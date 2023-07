Una auditoría de la Contraloría General de la República practicada a la administración de los Comedores Económicos del Estado, en el período septiembre 2021 – agosto 2022, indica que un total de RD$ 5,037,103,277 fueron gestionados con anomalías financieras, que según los auditores provoca dudas sobre la transparencia del gasto y el manejo eficiente del patrimonio.

La Dirección de los Comedores Económicos del Estado, consultada por reporteros de Acento.com.do respecto a la auditoría, acogió los resultados y las recomendaciones de la Contraloría, y aclaró que el mayor porcentajes de las anomalías encontradas corresponde a años anteriores, que la presente gestión ha estado resolviendo.

La auditoría ejecutada por la Contraloría General de la República (CGR) halló en el citado período 16 irregularidades administrativas y financieras, las cuales considera inadecuadas para una gestión razonable de los recursos públicos.

Entre las deficiencias que destaca la auditoría está la apertura de cuentas bancarias sin la autorización adecuada de la Tesorería; la falta de un sistema automatizado para la gestión administrativa y el manejo de sus inventarios.

El informe indica también conciliaciones bancarias sin firma de aprobación, inmuebles sin títulos de propiedad, diferencias entre proyección y producción; así como discrepancia entre el reporte de aprobación y el de costos de raciones alimenticias.

En lo que respecta al control interno, la Contraloría señala las deficiencias en los ámbitos de compras y contrataciones, administración de bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, cuenta por pagar, gestión de tesorería y administración de inventario y fondos de caja chica.

La Ley No.16, que crea los comedores económicos, requiere asegurar la integridad de los datos que ingresan al sistema de contabilidad, mediante los módulos de cuentas por cobrar e ingresos, inventarios, cuentas y acumulaciones por pagar, costos y gastos; y en la que auditoría habría detectado falta de atención en el cumplimiento.

En su informe, la entidad fiscalizadora señala que, debido a la carencia de un sistema de información financiera integrado, no fue posible generar un auxiliar de los alimentos y bebidas de la institución.

Los auditores tampoco pudieron llevar a cabo un inventario eficiente de las entradas, salidas y transferencia de activos, porque el sistema de inventario de la entidad está fuera de servicio.

Respuesta de Comedores Económicos

A propósito del informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República durante el primer año de la actual gestión, la dirección de la entidad sostuvo que la investigación técnica como herramienta de trabajo para mejorar y continuar con el proceso de transformación y adecentamiento institucional llevado desde la llegada de esta gestión.

Resaltó que ha sido un proceso que ha conllevado mucho esfuerzo y dedicación por los niveles alarmantes de desorganización, falta de transparencia y débiles controles internos encontrados de pasadas gestiones.

A pesar que más del 85% de las inobservancias y omisiones evidenciadas sobre el funcionamiento de control interno contenidas en el informe de auditoría 2020-2021 datan de problemáticas de muchos años atrás, sin embargo, la administración actual dice han puesto su mejor esfuerzo para que la mayoría se hayan superado.

Dentro de las observaciones hechas por CGR está el hecho de que los bienes inmuebles no poseen títulos de propiedad, debilidad de todo el Estado Dominicano que data desde hace más de los 70 años, para lo cual el actual presidente ha establecido medidas para realizar la titulación de los bienes del Estado. Adicionalmente; este informe resalta como hallazgo que los remolques de las cocinas móviles adquiridas en el año 2009 no fueron matriculados en su momento, para lo cual esta gestión ha iniciado el proceso para dotar las cocinas móviles de matrículas.

En lo que se refiere a la existencia de 4 colaboradores laborando en más de una institución (algunos incorporados a la carrera administrativa), éste punto fue excluido del informe ya que las evidencias presentadas demuestran que los maestros y pensionados por INABIMA según el reglamento de pensiones, jubilaciones y plan de retiro están facultados para laborar en varias instituciones.

Otro punto señalado, es lo referente a diferencia en el registro entre los departamentos de producción y costos, aspecto que atiende a digitaciones y otras inobservancias consecuencia de la falta automatización existente en CEED a la fecha de la auditoria (a 11 meses de la actual gestión), las cuales han sido subsanadas.

En lo que respecta al área financiera y administrativa, y específicamente, lo que refiere de cuentas bancarias sin autorización de la tesorería nacional, es importante resaltar que fueron cuentas abiertas en pasadas gestiones (año 2006 y 2014). Para una de ellas en la réplica fue presentada la carta de la Tesorería Nacional que confirma que sí está autorizada, y de la otra fue solicitado el cierre al Banco de Reservas a lo cual respondieron no procedía ya que era la cuenta utilizada para los débitos de los denominados préstamos empleado feliz y que en ella existen pendientes de exempleados.

En cuanto a la inexistencia de la política de cuentas por pagar, inexistencia de auxiliar de activos fijos, documentos con falta de un sello de recepción y de pagado, entre otros puntos de carácter administrativo y procedimental, como la falta de sistema automatizado (institución encontrada sin automatización de ninguna índole), informó que se han venido realizando las mejoras necesarias.

En el punto que refiere a dos (2) proveedores con empresas relacionadas con adjudicaciones en un mismo proceso de compra, fue replicado bajo el alegato de que la DGCP mediante Res. de Ref. RIC-164-2020 de fecha 14/10/2020 estableció que la ley No. 340-06 no contempla expresamente la prohibición de que empresas con socios en común participen en un mismo procedimiento de contratación y sugiere a las instituciones establecer mecanismos para que la participación no sea relevante. En ese sentido, en los casos precisados por el Informe de Auditoría las empresas mencionadas no son superior al diez por ciento (10 %), como ha sido dicho por la DGCP, es decir, su participación no es relevante. Por demás, el pliego de condiciones específicas del procedimiento de compras señalado, no disponía expresamente una prohibición o limitante de adjudicación en ese sentido, colocando esto a la entidad CEED en la situación legal de solo verificar si sus ofertas se ajustaban a las especificaciones técnicas requeridas y al menor precio.

Desde los CEED reiteramos nuestro compromiso con la eficiencia y transparencia, por lo que recibimos de manera positiva los puntos sugeridos para la mejora continua, al igual que reciben con beneplácito que en los resultados de esta auditoría que evidencia el buen uso y cuido de los recursos del estado de esta gestión, lo que, sin dudas, marcara un hito en el antes y un después de una de las instituciones llamadas a dar servicio a la población en estado de vulnerabilidad.

Labor de los Comedores Económicos

Los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), que dirige Edgar Augusto Feliz Méndez, indicó que la mejora de los servicios y la transparencia en la institución la convierten en una de las grandes luces del actual gobierno, por el empeño del presidente Luis Abinader en atender los requerimientos más perentorios de la sociedad.

Resaltó que en la presente administración se ha incrementado la cantidad y la calidad de las raciones alimenticias, además de administrar con transparencia y eficiencia los recursos.

Señaló que en tan solo 30 meses se han ampliado los servicios y la producción mediante la apertura de nuevos Comedores Económicos en todo el país y el incremento de los servicios de su Cocinas Móviles, pasando de una producción de alrededor de 20 mil raciones diarias en el 2020, a producir unas 120,000 diarias en la actualidad, resultando en un aumento de producción de alrededor de un 600%.

Se aumentó también la cobertura de la alimentación de los privados de libertad, pasando de 27 centros penitenciarios cubiertos en el pasado con 900 millones de pesos, a 54 centros cubiertos en la actualidad con la ejecución de un presupuesto de 860 millones, cubriendo el doble de los centros con un presupuesto más bajo que gobiernos anteriores.