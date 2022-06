Asesinato de Jorge Mera: testigos ofrecen diferentes versiones del hecho

Diferentes versiones han ofrecido algunos testigos que se encontraban en el Ministerio de Medio Ambiente en el momento en que el ministro Orlando Jorge Merafue asesinado este lunes.

A continuación, algunos de los recopilados por ACENTO:

-Wilson Ortega, quien al momento del suceso se encontraba en el edificio retirando unos documentos, dijo que salieron corriendo al momento de informales que había ocurrido un tiroteo en el despacho del ministro, pero indicó que no escuchó los disparos.

-Durante los primeros minutos en que ocurrió el suceso, el diputado Nicolás López, quien se encontraba en la edificación al momento del hecho, dijo que temían que había pasado lo peor, porque había pasado una hora desde que se escucharon los disparos y aún no habían sacado al ministro. Sobre el agresor, precisó que no tenía muchos detalles, pero que según se comentaba, dos personas portando armas de fuego habían entrado.

-Una fuente, que no quiso ser identificada, afirmó que el agresor habría cometido el hecho porque el ministro Jorge Mera había cerrado una mina de cemento de su propiedad.

-Una empleada del Ministerio contó que desde el pasado viernes se veía una gran cantidad de personas asistiendo al edificio, más de lo normal. “Y hoy también había muchas personas. Me lo encontré extraño. Justamente cuando iba bajando, vi unas personas que normalmente no veo aquí. Cuando uno tiene varios años conoce la mayoría de las personas. A varios compañeros nos llamó la atención la cantidad de personas que no eran empleados. Normalmente cuando uno entra al Ministerio si no es de aquí (empleado) le dan uno de visitante”, afirmó Ruth Carvajal, señalando también que esas personas se paseaban por diferentes departamentos.

-Dilcia Jiménez, una empelada de un departamento en el cuarto piso, cercano al despacho del ministro (en donde ocurrió el asesinato), dijo que dos o tres personas entraron al edificio y que luego se escucharon alrededor de cinco disparos. Señaló que varias personas le habían dicho que el ministro había recibido un disparo en la cabeza.

-Otra persona, que tampoco quiso identificarse, indicó que la secretaria del ministro Jorge Mera había entrado a su despacho, en medio de la discusión, y que el funcionario le manifestó que no se preocupara, que la persona era su amigo (el hombre ha sido identificado como Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, quien habría cometido el hecho por el cierre de una extractora de agregados para cemento)