Conoce los beneficios del orgasmo femenino

El orgasmo es la parte más intensa de la excitación, y se considera indispensable para la salud sexual, mental y relacional.

El orgasmo se logra cuando se libera la presión del cuerpo y genitales, pero antes de llegar a él, debe haber un proceso de estimulación sexual.

A propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional del Orgasmo femenino, ACENTO ha recopilado algunas consideraciones de la sexóloga y terapeuta de pareja, Ana Simó, quien explica que cuando las personas logran llegar al orgasmo tienen una vida más saludable y feliz.

“Comprobado científicamente que cuando las personas tienen una buena sexualidad, culminan su orgasmo, claro que está más contento y satisfecho con la vida”, afirma.

Señala también que la falta de orgasmo a nivel masculino es menos frecuente, la cual es llamada comúnmente como eyaculación retardada.

“Es menos común, en consulta al año, podrían llegar nueve hombres con eyaculación retardada”, indica la especialista, al tiempo en que aclara que la eyaculación retardada se cura, ya que se puede modificar a través de tratamientos indicados por un sexólogo.

Sin embargo, Simó precisa que la anorgasmia, que es la falta de orgasmo en la mujer, es muy frecuente.

Hay dos tipos, la anorgasmia primaria que es cuando la mujer nunca ha tenido un orgasmo, y la secundaria, cuando el algún momento llegó a sentirlo, pero ya no lo hace.

En este tema, explica Simó, influye la alimentación, si se está tomando algún medicamento, el estado de salud, incluyendo si se ha aumentado de peso, el estado de ánimo, entre otros aspectos.

"Hay mujeres que piensan que son anorgásmicas porque no llegan al orgasmo con penetración, pero sí lo alcanzan con el sexo oral, con la autoestimulación o la masturbación, o con la ducha del baño", precisa.

¿Cómo lograr un orgasmo?

La doctora Simó dice que todavía existe el mito de que si no es con la penetración la mujer es anorgásmica.

Pero la especialista aclara que hay orgasmos vaginales y orgasmos del clítoris.

“La vagina, esa cavidad, donde entra el pene, no hay terminaciones nerviosas. La mujer se introduce un dedo, y puede sentir hasta incomodidad. Las terminaciones nerviosas están en el clítoris. Ahora, que muchas mujeres que sí disfrutan mucho con el coito vaginal es porque se están tocando, o en la posición en que están hay una estimulación. Es decir, hay un frote en el clítoris, o están casadas con un hombre que tienen una barriguita bien cómoda", comenta.

También precisa que cada mujer es única, y que en cuanto a la masturbación hay algunas que les gusta la estimulación circular, otras más suave, o más rápido.

"Cada mujer es única. No todas las mujeres funcionan igual. No todas necesitan el frote del clítoris. Cada persona es diferente", indica.

Mientras que un artículo de la organización Planned Parenthood también explica que las personas pueden llegar a tener orgasmos estimulando sus pezones, o incluso solamente teniendo pensamientos sexuales.

De igual manera, dice que hay cosas que pueden afectar la capacidad de tener orgasmos, como las hormonas, emociones, experiencias, creencias, estilo de vida, relaciones, la salud física o mental, tomar ciertos medicamentos y consumir alcohol o drogas.

"Algunas personas pueden tener orgasmos rápido y fácil, pero otras necesitan más tiempo y esfuerzo. Es posible que puedas llegar al orgasmo en algunas ocasiones pero no en otras, dependiendo de con quién estás y qué estás haciendo. Todos los cuerpos son diferentes y no existe una manera “correcta” de llegar a un orgasmo", dice la publicación.

La organización aconseja no presionarse, ni presionar a la pareja, ya que no todos pueden llegar al orgasmo durante el sexo o cuando están con otras personas.

"A veces las circunstancias simplemente no ayudan (por ejemplo, sientes nervios, cansancio o distracción). Algunas personas no pueden tener orgasmos nunca. Si tú y/o tu pareja no pueden llegar, no quiere decir que no se gusten o que son malos en el sexo. El sexo y la masturbación pueden ser algo íntimo y divertido, y se pueden disfrutar con o sin orgasmos. Si tienes dificultades para tener orgasmos y esto te preocupa, puede que tengas disfunción orgásmica. Es bastante común y hay tratamientos para esto", reseña la organización