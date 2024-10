Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Banco BHD celebró la novena edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, en la que resultó ganadora del primer lugar Rafaela Encarnación Rosario (Mai Mora), activista comunitaria que ha trabajado y velado por los derechos de las mujeres campesinas de Elías Piña, durante 51 años.

Luis Molina Achecar, Rafaela Encarnacion (Mai Mora) ganadora del 1er lugar, la vicepresidenta Raquel Peña y Steven Puig

A la ceremonia de premiación, realizada por primera vez en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros, asistió Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, y fue encabezada por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del Banco BHD; y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.

En su discurso, Molina Achécar agradeció a las diez galardonadas por su ejemplo, su coraje y por iluminar al mundo con su esfuerzo.

Expresó que “las mujeres que hoy honramos luchan cada día por una causa: el bien común. Son visionarias, grandes seres humanos, de firmes valores y de un coraje que rompe barreras. Con su valentía y compromiso, ellas nos recuerdan que el verdadero cambio no se logra en la superficie, sino que nace de lo profundo de nuestra esencia, en donde, la naturaleza humana encuentra su poder”.

Grace Butler, ganadora de 2do lugar y Josefina Navarro

De su parte, Puig resaltó que “el Premio Mujeres que Cambian el Mundo es la principal iniciativa social de la Estrategia de Género Mujer BHD que desarrollamos en el 2014. Con gran satisfacción puedo señalar que dos instituciones centroamericanas han realizado visitas para estudiar nuestro programa de género y han lanzado programas y premiaciones basadas en Mujeres que Cambian el Mundo”.

Definió a las galardonadas como diez mujeres valientes que se han motivado a cambiar por su fuerza interior y por su interés en las causas más nobles. “Ellas defienden a quienes más lo necesitan y se dedican a impulsar el bien común, el progreso social y el bienestar humano”, precisó.

Los dos segundos lugares del Premio Mujeres que Cambian el Mundo fueron otorgados a Grace Butler, por su labor en la mejoría de la salud de los privados de libertad de las cárceles más sobrepobladas de República Dominicana y a Herminia Bueno (Cuca), por impulsar la participación y el empoderamiento de la mujer como mecanismo de crecimiento humano y social en la provincia de Dajabón.

La educadora Argentina Henríquez recibió un reconocimiento especial por su contribución a la transformación de la educación en República Dominicana y al empoderamiento de comunidades vulnerables mediante la promoción de la justicia social y el desarrollo humano, fomentando el pensamiento crítico y los valores democráticos y ciudadanos.

Navarro afirmó que “hoy exaltamos a diez mujeres extraordinarias de diferentes zonas del país; mujeres que mejoran la calidad de vida de sus comunidades, que fomentan una educación de calidad, que impulsan la justicia, que crean espacios para que otras mujeres también puedan avanzar, que luchan contra las desigualdades, que transforman el presente y que crean bases de progreso para las próximas generaciones”.

Además de reconocerlas, Navarro destacó que el BHD desarrolla el programa de asesoría, capacitación y acompañamiento que comienza luego de la premiación y que contribuye a robustecer sus iniciativas transformadoras. “Este programa consta de mentorías y talleres relativos a fortalecimiento institucional, educación financiera, educación en valores, grupos de ahorros, turismo sostenible y tendencias en tecnología, entre otros” resaltó.

El resto de las ganadoras de la novena edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo del Banco BHD son Ana Torres, Bernarda Peña Durán, Fanny Then, María Estela Díaz, Rosanna Estenelao y Thais Herrera.

Además de Steven Puig, el jurado del Premio Mujeres que Cambian el Mundo estuvo conformado por el periodista Huchi Lora, María Amelia León, directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes; Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; y Soledad Álvarez, filóloga y poeta. Además, esta edición contó con el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), como jurado invitado.

Al evento de premiación también asistieron ministros y otras autoridades del Estado dominicano, empresarios de la región del Cibao, representantes de organismos internacionales y miembros de asociaciones de la sociedad civil, entre otros.

Perfiles de las galardonadas Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2024

Argentina Henríquez. Homenaje especial.

Educación.

Fundadora del Centro Poveda y del Foro Socioeducativo. Durante más de 50 años ha promovido transformaciones del sistema educativo nacional, siendo veedora de proyectos legislativos y fomentando los valores democráticos y ciudadanos, así como el pensamiento crítico en los docentes y en los estudiantes. De igual forma, ha dedicado su vida a empoderar comunidades vulnerables a través de la educación y a promover la justicia social, la educación y el desarrollo comunitario.

Doña Argentina, de 83 años, es autora de más de 20 libros sobre educación y pedagogía.

Rafaela Encarnación Rosario (Mai Mora). Primer lugar.

Desarrollo comunitario.

Líder comunitaria ha trabajado y velado por los derechos de las mujeres campesinas de su provincia. De 79 años de vida, 51 han sido dedicados a la labor social. Enfocada en el desarrollo rural de los moradores de Sabana Cruz y alrededores, ha sido mentora en la formación, agricultura, infraestructura, asociaciones, medio ambiente y el fortalecimiento de la fe cristiana en la comunidad. Dentro de sus logros por la pedagogía, gestionó con el Ministerio de Educación la implementación de los cursos de intermedia (7mo y 8vo) en zonas rurales de Bánica.

