que la mortalidad en accidente de tránsito

Ruth Soto, basándose en el referido informe indicó que el 11% de la mortalidad en accidente de tránsito afecta a la mujer.

"No solo son víctimas aquellos que sufren el siniestro, sino también sus familias, que pierden a un ser querido, que quizás era el sostén de ese hogar. Por ello, nosotros invitamos a toda la población a ser más sensibles y que seamos más precavidos y más solidarios con aquellos que han sufrido o pasado por alguna situación de esta naturaleza", concluyó Soto.

Datos Relevantes

Según elObservatorio Permanente de Seguridad Vial(Opsevi), los 3,204 fallecidos en el año 2019 se traducen en una tasa de 30.9 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que, en el año 2018, cuando murieron 3,006 personas, la tasa fue de 29.3; y en el 2017, con 2,804 fallecidos, la tasa alcanzó los 27.6.

En el 90% de las muertes por accidentes de tránsito en el mundo, está involucrado el factor humano. El 10% restante se debe a las fallas del vehículo o al estado de las carreteras.

Estos accidentes se producen por cinco factores: el exceso de velocidad, que provoca dos de cada tres accidentes; el consumo de alcohol que está presente en un 35%; no usar el cinturón de seguridad, no tener sillas para los niños y no usar el casco protector, según el Informe de Seguridad Vial OMS (2018) con la información del año 2016.

Otro dato que resalta es que por cada persona que fallece por un accidente de tránsito hay cuatro que quedan con lesiones permanentes y 10 con lesiones de consideración.

El 26 octubre del año 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Resolución 60/5, en la que estableció la conmemoración del tercer domingo de noviembre de cada año como el día del recuerdo a las víctimas de accidente de tránsito.