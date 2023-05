Colegio de enfermería desautoriza llamado a paro en la región sur

La presidenta de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG) hoy en proceso de transición a Colegio Dominicano Profesionales de Enfermería (Codopenf), Antonia Rodríguez, desautorizó el llamado a paro laboral en la región sur del país este martes.

Rodríguez expresó su inconformidad por el llamado a paro de labores de la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud), afirmando que este solo perjudica a los más necesitados “a quienes van en busca de salud a los hospitales públicos”.

Dijo que en el Palacio Presidencial y otras dependencias competentes se han depositado las informaciones y documentos necesarios para el proceso de la emisión de un nuevo decreto con las regulaciones hechas al anterior (768-22), emitido en diciembre del 2022.

Rodríguez pidió a los profesionales de enfermería a no desesperarse ni llevarse de ruidos de personas que andan en los medios tomando atribuciones que no le corresponden.

Enfermero y enfermeras, el corazón de nuestra profesión es el servir, la vocación y el conocimiento, hay luchas que se hacen en las mesas de negociaciones y es ahí donde nosotros nos encontramos, no te desesperes no te lleves de ruidos de personas que solamente andan en los medios tomando atribuciones que no le corresponden.