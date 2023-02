Caso Coral 5G : vuelven a ratificar prisión preventiva al general Torres Robiou

General Juan Carlos Torres Robiou

El fiscal Miguel Collado informó este miércoles que le fue ratificada nuevamente la la prisión preventiva al general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, implicado en el denominado caso Coral, debido a que no fueron presentados los méritos suficientes que varíen dicha medida.

Collado afirmó que la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Naciona,l Yanibet Rivas, mantiene la decisión en virtud de que el imputado presenta peligro de fuga.

Esta es la cuarta vez que le he ratificada la medida, para el pasado 15 de agosto de este mismo año el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió no variar la medida de presión "por entender que no existen presupuestos nuevos que hagan variar la decisión de mantenerlo en prisión".

El 12 de octubre la Segunda Sala de la Corte de Apelación, ratificó prisión preventiva contra el general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), por considerar que no existen elementos suficientes para la variación de la misma.

El 15 de noviembre, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó por tercera vez la medida de prisión preventiva contra el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, procesado por corrupción administrativa en el caso Coral.

Los acusados en este proceso son señalados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos, se encuentran implicas 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas.

En el supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz