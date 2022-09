Colegio Médico califica marcha como exitosa; continuará reclamos

El presidente del CMD, Senén Caba, junto al expresidente de ese gremio, Waldo Ariel Suero, y otros médicos durante la marcha de este miércoles. Foto: Emil Socías

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, calificó como exitosa la marcha realizada este miércoles en contra de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Asociación de Fondos de Pensiones (AFP), a la cual se unieron otros gremios, políticos, legisladores y ciudadanos que se identificaron con la causa.

"Con esta actividad ha concluido una marcha donde hemos demostrado el pueblo, los gremios y los colegios de profesionales y las asociación de profesores, que somos de capaces de, unidos, decirle no a la inequidad, decirle no al irrespeto, decirle no a la conculcación del derecho", dijo Caba.

El doctor informó que el miércoles se reunirán para definir las próximas actividades que realizarán y hacer convocatorias en las regiones Norte, Sur y Este.

"Con esta actividad damos inicio al principio del fin, desde aquí nos vamos a juntar el miércoles para convocar actividades similares en el norte, al Sur y al Este, vamos a convocar actividades frente a ese antro de corrupción cómplice de este estado de cosas que es el Congreso dominicano", indico Caba a su llegada a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en donde concluyó la marcha.

Los manifestantes no fueron recibidos en la TSS, por lo que permanecieron unos minutos frente al edificio y luego se marcharon.

"No nos recibieron. Y las ARS han hecho mutis, han hecho silencio ante el reclamo de estos gremios", señaló.

A la protesta pacífica, que partió desde el CMD y que recorrió varias avenidas del Distrito Nacional, se unieron otros gremios, la Coalición por la Seguridad Social Digna y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, comentó: "ojalá el gobierno vea lo que hoy ha sucedido en esta marcha. Es, digamos, un calentamiento de brazos, y se va a sumar a este colectivo la no rebaja del presupuesto para la educación. Ni AFP, ni ARS y hay que defender el 4% del presupuesto designado para el sistema educativo".

En la protesta también participó el presidente del partido Alianza País (Alpaís), Guillermo Moreno; el diputado José Horacio Rodríguez; el también diputado Pedro Botello, entre otros políticos y legisladores.

Los manifestantes portaban sombrillas, gorras y pancartas alusivas a su reclamo: derecho a la salud, pensiones dignas y la lucha contra los “abusos” por parte de las ARS y las AFP.

Sin embargo, a la protesta también se unieron otros reclamos, como el la entrega del 30 por ciento de las AFP y la aprobación de las tres causales para el aborto.