Auditoría detecta "irregularidades" por más de RD$30 mil millones en gestión de Diandino Peña en construcción del Metro de S.D.

La gestión de Diandino Peña al frente a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) incurrió en irregularidades por más de 30 mil millones de pesos en la construcción del Metro de Santo Domingo, según el informe de una investigación especial de la Cámara de Cuentas, que auditó a esa institución desde enero de 2013 a diciembre de 2017.

La pesquisa se realizó tras dos investigaciones presentadas por El Informe con Alicia Ortega en 2017, la primera que culminó con la destitución de Peña.

Entre los hallazgos, la Cámara de Cuentas detalla una serie de incumplimientos que incluyen expedientes de contratos por RD$14,638,152,328 “carente de documentación soporte”, además de otros procedimientos de contrataciones por RD$6,296,778,314 “sin evidencia de publicaciones a convocatorias”, como lo exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

La investigación también presenta procesos valorados en RD$5,022,079,047, que dicen fueron “ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados”.

Con relación a las expropiaciones para la construcción del Metro, la auditoría revela pagos por RD$606,330,944 que “superan los montos de la evaluación” de los terrenos y otros RD$27,551,733 por “desalojos y traslados sin documentos justificativos”.

La resolución que aprueba el informe de la investigación especial dice que detectaron diferencias por RD$726,169,222 entre las “cuentas por pagar a contratistas” y “los registros de contables” de la institución, así como “retenciones realizadas y no pagadas” por un monto de RD$256,442,861.

Auditores también aseguran haber encontrado “expedientes de cuentas por pagar con soportes incompletos” por la suma de RD$752,141,005.

Otros hallazgos son el inicio de trabajos con las empresas ATTECO y PRETEDOSA valorados en $365,800,000 y RD$235,558,541 respectivamente, “previos a la realización del proceso de compra y sin contrato”. Además, el informe de la Cámara de Cuentas indica que se registraron “adendas a contratos” por RD$156,354,437, cuyos “montos exceden el máximo permitido por Ley” y otros RD$227,180,252 también por “adendas a contratos que sobrepasa el 25 % establecido por Ley”.

El Informe presentó dos investigaciones en 2017 con relación al ex director del Metro. La primera detectó un emporio de empresas no declaradas por Peña en su declaración jurada de bienes, 15 de estas registradas en el extranjero y 14 registradas en el país, muchas de las cuales estaban relacionadas entre sí, mediante transacciones multimillonarias. Tres de las empresas offshore aportaron más de 21 millones de dólares para la construcción de la plaza Silver Sun Gallery. Peña, en ese momento, no puede explicar la procedencia de ese dinero.

La segunda investigación destapó un escándalo mayúsculo en la OPRET, quedando al descubierto anomalías y ofertas sospechosas en procesos de comparación de precios, develando que nueve empresas vinculadas a Peña, a través de un hijo, un yerno, un cuñado y un amigo de toda la vida, entre otros allegados, resultaron beneficiadas con contratos valorados en 4.6 mil millones de pesos.

Los hallazgos encontrados por la Cámara de Cuentas entre 2013 y el 2017 contenidos en un informe especial fueron remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), además de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

