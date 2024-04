La Policía de Houston ha publicado las imágenes de los tres sospechosos implicados en el asesinato de Luis Alfredo Pacheco Rojas, hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

UPDATE: Surveillance photos of 3 suspects wanted in last night's fatal shooting incident on South Wayside.

If you can ID them, please call HPD Homicide 713-308-3600 or anonymous tip @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS for reward up to $5K.#hounews https://t.co/1hhU2Dnku9 pic.twitter.com/fEiypDRaU1

— Houston Police (@houstonpolice) April 2, 2024