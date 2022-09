Blinken destaca ADD genera "crecimiento económico duradero e inclusivo”

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, escribió en Twitter que la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), fundada recientemente por Costa Rica, República Dominicana y Panamá, a la que luego se unió Ecuador, "creará un mejor entorno para la democracia y las inversiones del sector privado, generando un crecimiento económico duradero e inclusivo”.

The Alliance for Development in Democracy—a partnership of Ecuador, Costa Rica, the Dominican Republic, Panama, and the United States—will create a better environment for democracy and private sector investments, generating lasting and inclusive economic growth. #UNGA pic.twitter.com/emidmJpYl8

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2022