Grace Butler. Segundo lugar.

Acción social.

Gerente de proyectos de profesión, ha contribuido con mejorar la salud de los privados de libertad de las cárceles más sobrepobladas de República Dominicana. Con su Fundación Génesis, a través del proyecto Test and Treat Plus, ha llevado operativos médicos específicamente en temas de VIH, sífilis, hepatitis C y tuberculosis, con el propósito de garantizar la condición de salud y evitar la propagación de enfermedades de los privados de libertad.

Del 2014 al 2024, en la Penitenciaría de La Victoria se han testeado a 25,856 internos para pruebas de VIH, sífilis, hepatitis C y tuberculosis. Ha conformado operativos de salud en los que se han atendido a 3,170 internos de 8 centros penitenciarios y motoriza el cuidado y tratamiento de los afectados por VIH.

Herminia Bueno (Cuca). Segundo lugar.

Desarrollo comunitario.

Doña Cuca, de 76 años, es una figura influyente de Dajabón. Presidente de la Asociación de Apicultores La Fronteriza y Asociación Mujeres Artesanas de la Miel (AMAMIEL), ha logrado insertar a más de 150 mujeres en la producción y comercialización apícola y otras actividades de producción sostenible.

Impulsa la participación y el empoderamiento de la mujer como mecanismo de crecimiento humano y social. Una líder de iniciativas productivas generadoras de medios de vida, así como de la restauración y protección de los recursos naturales y ecosistemas.

Ana Torres

Educación.

Ana, psicóloga educativa de 28 años, impulsa la libertad financiera de las mujeres de las comunidades de Las Canas, Carrizal Arriba y Abajo, Donaja, El Dajao, Las Piedras, Rincón de la Piedra y Pedregal, en las que imparte un programa de formación en finanzas, emprendimiento, género y equidad.

Ha desarrollado proyectos de invernaderos de ajíes, viveros de café, huertos familiares para consumo y venta; así como de granjas de gallinas ponedoras. También, gestionó la iluminación de las calles de diferentes comunidades, alcantarillado y protecciones peatonales en las carreteras.

Bernarda Peña Durán

Voluntariado.

Tiene más de 20 años dedicada al voluntariado hospitalario en asociaciones sin fines de lucro desde donde ofrece apoyo y consuelo a pacientes y familiares convirtiéndose en una figura clave para quienes atraviesan momentos difíciles de salud. Su trabajo ha abarcado desde el acompañamiento emocional hasta las ayudas en necesidades básicas y acceso a medicinas de calidad.

Fanny Then

Desarrollo comunitario.

Gestionó la creación de la Asociación de Bananeros de Exportación de Montecristi, donde acompaña a más de 50 productores de cultivo de banano orgánico con certificación internacional. Es precursora de la creación y fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Económico Territorial de Dajabón, la Cooperativa de Procesadores Lácteos Fronterizos y la Cooperativa de Productores de Arroz.

María Estela Díaz

Líder comunitaria.

Impulsa el desarrollo económico de las mujeres campesinas a través de la siembra de vegetales en invernaderos. Como parte de este proceso, implementó la reforestación a través de la siembra de 380,000 plantas; 1,784 tareas de café; 250 tareas de aguacate; 25,000 cepas de plátano y donó 8,000 plantas de cacao a 40 productores de la comunidad, beneficiando a más de 1,200 personas de las cuales el 48 % son mujeres.

Rosanna Estenelao

Educadora.

Maestra de larga data, ha enfocado sus iniciativas en la educación, orientación social y comunitaria y en la gestión de fondos por más de 2 millones de euros que han contribuido a la ejecución de aproximadamente 60 proyectos.

Desde Alemania, donde reside y continúa su labor de maestra, creó y dirige la Fundación para el Desarrollo del Bienestar de La Mujer y Niñez, Inc. (FUNDEBMUNI, 1997), que busca defender y promover el desarrollo sano y justo de la infancia, la niñez y adolescencia, libre de maltrato y explotación en las provincias de San Cristóbal, Azua, San Juan y Elías Piña, así como del apoyo a las mujeres que han sufrido violencia.

Thais Herrera

Género.

Montañista, triatleta se convirtió en la primera dominicana en llegar a la cima del monte Everest e inspira con sus logros a otras mujeres a “perseguir su propia montaña”.

Mediante su proyecto “Una dominicana en la cima” realiza charlas, conferencias y entrenamientos en los cuales motiva a las mujeres a empoderarse, capacitarse y trazar su plan de acción para su crecimiento personal y profesional. Además de escalar el Everest el 22 de mayo de 2024, es la primera dominicana en alcanzar las cimas de Aconcagua, Denali, Vinson y Elbrus, cumbres más altas de América del Sur, América del Norte, Antártica y Europa, respectivamente.