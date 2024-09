Your browser doesn’t support HTML5 audio

El filósofo dominicano Andrés Merejeo disertó en Chemnitz, Alemania, sobre las profundas implicaciones sociales, culturales, educativas y políticas que la revolución 4.0 y la inteligencia artificial (IA) tienen para la República Dominicana.

La actividad fue organizda por la Red CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media.

Andrés Merejo, el filósofo de la cibernética, lo virtual y la inteligencia artificial, subrayó que la revolución 4.0 se caracteriza por la integración de tecnologías avanzadas como la IA, el Internet de las Cosas (IoT) y la robótica, las cuales han comenzado a impactar diversos sectores en el país.

Señaló que estas tecnologías no solo han mejorado la eficiencia y productividad en algunas industrias, sino que también han generado cambios significativos en áreas como la educación y la cultura dominicana.

“La cibercultura, el ciberespacio, lo digital y la IA moldean a la sociedad casi en su totalidad, hasta el punto de que muchos comunicadores y profesionales sienten la necesidad de convertirse en expertos sobre estos temas. La mentalidad del dominicano no es la misma que hace una década y mucho menos cuando empecé a hablar de estos temas a mediados de los noventa del siglo XX”, afirmó Merejo.

En el ámbito educativo y tecnocientífico, explicó la necesidad de adaptar los currículos y métodos de enseñanza para preparar a la sociedad para un mundo cibernético cada vez más digitalizado.

“Desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), desde hace cuatro años se viene trabajando para que la educación y la investigación sea más inclusiva en competencias digitales y tecnociencia, que permitan a los estudiantes, docentes e investigadores desenvolverse en un entorno laboral dominado por la automatización y la inteligencia artificial”, expresó.

Siguió diciendo Merejo, que, en el caso de la IA, esta está desempeñando un rol cada vez más crucial en la creación y diseminación de ideas y en el moldeamiento de la información política. Contrario a lo que algunos creen, la IA no solo replica conceptos, sino que también es capaz de generar sus propias perspectivas y determinar qué y cómo comunicar, aunque en un marco algorítmico determinado, dado que la inteligencia que se desarrolla es la débil, porque la fuerte no existe y ni existirá por muchos tiempos.

Dijo que los sujetos cibernéticos, sean dominicanos, europeos o de otras regiones del cibermundo, no pueden perder la perspectiva en esta cultura de IA. Debemos buscar estrategias para controlar dicha inteligencia a través de nuestra propia inteligencia, evitando que se salga de control y que no escape del ámbito de la cibernética en cuanto a ciberseguridad.

"De esta forma, prevenimos que destruya la convivencia social y la propia civilización, que podría empezar primero por un horizonte sin rumbo debido a la desinformación, los bulos, la posverdad y la suplantación de voz y rostro en los espacios y redes sociales del ciberespacio, que está produciendo esta inteligencia débil", precisó.

Asimismo, el filósofo, docente e investigador de la UASD e investigador invitado de la UPV, de la universidad del País, vasco, siguió diciendo que la IA ha generado angustia e incertidumbre en una franja de navegantes dominicanos que viven en el ciberespacio.

"Se piensa que este tipo de inteligencia terminará destruyendo la inteligencia humana. Lo que no se comprende es que esto viene desde hace tiempo socavando la civilización con la policrisis (diversas crisis simultáneas), que van desde el cambio climático, crisis agroalimentaria, guerra y ciberguerra, hasta armas nucleares con IA, y de ahí lo transido en mundo y cibermundo en llamas", explicó.

En la actividad participaron expertos y académicos de Alemania y otros países de la Unión Europea, así como de la República Dominicana, quienes discutieron las diversas facetas de la revolución 4.0, lo digital y la inteligencia artificial y su impacto global, a través de los diversos eventos celebrados por la Red CutMedia hasta septiembre 2024.

También estuvo presente la profesora e investigadora de la UASD e investigadora invitada por la UPV, Yvelisse Melo, especialista en cibermarketing y presidenta del Instituto Dominicano de Investigación de la Ciberesfera (INDOIC), quien destacó el Primer Encuentro de la Red CultMedia –en Santo Domingo- los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019, bajo el lema “Revolución 4.0 en un mundo global: Educación, Economía y Sociedad”.

La maestra Melo dijo que la presencia de la Red CultMedia fue de suma importancia, ya que trascendió la frontera europea e impactó en el ámbito de la cultura digital todo lo relacionado con la Revolución 4.0, la robótica y la IA. Este evento ha sido de gran importancia para el país, porque nunca se había celebrado y debatido sobre los cambios cibernéticos y tecnológicos antes de la pandemia.

Estos encuentros se dieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Academia de Ciencias y el Centro UASD-Higüey, Provincia La Altagracia, en la República Dominicana. Contó con el apoyo de la UASD, la Academia de Ciencia, INDOIC, el Banco Popular, entre otras instituciones.