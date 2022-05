Aparentemente fue secuestrado en Haití el consejero agrícola de la embajada dominicana

El agregado Agrícola y Comercial de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, se encuentra en paradero desconocido desde este viernes. Aparentemente fue secuestrado por la banda delictiva 400 Mawozo (400 inexpertos), responsable del reciente secuestro de misioneros de EEUU finalmente liberados tras el supuesto pago de una recompensa.

La embajada de República Dominicana en Haití ya solicitó a la Cancillería haitiana que las autoridades de su país dispongan una inmediata investigación para la liberación “sano y salvo” de Guillén Tatis, consejero agrícola de la legación dominicana en Puerto Príncipe.

En comunicación dirigida este domingo al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Haití, el embajador dominicano en Puerto Príncipe, Faruk Miguel Castillo, especificó que el pasado viernes alrededor del mediodía el consejero Carlos Guillén Tatis habría sido secuestrado en el área de Croix-des-Bouquets, mientras se dirigía a la ciudad de Jimaní.

El embajador informó que formulaba la solicitud de investigación cumpliendo instrucciones del gobierno dominicano, impartidas por el canciller Roberto Álvarez.

El embajador Faruk Miguel Castillo adjuntó a la Cancillería haitiana una comunicación entregada a la Dirección Central de la Policía Judicial haitiana, con la denuncia sobre el aparente secuestro, y una captura de pantalla de las últimas llamadas telefónicas realizadas en el teléfono de Guillén Tatis.

Esas comunicaciones fueron remitidas a petición de las autoridades haitianas. El embajador dominicano establece que la solicitud para que el consejero dominicano sea liberado sano y salvo se ampara en los artículos 25 y 26 de la Convención de Viena de 1961.

Versión de su hijo

Guillén Tatis salió con rumbo a la frontera con la intención de pasar en República Dominicana el asueto con motivo del Día del Trabajo, según versiones difundidas por uno de sus hijos, residente en Estados Unidos.

"Papá no aparece, me acaban de llamar. El salió ayer antes del mediodía para Santo Domingo, pero según dicen no pasó la frontera. El no responde ninguno de los celulares», dijo vía WhatsApp David Guillen al periódico El Día al que reveló que su progenitor es insulinodependiente y debe tomar regularmente sus medicamentos.