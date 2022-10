Almagro se defiende como gato boca arriba, por investigación ética en su contra

Luis Almagro.

Niega haber contravenido las normas de la OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, negó este viernes haber contravenido las normas del organismo, luego de que se le abriera una investigación interna por una relación íntima con otra persona de la plantilla.

"Mi equipo y yo estamos muy tranquilos porque siempre hemos tomado las medidas apropiadas para asegurarnos de que ninguna situación contraviniera las normas de la organización", dijo Almagro en una rueda de prensa en Lima al término del LII periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Fuentes conocedoras del caso confirmaron a EFE horas antes, en Washington, que Almagro está siendo objeto de una investigación interna por una relación íntima con otra persona de la plantilla de este organismo.

El proceso abierto "recientemente" evalúa si la relación con esa mujer, de la que según la fuente "todo el mundo sabe que es su novia", viola las reglas éticas internas de esa institución con sede en Washington y que celebra estos días su asamblea en Lima.

Al respecto, Almagro aseguró que nunca fue "supervisor de ninguna persona" con la "que tuviera una relación".

"Nunca la promoví ni nunca aumenté su salario de ninguna forma que son las condiciones especiales establecidas en el código de ética del trabajo", subrayó.

Sobre la investigación, afirmó que recibió "directamente una denuncia anónima respecto a una eventual violación del código de ética y trabajo de la OEA".

Tras recibir la notificación, transfirió a la oficina del inspector general el caso para que hiciera las "investigaciones correspondientes".

Afirmó que está "dispuesto a la mayor apertura a los trabajos que realice" el inspector de manera "autónoma e independencia".

"Voy a ser la persona peor informada en este proceso, porque no voy a participar en ninguna fase del mismo, esperaré la convocatoria que me tenga que hacer el inspector general para interrogatorio o aportar en cualquier fase de la investigación", comentó.

Finalmente, sostuvo que no va a referirse a "ninguna persona con la que haya tenido ninguna relación" porque es "muy reservado" con su "vida privada".

"Lo he sido siempre y voy a continuar, eso no quiere decir que no ponga toda la información a disposición de quienes realizan la investigación, pero no me corresponde a mí señalar públicamente a personas no públicas porque eso es improcedente completamente", concluyó.

