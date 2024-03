Agentes de la Policía Nacional, de puesto en Cotuí, Sánchez Ramírez, apresaron a cinco hombres que se desplazaban en una yipeta, en cuyo poder se confiscó igual número de armas de fuego, incluyendo un fusil, cargadores, pasamontañas y otras evidencias.

Los detenidos son Junior Cruz Gómez (Junior Cápsula), de 47 años, quien figura con múltiples antecedentes; Robert Wagner Chevalier Sarmiento, de 30; Luis David Ciriaco Colón, de 26; Ignacio Francisco Aquino, de 26, y Luis Martín Nibal Rosario, de 24, quienes se desplazaban en la yipeta Honda, modelo CRV, blanca, con placa de exhibición.

El grupo armado fue detenido en la calle Duarte del municipio Villa La Mata, frente a una estación de combustible, donde se realizó la intervención.

El reporte policial indica que, al ser requisado el referido vehículo, se encontró en su interior las pistolas Smith & Wesson, serie No. VDM1662; Glock, calibre 9MM, serie No. BZBL736; Taurus PT 99, calibre 9MM, serie no legible; CARANDAI, calibre 9MM, serie no. G81335, y un fusil Springfield Armor Saint, negro, calibre 5.56MM, serie No. BT 398288, con dos cargadores.