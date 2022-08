Andrés Castillo quedó detenido tras presentarse voluntariamente en la Fiscalía

El actor Andrés Castillo quedó en calidad de detenido este jueves en momentos en que se encontraba voluntariamente en la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional, a la que acudió para enterarse del proceso por las acusaciones de acoso y coacción a una menor de 14 años de edad que pesan en su contra.

Será trasladado en breve al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde deberá regresar próximamente a la Fiscalía para conocer la coerción que eventualmente se dictará en su contra con relación a la denuncia que presentó la madre de la niña en mayo último.

El caso salió a la luz pública cuando la periodista Alicia Ortega, en su programa El Informe, difundió la grabación de una llamada que el acusado efectó a la menor para que fuera a visitarlo a altas horas de la noche sin la compañía de adultos.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00, lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres, ¿entiendes? Entonces no quiero que se malinterprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tú regresas, pero si hay que venir con equipos (acompañantes) yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día”, invitó Castillo a la menor.

Castillo acudió hoy a la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional acompañado por su abogado, Manuel Moquete, "para aportar en la investigación que, asumo, ellos están organizando debido al rumor que ha salido a la luz", dijo en un video que circula en redes sociales.

El abogado señaló que "la visita" a la Fiscalía obedece al interés por conocer "qué pasa con la investigación que ellos supuestamente están haciendo" sobre la denuncia.

La madre de la adolescente declaró en El Informe con Alicia Ortega que la menor había sufrido coacciones por parte del actor para que se presentara a una audición privada para una película norteamericana sin ir acompañada de un adulto.

La mujer, que no facilitó su identidad y aparecía en pantalla con la cara difuminada, explicó que más de dos meses después de que ella y su hija hubieran conocido al actor durante otra prueba de selección, Castillo contactó con la menor a través de una red social y le proporcionó un número de teléfono para que hablara con él.

En la conversación telefónica, que se produjo en horas de la noche y que fue grabada por la menor por consejo de un adulto, Castillo instó a la menor a reunirse con él sin ir acompañada por sus padres, argumentando que podría tener un papel para ella en su próxima película, una producción norteamericana con el actor Mark Wahlberg.

Castillo insistió durante el contacto telefónico en que él no recibiría a ningún progenitor, algo inusual en los casting de menores, y que debía verla ese mismo día, llegando a proponerle que saliera de su casa ocultándoselo a su madre o bajo algún pretexto, según se escucha en el audio de la llamada.

La madre de la adolescente interpuso ante Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional una denuncia sobre lo ocurrido tres días después de la conversación y, al haber transcurrido tres meses sin recibir notificación alguna, decidió hacer público el caso, según se expuso en el citado espacio televisivo, emitido este agosto