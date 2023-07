La medicina pública y la privada “se han deshumanizado prácticamente en todas las áreas de los servicios médicos en el país”, deploró el doctor Jorge Chaím Herrera, ex presidente de la Asociación Médica Dominicana (AMD), actual Colegio Médico Dominicano (CMD).

Tal deshumanización de la medicina “es un cáncer” que se alimenta de “las megatendencias del egoísmo, el lucro por encima de todo, el conseguir dinero, el conseguir fama que hace que tus intereses estén por encima del ser humano”, enfatizó el galeno.

“El de la deshumanización de la medicina es un tema permanente, obligado y poco trabajado en nuestro país; esa es la realidad”, remarcó al ser entrevistado por el periodista Juan Bautista Díaz Cuevas en el programa Tribuna Nacional.

El especialista demandó luchar contra la destrucción de la familia ya que, afirmó, “la solución de la deshumanización de la medicina va de la mano de la reconstitución y del fortalecimiento de la familia”.

“Tú no puedes tratar al otro como un ser humano si no te enseñaron. Tú aprendes lo que es un ser humano, lo que es tratar al otro, lo que son principios y valores en el seno familiar" lo que se va "complementado de manera importante" en la escuela, añadió.

Chaím Herrera sostuvo que actualmente hay una crisis "de la escuela, de la educación y hay una crisis de la familia. Entonces, mientras tengamos esas dos grandes debilidades, familia y escuela, lo que vamos a vivir es más deshumanización”, subrayó.

Destacó que tanto la medicina pública como la privada tienen “vicios de deshumanización”, aunque en la privada, donde prima el lucro, "lo económico se importantiza mucho", ya que or está metido “en un sistema de producción capitalista que lo obliga a sacar dinero de la costilla de los pacientes”.

“Es el sistema que no da para más, es un sistema que no tiene ética, no tiene moral, que no tiene una definición radical a favor del sector más desposeído”, remató.