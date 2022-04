Cestur pagó más de RD$624 millones a empresas sin domicilio y vinculadas a funcionarios

Funcionarios del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) adjudicaron compras y servicios sin contratos ni licitación por un valor de más de RD$624 millones a compañías proveedoras sin domicilio y varias vinculadas a funcionarios de la entidad o a sus parientes.

Así lo revela una Investigación Especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) practicada a la entidad.

La auditoría indica que las autoridades del Cestur favorecieron a 66 empresas suplidoras con 292 procesos de compras irregulares de los cuales recibieron desembolsos por RD $624 millones 412,496.

Los hallazgos comprometen las administraciones de tres generales y un coronel que dirigieron la institución, durante los periodos 2010- 2020, distintamente.

El Cestur era una dependencia de las Fuerzas Armadas, pero ahora, después de los escándalos de supuestos actos de corrupción, fue pasada a la Policía Nacional y se llama Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

Las compras realizadas incluyen vehículos, combustibles, motocicletas, textiles y calzados, equipos de seguridad; radio de comunicaciones, armas militares, repuestos y mantenimiento de vehículos, indumentarias para jinetes, así como artículos ferreteros, póliza de seguro, propiedades, prensa militar, equipo de informáticas, chalecos, neumáticos y otros insumos.

Funcionarios avalaron las compras irregulares

El documento aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas indica que los funcionarios relacionados en los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios durante el periodo fiscalizado son los exdirectores de la entidad, generales José Manuel Fría Rodríguez, Almicar Fernández Tejada, Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Roberto Acevedo Tejada.

También señala el informe a los oficiales del área financiera y de compras coronel Rafael Núñez De Aza, la segundo teniente Rosalina Mora, el capital Librado Beriguete Falcar; la mayor Luz Bethania Pérez Nova, así como los tenientes Darlin De la Cruz Aquino, Juan Ariel Feliz García y Cesar Antonio Rodríguez. También menciona la auditoría al capitán José Ramón Baeza Taveras y a la sargento Susana Adolfo Reyes.

Las irregularidades encontradas en los contratos de compras y servicios por parte del Cestur, tienen indicios graves de corrupción que van desde malversación, sobornos, dilapidación, desvío de fondos públicos y otros ilícitos penales.

Empresas sin domicilio

El informe definitivo de la CCRD destaca que mediante la inspección física a 25 direcciones de las supuestas compañías suplidoras del Cestur, al menos siete no fue posible localizar.

Sin embargo, estas entidades ejecutaron contratos de compras y servicios por la suma de RD $195 millones, 947 mil 092.

La empresa Distribuidora KFM SRL, por ejemplo, hizo negocio con las autoridades de la entidad por RD $28 millones, 227 mil 202; pero la dirección comercial que figura en el contrato, Avenida Prolación México Número 36, los investigadores no pudieron localizarla.

“En la dirección indicada hay una barbería. Los empleados de la misma nos confirman que ese local es el No. 36, ya que fuera no tenía el número que identifique.”

Asimismo, la compañía que se hacía llamar Distribuidora TAFL, de venta de canastas navideñas, recibió desembolsos por RD $19,414,188, sin que existiera un domicilio comercial.

“Nos trasladamos al domicilio citado y observamos que dicha empresa no existe tal local. En su lugar se encuentra la empresa "JM Publicidad Impresos y Diseños". En ese sentido conversamos con el propietario de la misma, el Sr Julio Montilla quien nos manifestó, tener más de 10 años operando en dicho local y que no tiene conocimiento de la Distribuidora TAFL.”

Los auditores tampoco pudieron localizar el domicilio del Laboratorio Tece SRF, el cual fue favorecido con contratas por un monto de RD $3 millones, 453 mil, 034.

“La citada compañía no fue localizada en la calle Julio Andrés Aybar, 24-A, Ensanche Piantini. Por lo que nos trasladamos a la Av. Tiradentes, Esq. Fantino Falco Suite 39-A de la plaza Naco, dirección disponible en Internet. Al llegar a dicho local identificamos que la empresa ahí ubicada es Legal Express, oficina de abogados que constituyó la compañía, para hablar con el abogado que manejó dicha empresa, regresamos en la mañana del 22 de febrero de 2022 y él mismo nos indicó que la compañía la vendieron en diciembre 2012, facilitándonos el registro mercantil, copia de cédula de identidad de los socios, acta de asamblea y acta de cesión de cuotas sociales."

Otros contratos también fueron adjudicados a la compañía Optimus EIRL por un monto de RD $38,883,826;y que, según las facturas presentadas, tiene su domicilio en la calle Jesús de Galíndez, esquina Club de Leones número 41, pero tampoco fue localizado.

“Esta dirección no apareció, los números de las casas no están ornados en esa calle. No se pudo identificar ninguna localidad con dicho nombre.” Aseguran los investigadores.

El órgano fiscalizador también señala que la empresa Rawel Importadores SRL, que vendió combustibles al Cestur por RD $77 millones, 502 mil 077, no es una compañía autorizada para el manejo de carburantes, y solo operaba como intermediaria en el negocio.

“El señor Welliton Fernández, (…) propietario( de la empresa) manifestó lo siguiente: Rawel Importadores era intermediario en las ventas de combustibles, facturaba y recibía los pagos, pero no suplían, lo realizaba otra entidad. Pagaba en efectivo al señor Aza (director financiero del Cestur) y solo se quedaba con los recursos para el pago de impuestos.” Según refiere la investigación de la CCRD.

Otros contratos por la suma de RD $92,912,918 fueron adjudicados a la supuesta compañía Sos Carretera SRL, que decía estar ubicada en la Avenida Anacaona número 18 de la autopista Duarte 6B, pero resultó una dirección falsa.

“La dirección que tenía la relación de proveedores no existe, entonces nos dirigimos a buscar la dirección que tenía la facturas, calle las palmas, #43, Villa Aura, dicha dirección en Villa Aura tampoco fue ubicada, entonces nos dirigimos a la AV. Las palmas #43 de Herrera y en esa dirección los numero de casa no existen según pudimos verificar y según nos informaron los dueños de negocios de ese lugar.”

Compañías vinculadas a funcionarios

La investigación especial revela, además, que al menos nueve de las compañías proveedoras del Cestur podrían estar vinculadas con funcionarios de la institución.

Entre ellas figuran Estación De Servicios La Marina S.A., S.S.A. Corporation SRL, Distribucional KF SRL, S.O.S Carretera SRL; Distribuidora TALF SRL, OPTUMUS EIRL, Rawel Importadores SRL, Meljo Comercial EIRL, Oscaris Duran Ciprián (ODC) Otras.

Jurídicos avalaron contratos irregulares

La Cámara de Cuentas también señala como responsables en los procesos de firma de contratos de compras y servicios para el Cestur, a los coroneles abogados del departamento jurídico de la entidad, Francisco Camilo López, Miguel Ángel Jiménez Ventura y Glauco Delgado Robert