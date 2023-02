Cómo funciona la alerta de terremotos de Android

Este miércoles se registró un temblor de 5.3 en la escala de Richter en el territorio dominicano, el cual tuvo su epicentro a 27 kilómetros de Matanzas, en la provincia Peravia.

Algunos ciudadanos recibieron una alerta en sus teléfonos móviles, incluso antes de que ocurriera el temblor. Esta notificación la recibieron, específicamente, los usuarios de móviles con sistema operativo Android.

Se trata de una funcionalidad con la que Google intenta advertir a las personas en las regiones propensas a los terremotos, sobre el fenómeno que ocurrirá y que así puedan prepararse para el mismo.

"Vimos la oportunidad de utilizar Android para proporcionar a las personas información útil y oportuna sobre terremotos cuando utilizan la Búsqueda de Google y una advertencia con unos pocos segundos de antelación para poner a salvo a sus seres queridos y a ellos mismos si es necesario", reseña Google.

La empresa ofrece este sistema de alertas de manera gratuita.

La compañía ha explicado que en estados norteamericanos como California, Washington y Oregón, colabora con ShakeAlert®, una red de 1675 sensores sísmicos que detecta temblores, para difundir alertas proporcionadas por su sistema.

Mientras que fuera de Estados Unidos utiliza una estrategia de crowdsourcing (colaboración abierta) para detectar terremotos.

Android phones and #USGS gave Southern California residents an early warning to the 4.5 earthquake last night Here's what the phones' sensors, acting as seismometers, detected. Yellow and red concentric circles are expected locations of the P and S waves. https://t.co/duKZnnIjE3 pic.twitter.com/9q4GLvLm9O

— Dave Burke (@davey_burke) September 19, 2020