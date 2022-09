Asume nuevo director general del Grupo de Medios Telemicro

René Brea, director general del Grupo de Medios Telemicro.

El productor de espectáculos y televisión René Brea ha sido anunciado como el nuevo director general del Grupo de Medios Telemicro, que preside Juan Ramón Gómez Díaz y quien realizó la designación luego de varias conversaciones con el productor.

Brea entra al conglomerado comunicacional a dirigir los canales Telemicro, canal 5; Telecentro, canal 13 y Digital 15, además del circuito radial diseminado por todo el país.

El anuncio fue realizado, la tarde de este lunes por la administradora general, Josefina Adames, ante el personal de los distintos medios de comunicación del grupo.

“La licenciada”, como le llaman en el canal, avaló la calidad profesional y humana de René Brea, para quien pidió colaboración y respeto por parte de todos los empleados.

“Hoy tenemos un nuevo integrante de la familia Telemicro. Quiero que estén en la mejor disposición de trabajar a su lado con respeto, cooperación y que demuestren que realmente somos una familia”, expuso al presentar al nuevo director.

Brea se presentó ante el personal y, de entrada, señaló que su intención es trabajar en equipo, exponer su experiencia y conocimiento para trabajar en conjunto con los conocimientos de todo el personal del canal.

“A veces uno pierde la perspectiva de lo grande a lo que uno pertenece, ahora les voy hablar desde afuera como espectador, y gracias por permitirme, a partir de ahora, que yo sea parte también del grupo de medios más importante, no solo de República Dominicana, sino del Caribe”, expuso Brea al momento de reconocer la visión que tuvo Gómez Díaz al dar el paso de ser el primero en convertir la televisión a HD (High Definition).

Destacó que gracias al Grupo Telemicro existe un relevo en la televisión dominicana. “Si este este grupo no existiera, estoy seguro que todavía estuviésemos viendo las mismas figuras de la televisión. Ha hecho una revolución dando oportunidades, y es algo con lo que me identifico totalmente con él, porque definitivamente la rueda se va moviendo y hace falta sangre nueva”.

Al hablar de la grandeza del Grupo de Medios Telemicro, expuso: “Ustedes son tan grandes que un evento particular como la fiesta de empleados la convirtieron en un evento nacional. Son tan grandes que la licenciada Josefina se convirtió en un símbolo, sin esperarlo y proponérselo, con la frase de un carrooo…”

El nuevo director general también dio a conocer los vínculos emocionales que ha tenido con el canal, agradeciendo el respaldo cuando siempre tocó las puertas de la planta televisora, siempre estuvieron abiertas.

Trabajo en equipo

En su discurso de bienvenida Brea abogó por el trabajo en equipo, el respeto al público, el respeto al trabajo y a sí mismo. Por el rescate de las buenas costumbres y por mantener las cosas buenas del pasado.

“El respeto al público no hay forma de darlo si nosotros no respetamos nuestra profesión, y respetar nuestra profesión quiere decir asumirlo con criterio y responsabilidad”.

El productor hizo énfasis en la globalización de los medios de comunicación por eso hizo un pedido a tener sentido de urgencia. “Y montarnos en la ola de lo que está pasando y eso es un reto para cada uno de nosotros”.

“Le reitero todos tenemos la posibilidad de aportar, hoy día la sociedad está abarrotada de anti valores, creo que es la oportunidad de que cada uno de nosotros aportemos, y esa la razón de porque voy estar aquí. Yo he hecho camino al andar y entendí que desde fuera era mucho más difícil que mi voz se escuchara, porque a veces no se trata de una voz, si no de una acción, y por eso acepté el reto. Que es un reto importante, ustedes saben que en este negocio somos tan buenos como nuestro último trabajo. Yo cuento con todos ustedes, y ustedes cuentan conmigo”