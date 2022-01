Alexis Villalona es perdonado por su víctima, pero el MP seguirá proceso

El conocido como el Abusador de Baní, Alexis Villalona, fue perdonado por su víctima, Santa Arias, pero el Ministerio Público continuará con la acusación penal, informó hoy el abogado del imputado, Jorge de los Santos.

Todavía no se conoce el acuerdo al que habrían arribado las partes, pero el fiscal de Baní, Ángel Darío Tejada, confirmó que ello no detendrá la causa debido a que "este tipo de casos" no solo afecta a una persona, en esta ocasión a Santa Arias, sino a toda la sociedad.

“Y si Santa Arias eventualmente pierde el interés..., pero la sociedad aún tiene interés (de que estos abusos se castiguen para desanimar su repetición) y el interés público está por encima del interés individual”, indicó el fiscal.

Firmó el perdón ante su pareja y un notario

La mujer agredida el 31 de diciembre en una calle de Baní ha desistido de la demanda que interpuso contra Villalona y para el efecto firmó un documento.

"La señora Santa Arias firmó ayer ante un notario público un documento en el que libera de todas responsabilidades a nuestro cliente y retira la querella que presentó contra el señor Alexis Villalona el 14 de enero en la Procuraduría Fiscal de Baní", dijo De los Santos a Efe.

De acuerdo al defensor, y en contrario a lo declarado por el fiscal Ángel Darío Tejada, el proceso judicial contra su cliente, quien guarda prisión tras ser apresado en una propiedad de un pariente en Baní, debe concluir tras la decisión de Arias.

"En la firma del acuerdo estuvimos presentes, al igual que dos testigos y el compañero sentimental de la señora Arias", agregó De los Santos, quien afirmó que los abogados de Arias no estuvieron presentes "porque fueron designados por el Ministerio de la Mujer".

Aseguró que presentará el documento firmado por Arias mañana, durante la audiencia en la que la Oficina Judicial de Atención Permanente de Baní conocerá sobre las medidas de coerción contra Villalona que ha solicitado el Ministerio Público, consistentes en un año de prisión preventiva.

Villalona propinó varios golpes a Arias, el último de los cuales la dejó inconsciente en el pavimento de una calle de Baní, tras un ligero choque entre la yipeta de este y la passola de la mujer, todo lo que quedó registrado por cámaras de vídeo cercanas al lugar y que se hicieron virales en las redes sociales.

La mujer cambió de opinión, dado que luego del arresto de Villalona dijo a medios de comunicación que llevaría el caso hasta las "últimas consecuencias" y que no aceptaba las disculpas del hombre, quien en varias oportunidades, luego de su arresto, le pidió perdón a ella y a la sociedad