Chofer de autobús accidetando en Autovía del Este se desplazaba a alta velocidad

Un video captado por una cámara de seguridad de la Autovía del Este, en donde ayer se produjo un accidente que dejó al menos dos fallecidos y más de 40 heridos, muestra el momento en que el autobús se desplaza a gran velocidad.

En la fílmica, se observa cuando el vehículo que trasladaba a los turistas gira en una esquina y pierde el control, se desliza y termina volcándose.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) identificó al chofer como Franklin Nin Pérez, que conducía el autobús marca Wolskvagen de la empresa de Transporte Suero Service Rus.

El accidente ocurrido la mañana de este jueves en el Boulevard Turístico del Este, en Bávaro, e involucró a turistas argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos, brasileños y peruanos, que se encontraban de vacaciones en el país.

Los turistas eran transportados en un autobús hacia la Isla Saona desde Bayahíbe. El accidente ocurrió en el Cruce de Domingo Maíz.

Turista chilena relata lo ocurrido

La enfermera chilena Dominique Dreckman narró a la televisión de su país su versión sobre el accidente y aseguró que el chofer tomó la curva a exceso de velocidad.

Las autoridades de tránsito informaron que los fallecidos son una ciudadana peruana de 41 años y otra chilena de 33, cuyas identidades se han dificultado debido a las condiciones en las que quedaron sus cuerpos.

“El conductor del bus, y no es cómo lo relatan, que él para esquivar un camión chocó con un muro, eso no fue así; el conductor iba en exceso de velocidad, tomó una curva con ese exceso de velocidad y eso resultó en volcamiento", dijo Dreckman que integraba el grupo de turistas del autobús que se volcó la mañana de este jueves cuando se dirigía de Punta Cana a Bayahíbe, desde donde se navega a la isla Saona, destino al que no llegaron los ahora accidentados.

Presidente Abinader lamenta el hecho

El presidente Luis Abinader lamentó el accidente y las muertes que provocó el hecho, al tiempo en que deseó pronta recuperación para los que resultaron heridos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo: "Lamentamos mucho las pérdidas humanas causadas por el trágico accidente de un autobús esta mañana en el Boulevard Turístico del Este, en Bávaro. Deseamos pronta recuperación a los heridos"