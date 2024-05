El influyente diario estadounidense Washington Post publicó este domingo, día de elecciones dominicanas, un reportaje con el título en inglés "El otro lado de Punta Cana: represión contra los haitianos".

Alude a que "una campaña de deportaciones masivas, ampliamente apoyada por los dominicanos, ha dejado a los haitianos vulnerables al robo, la extorsión y las agresiones físicas y sexuales".

A continuación una traducción no oficial del texto de este diario de EEUU firmado por Samantha Schmidt, la jefa de la oficina de The Washington Post en Bogotá y que cubre toda América del Sur de habla hispana.

Carolina Pichardo, en Santo Domingo, República Dominicana, y Widlore Mérancourt, en Puerto Príncipe, Haití, contribuyeron a este informe, reveló el Washington Post.

PUNTA CANA, República Dominicana — A la sombra de este centro turístico caribeño, un imán para los turistas estadounidenses, las redadas ocurren casi todos los días.

Agentes de inmigración, acompañados por tropas militares uniformadas, asaltan los barrios donde viven los trabajadores haitianos -dicen familias y defensores de derechos humanos-, derribando puertas y revolviendo colchones en busca de dinero en efectivo para robar.

Detienen a los trabajadores de la construcción que se dirigen a las obras para exigirles dinero. Aceptan sobornos para permitir que los haitianos deportados regresen al país.

"Es un negocio", dijo un ex funcionario de inmigración que habló bajo condición de anonimato para discutir el delicado tema. “Pagas en la frontera, pagas cuando te paran en la calle, pagas cuando te buscan en tu casa”.

Una ofensiva de dos años contra los inmigrantes indocumentados aquí, ampliamente apoyada por los dominicanos, ha dejado a los haitianos vulnerables a los peores abusos, dicen funcionarios estadounidenses y de la ONU.

Entrevistas con decenas de haitianos, sus defensores y ex funcionarios de inmigración muestran que los agentes extorsionan habitualmente a presuntos haitianos bajo amenaza de detención y deportación.

Los informes de agresiones físicas y sexuales se han vuelto frecuentes, según el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones.

Haití y República Dominicana comparten la isla Hispaniola, vecinos incómodos con una larga historia de conflictos. Cientos de miles de haitianos trabajan aquí en granjas y en la construcción, limpiando casas y haciendo otros trabajos que los dominicanos se resisten a realizar.

Pero las familias haitianas pueden vivir aquí durante generaciones sin obtener la ciudadanía dominicana, y su estatus de indocumentados los deja vulnerables a la explotación.

Ahora, mientras Haití se desmorona (su Presidencia está vacante, su legislatura se ha ido a casa, su capital está controlada por pandillas), el gobierno del presidente dominicano Luis Abinader ha facultado a los agentes de inmigración para aumentar las deportaciones.

Las autoridades expulsaron al menos a 176.000 haitianos el año pasado en lo que el Departamento de Estado llamó una “ expulsión masiva … independientemente de sus reclamos de estatus legal”. En comparación, Estados Unidos deportó a 717 haitianos en el último año fiscal.

Como parte de la represión, el gobierno dominicano impuso nuevos requisitos para renovar los permisos de residencia temporal, obstáculos burocráticos que han provocado que otros 200.000 haitianos pierdan su estatus legal.

Y durante ocho meses a partir del año pasado, las autoridades dejaron de conceder citas a los haitianos que buscaban renovar sus visas, lo que afectó a miles más.

Para Abinader, el esfuerzo ha sido un triunfo político. Las encuestas sugieren que logrará un segundo mandato en las elecciones presidenciales de este domingo.

Pero incluso él reconoce abusos en el sistema de inmigración. Los recientes procesamientos y condenas demuestran que el gobierno está abordando el problema, dijo la semana pasada, pero “tenemos que seguir avanzando en este asunto”.

Dada la “situación muy especial que tenemos en Haití”, dijo, las “operaciones de la Direccción General de Migración (DGM) se han multiplicado por diez. … Las fronteras son muy sensibles”.

Su administración seguirá luchando contra la corrupción, afirmó: “Tengo que reconocer que continúa”.

Abinader ha ampliado el papel del Ministerio del Interior y de la policía nacional en la prevención y persecución de “invasiones y ocupaciones irregulares” por parte de extranjeros. Durante el año pasado, dicen los defensores, la policía y las tropas militares han asumido un papel cada vez más destacado en el esfuerzo.

