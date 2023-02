Agentes policiales matan motoconchista en la Urbanización Fernández

Un ciudadano, presuntamente de nacionalidad haitiana, fue muerto este sábado, a manos de agentes policiales en la Urbanización Fernández, en el Distrito Nacional, según denunciaron testigos de los hechos y personas cercanas a la víctima.

En imágenes divulgadas en redes sociales se observa a un hombre tendido en el suelo y a varios agentes rodeándolo.

La víctima, que se desempeñaba como "motoconcho", aún no ha sido identificada, y la Policía Nacional no se ha referido al suceso, que ha generado indignación entre colegas y amigos del trabajador muerto.

Varias personas presentes en la escena denunciaron que, alegadamente, los policías detuvieron al hombre para pedirle dinero. Indicaron que cuando el trabajador se negó a darles dinero a los policías, se produjo un altercado que terminó con su vida.

“Bueno señores la Policía acaba de matar a una persona en la calle Parábola, detrás del Bravo de la Churchill. No se nada, solamente me dijeron que estaban discutiendo y la Policía… el policía le dio un tiro. Muy fuerte lo que está pasando aquí en República Dominicana con la situación de la violencia policial. Cerraron la calle. Y nada, así estamos señores”, se escucha decir a un ciudadano que grabó la escena, quien no se identificó.

A otro ciudadano se le escucha decir que el occiso “era un hombre serio, de trabajo. Un hombre cristiano. Tiene dos hijos. Tiene un hijo que lo que tiene son tres meses que nació”.

En los videos también se observan a algunos de los compañeros motoconchos y de familiares llorar desconsoladamente