Cónsul haitiano no fue detenido, pero denuncia detenciones de compatriotas con documentos

Las autoridades del Consulado de Haití en Santiago y empresarios de ese país, se quejaron por los atropellos de los agentes de Migración y exigieron al Gobierno respeto para los extranjeros que están en el territorio dominicano, con su estatus regulado.

Tras el incidente ocurrido en el restaurante Laromate Creole administrado por empresarios haitianos en Santiago, donde estuvieron envueltos, el cónsul, estudiantes universitarios y clientes del negocio, las autoridades haitianas representadas en esta ciudad, exige un alto a la situación.

“Yo no estaba apresado, yo no estaba detenido, pero creo que esta situación no es buena para el Gobierno dominicano. No es normal que los agentes de Migración entren a una empresa para detener haitianos legales”, afirmó el cónsul de Haití en Santiago, James Jacques, tras el incidente ocurrido la noche del viernes en un restaurante, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá, frete a la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

Jacques habló la mañana de este sábado en una rueda de prensa, junto a los empresarios y administradores del negocio, para expresar sus quejas ante las autoridades dominicanas.

Allí empresario y dueño del negocio, Karl Saintoiry, denunció que tanto el personal del lugar, como los clientes, fueron objeto de atropellos, por parte una persona que identificó, como el coronel José Luis Rodríguez, asignado a la Dirección General de Migración.

“Aquí no viene delincuentes, aquí viene estudiantes, aquí es el lugar, donde si el cónsul va hacer una reunió aquí es que viene, porque está frente a la universidad y cerca del Consulado”, dijo el empresario, Karl Saintoiry.

El empresario calificó como un atropello lo ocurrido en su negocio, porque no se respetó a la autoridad del cónsul, a los inversionistas, ni a los estudiantes haitianos que están legales en el país. También el empresario, dominico-haitiano socio del negocio, Jhonatan Solano se quejó del maltrato y denunció que los agentes de Migración, le sugirieron que, para no ir preso, debían tener entre sus documentos su acta de nacimiento.

La versión que se dio en la rueda de prensa, es que Solano fue apresado aun teniendo una cédula de identidad dominicana y para que fuera liberado, a las 5:00 de la mañana, su esposa tuvo que llevar el pasaporte. Y que los agentes le dijeron que la cédula dominicana no les servía de nada