En un informe reciente, el Departamento de Estado citó acusaciones de que funcionarios dominicanos de inmigración, policía y militares entraron a casas sin orden judicial, exigieron sobornos, destruyeron documentos de identificación y robaron pertenencias.

La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del departamento notó acusaciones de detenciones arbitrarias , muertes inexplicables en centros de detención migratoria, abuso físico a detenidos, extorsión y violencia sexual.

El gobierno dominicano, informó la oficina, “no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”.

Las redadas no autorizadas se han vuelto especialmente comunes en Punta Cana. Fue en un vecindario haitiano aquí, a las 5 am de un día del mes pasado, donde un miembro uniformado de la Fuerza Aérea supuestamente entró en una pequeña casa de madera blanca, dijeron las autoridades del Ministerio Público en su informe con la acusación. En el interior, una niña de 14 años cuidaba a dos hermanos menores.

Al aviador de 18 años se le había encomendado la tarea de ayudar a ejecutar una redada de inmigración. Todavía estaba oscuro. Los padres de los niños estaban fuera.

Mientras los agentes de inmigración y las tropas detuvieron a los haitianos y los metieron en un camión, el aviador se quedó solo con la niña, dijo a los fiscales, según los documentos. Llevaba un pasamontañas sobre la cara, dijo la víctima, pero se lo quitó.

“Me dijo que me callara y me pidió un beso. Dije que no”, agregó la niña a los fiscales. “Fue entonces cuando me agarró del cuello y me llevó a mi habitación”.

Una vecina escuchó los gritos. Entró y encontró a la niña llorando y con el vestido roto, dijo la mujer a los fiscales. La niña y su madre acusaron al aviador de violación; él fue arrestado.

El Washington Post no identifica a la niña ni a su madre porque es menor de edad y denunció un delito de abuso sexual.El aviador ha negado haber tenido algún contacto con la niña. Dijo que no entra a las casas durante las redadas. El Post no pudo contactar al aviador para hacer comentarios porque está bajo custodia.

El presunto asalto ha llamado la atención internacional. Pero los haitianos y sus defensores aquí dicen que no fue particularmente inusual. Es emblemático, dicen, del abuso sistemático por parte de las autoridades dominicanas , abuso que normalmente las familias no denuncian por temor a ser deportadas.

Mientras los fiscales entrevistaban a testigos de la presunta violación de la niña, un agente de inmigración habló de su frustración con los oficiales militares “que se salen de control”.

Juan Paniagua, preocupado por el caso, renunció días después, dijo a The Post. Estaba harto, dijo, de que hombres enmascarados derribaran puertas y abusaran de la gente.

“Son los Rambos”, dijo Paniagua. “Usan máscaras para hacer daño. … Me rompe el corazón."

’Un trofeo de guerra'

Miles de turistas, atraídos por las playas de arena blanca y aguas turquesas de este resort junto al mar, aterrizan en el aeropuerto de Punta Cana cada día. Solo en abril llegaron casi 120.000 estadounidenses.

El auge del turismo aquí, aclamado como una historia de éxito pospandémica, se puede ver en los nuevos hoteles y edificios de apartamentos que se elevan sobre el exuberante paisaje. Según el sindicato de la construcción local, alrededor del 90 por ciento de los trabajadores en estos proyectos son haitianos.

Cientos de personas se reúnen aquí cada mañana junto a una transitada carretera para esperar las camionetas que los llevarán a los sitios de construcción.

Cuando una mañana de este mes se corrió la voz de que los agentes de inmigración estaban deteniendo a la gente, un gran grupo de jóvenes cruzó corriendo la carretera, esquivando los coches para llegar a la espesa maleza del otro lado.Al otro lado de la ciudad, se podía ver a hombres con pasamontañas deteniendo a los conductores y exigiéndoles documentos.

Junior Surin tiene visa para trabajar en República Dominicana, pero después de enterarse del operatuvo en una “antena” (el nombre que la comunidad da a un grupo de WhatsApp) decidió quedarse en casa.

“Tengo miedo de salir”. Las autoridades le dispararon en el brazo el año pasado, dijo, mientras los agentes detenían a los trabajadores de la construcción que regresaban de trabajar en Cap Cana, el centro turístico costero justo al sur de Punta Cana.

Cuando las autoridades toman medidas enérgicas, dijo un ingeniero en un lugar de trabajo, solo un tercio de su fuerza laboral se presenta.

Los informes de redadas, robos y extorsiones son particularmente comunes en Punta Cana, según Josué Gastelbondo, quien dirige la Organización Internacional para las Migraciones en la República Dominicana.

