VIDEO: Cónsul ucraniana pide con lágrimas audiencia urgente a Abinader

La cónsul de Ucrania en República Dominicana, Ilona Oleksandrivna, imploró con lágrimas que el presidente Luis Abinader la reciba cuanto antes para exponerle que unos 1,200 ucranianos que se encontraban haciendo turismo en el país han sido desalojados de los hoteles al haber ya terminado el tiempo pagado de estadía.

Muchos de ellos "ya se encuentran en las calles sin tener dónde dormir", dijo sin poder contener las lágrimas debido a la apremiante situación de sus compatriotas que, sostuvo en una rueda de prensa al apelar a la buena voluntad del pueblo dominicano, "necesitan de todo, hasta techo, sábanas, colchones, agua, medicina y cualquier ayuda que pueda favorecerlos".

"Presidente Luis Abinader, por favor escuche, como yo soy la cara de Ucrania, yo necesito solamente una cita con usted hoy, como sea posible este día, usted solo diga dónde está ahora mismo, yo voy a visitarlo, por su casa, por favor este día hable conmigo, yo me siento sola, no es posible, no tengo más fuerza, por favor deme una cita”, imploró la diplomática del país invadido militarmente por Rusia.