Los haitianos que trabajan en la construcción o el turismo aquí podrían ganar más que los que trabajan en otras partes del país, dijo, y, al no poder acceder a la mayoría de los bancos, es probable que guarden efectivo en sus hogares.

"Es como un trofeo de guerra", dijo Santiago Molina, un activista local. "Todo lo que encuentran es suyo".

Los gobiernos aquí han llevado a cabo deportaciones masivas en el pasado. Pero los defensores dicen que esta ola es la más grande y sostenida.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a Abinader en 2022 a detener las deportaciones. En respuesta, el jefe de Estado anunció un aumento. Las deportaciones ese año se duplicaron respecto al año anterior y han seguido aumentando.

El gobierno informa que deportó a 174.602 haitianos en 2023. La OIM cifra la cifra en más de 224.000.

Muchos dominicanos apoyan el enfoque de Abinader. Algunos dicen que temen posibles efectos colaterales de la anarquía en Haití, donde bandas armadas han secuestrado, violado o asesinado a miles de personas.

“Desde hace años lo que venimos viendo es una invasión silenciosa”, dijo Lourdes Fernández, una maestra santiagueña de 62 años. Dijo que teme que algún día los haitianos intenten reclamar a la República Dominicana como parte de su país.

“Existe un consenso nacional sobre este tema”, dijo a The Post el expresidente Leonel Fernández, quien desafía hoy en las urnas a Abinader.

Apoya un enfoque firme para asegurar la frontera y deportar a los haitianos indocumentados, dijo, pero el próximo presidente debe enfrentar a las “mafias” –incluidas aquellas dentro del sistema de inmigración– que extorsionan y se aprovechan de los vulnerables.

Altagracia Luis Jean dijo que acababa de recibir un pago por su trabajo como ama de llaves en un hotel de Punta Cana cuando agentes de la DGM irrumpieron en su casa en el barrio haitiano de Mata Mosquito. Rompieron la cerradura con un martillo y le robaron 100 dólares de su bolso.

Luis Jean, de 41 años, es dominicano. Los agentes detuvieron y deportaron a su marido haitiano y a su hijo de 21 años, que nació aquí, pero ha tenido problemas para conseguir los documentos que demuestren que es ciudadano.

Era su primera vez en Haití.

“No podía dormir, no podía comer, temía que lo mataran allí”, dijo Luis Jean.

Contrató a un “busquín” que sobornó a agentes fronterizos para que trajeran a su marido, a su hijo y a su pareja de regreso a casa. Cuesta más de $800.

Una familia dividida

Antes del amanecer del 5 de abril, seis agentes enmascarados caminaron por el oscuro y estrecho camino hacia la casa de Jeanne Rimbel. Entraron al dormitorio donde dormía con su hijo de cinco años, dijo, y sacaron 30.000 pesos (más de 500 dólares) del cajón de su mesilla de noche.

Más tarde esa misma mañana, escuchó los gritos. Fue la madre de la niña quien denunció la violación.

La madre había salido temprano esa mañana para trabajar como cocinera. El padrastro de la niña, al enterarse de que se acercaban agentes de la DGM, se escondió en la casa de un amigo.

"Cuando no tienes papeles, te escapas", le dijo a The Post.

Nueve agentes de inmigración buscaban inmigrantes indocumentados esa mañana, según los documentos de acusación. Tres miembros de la Fuerza Aérea estaban brindando seguridad.

Venancio Alcántara, director de la DGM, dice que las tropas militares no deben ingresar a las casas ni actuar como agentes de inmigración. Pueden expulsar a los inmigrantes que ocupan espacios públicos o privados ilegalmente, dijo a The Post, y se les permite derribar puertas para hacerlo.

Para empezar, un ex funcionario de inmigración cuestionó por qué miembros de la Fuerza Aérea estaban involucrados en una redada de inmigración. "Ese no es su papel", dijo el ex funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir el delicado tema. "Deberían estar en la frontera".

Una portavoz del Ministerio de Defensa declinó hacer comentarios.

La niña de 14 años ha tenido dificultades para volver a la escuela, dijo su padrastro a The Post. Ahora se encuentra en una casa segura para mujeres y niños con su madre y sus hermanos.

El pasaporte haitiano del padrastro expiró el mes pasado y no sabe cómo renovarlo. No tiene documentos dominicanos que le permitan permanecer legalmente en el país.

“Haití está en un mal lugar. Por eso vine aquí”, dijo. “Me gustaría quedarme aquí, con mi familia”.