Agencias de prensa coinciden: Se incendia la mayor planta nuclear de Europa

EFE: Incendio en central nuclear en sur ucraniano por ataque ruso

🚨🔴"Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl!", alerta el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, al informar que Rusia disparó "desde todos los lados" contra la central nuclear de #Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. pic.twitter.com/qfX5ZngYj7 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 4, 2022

En la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, se desató un incendio este viernes tras disparar las fuerzas rusas contra la planta, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov, en su cuenta de Telegram.

"¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas", escribió.

La Guardia Nacional confirmó el incendio en la planta en su canal oficial de Telegram.

"Hay un incendio en la base de la central nuclear de Zaporiyia. A pesar de esto, el enemigo continúa disparando en dirección a la estación", señaló.

"La Guardia Nacional, que custodia la planta, se queda para defenderla", recalcó.

Añadió que "representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real de peligro nuclear".

El alcalde de Energodar había informado horas antes de fuertes combates en los accesos a la central nuclear.

"Se han producido feroces combates de más de una hora en los accesos a la central nuclear de Zaporiyia. Nuestras Guardias Nacionales mantienen la defensa, afirmó.

El alcalde dijo que hay víctimas, pero que aún no se pueden cuantificar, dadas las circunstancias.

Indicó que "una columna de vehículos enemigos" se dirigía en dirección a la central nuclear y que se escuchaban fuertes disparos en la ciudad.

El miércoles cientos de empleados de la central nuclear trataron de impedir a una columna del Ejército ruso que accediera a la planta con camiones cisterna y neumáticos. EFE

EUROPA PRESS: Declarado un incendio y una amenaza nuclear en la planta de Zaporiyia

El portavoz de la central nuclear de Zaporiyia ha confirmado en la noche de este jueves que debido a los continuos bombardeos rusos sobre la zona la planta estaría en llamas y habría peligro de una amenaza nuclear.

"El equipo de la Federación Rusa está disparando contra la planta de energía nuclear de Zaporiyia. Existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta de energía nuclear más grande de Europa", ha destacado, según recoge la agencia de noticias Unian.

Por su parte, el alcalde de Energodar, Dimitro Orlov, ha confirmado que continúan los ataques en Zaporiyia. "Las batallas continúan en el ascenso a la planta nuclear. Nuestros guardianes nacionales sostienen la defensa. Se sabe de víctimas, pero no de número exacto", ha confirmado en su perfil oficial de Facebook el alcalde.

El pasado 1 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía (OIEA) perdió el contacto con las estaciones de monitorización radiológica automáticas ubicadas en la ciudad, que es el mayor de los emplazamientos nucleares de Ucrania.

Allí albergan seis de sus 15 reactores. Especialistas ucranianos tratan de determinar la causa de la pérdida de la transferencia de datos de la central nuclear de Zaporiyia y de restablecerla. Además, la AIEA ha aprobado una resolución en la que condena la toma de varias centrales nucleares ucranianas por parte de las fuerzas rusas.

Las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron este jueves que "continúan los esfuerzos" por parte de Rusia para llegar a las afueras de Zaporiyia y Mariupol, dos enclaves estratégicos que permitirían a Rusia cerrar el cerco y avanzar a otros puntos como Dnipro y Odesa.

Estos últimos días, los residentes de Energodar y Zaporiyia han intentado bloquear las carreteras para retrasar el avance de las tropas rusas. (EUROPA PRESS)

Las fuerzas rusas bombardearon la planta nuclear más grande de Europa el viernes temprano en la batalla por el control de una ciudad crucial para la producción de energía, y la central eléctrica estaba en llamas.

El portavoz de la planta, Andriy Tuz, dijo a la televisión ucraniana que los proyectiles caían directamente sobre la planta de Zaporizhzhia y habían incendiado uno de los seis reactores de la instalación. Ese reactor está en renovación y no opera, pero adentro hay combustible nuclear, dijo.

Los bomberos no pueden acercarse al fuego porque les están disparando, dijo Tuz.

Un funcionario del gobierno dijo a The Associated Press que se detectaron niveles elevados de radiación cerca del sitio de la planta, que proporciona alrededor del 25% de la generación de energía de Ucrania. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la información aún no se ha hecho pública.

Tuz dijo que es urgente detener los combates para apagar las llamas.

Los combates en Enerhodar, una ciudad en el río Dnieper, se produjeron cuando otra ronda de conversaciones entre las dos partes culminó en un acuerdo tentativo para establecer corredores seguros dentro de Ucrania para evacuar a los ciudadanos y entregar ayuda humanitaria.

En otros lugares, las fuerzas rusas ganaron terreno en su intento de aislar al país del mar, ya que los líderes ucranianos llamaron a los ciudadanos a levantarse y librar una guerra de guerrillas contra los invasores.

Mientras que la enorme columna blindada rusa que amenazaba a Kiev parecía atascada en las afueras de la capital, las fuerzas de Vladimir Putin han utilizado su poder de fuego superior en los últimos días, lanzando cientos de misiles y ataques de artillería en ciudades y otros lugares del país y logrando avances significativos en el sur.

El alcalde de Enerhodar dijo que las fuerzas ucranianas luchaban contra las tropas rusas en las afueras de la ciudad. Un video mostró llamas y humo negro elevándose sobre la ciudad de más de 50.000 habitantes, con personas pasando junto a autos destrozados, solo un día después de que la agencia de vigilancia atómica de la ONU expresara su grave preocupación de que los enfrentamientos pudieran causar daños accidentales a los 15 reactores nucleares de Ucrania.

El alcalde Dmytro Orlov y la compañía estatal de energía atómica de Ucrania informaron que una columna militar rusa se dirigía hacia la planta nuclear. Fuertes disparos y disparos de cohetes se escucharon el jueves por la noche.

“Muchos jóvenes ataviados con ropa deportiva y armados con Kalashnikov han venido a la ciudad. Están derribando puertas y tratando de entrar en los apartamentos de los residentes locales”, dijo el comunicado de Energoatom.

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, pidió a Occidente que cierre los cielos sobre las plantas nucleares del país a medida que se intensifican los combates. "¡Es una cuestión de seguridad del mundo entero!" dijo en un comunicado.

Los aliados de Estados Unidos y la OTAN han descartado la creación de una zona de exclusión aérea, ya que la medida enfrentaría a las fuerzas militares rusas y occidentales.

Los rusos anunciaron la captura de la ciudad sureña de Kherson, un puerto vital del Mar Negro de 280.000 habitantes, y los funcionarios ucranianos locales confirmaron la toma de la sede del gobierno allí, convirtiéndola en la primera ciudad importante en caer desde que comenzó la invasión hace una semana .

Los intensos combates continuaron en las afueras de otro puerto estratégico, Mariupol, en el mar de Azov. Las batallas han dejado fuera de servicio los sistemas de electricidad, calefacción y agua de la ciudad, así como la mayoría de los servicios telefónicos, dijeron las autoridades. También se cortaron las entregas de alimentos a la ciudad.

Un video de Associated Press de la ciudad portuaria muestra el asalto iluminando el cielo oscurecido sobre calles en gran parte desiertas y equipos médicos que atienden a civiles, incluido uno dentro de una clínica que parecía ser un niño. Los médicos no pudieron salvar a la persona.

Cortar el acceso de Ucrania a los mares Negro y Azov supondría un golpe devastador para su economía y permitiría a Rusia construir un corredor terrestre hacia Crimea, incautado por Moscú en 2014.

En general, los ucranianos, superados en número y armas, han puesto una fuerte resistencia, evitando la rápida victoria que Rusia parecía haber esperado. Pero un alto funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la toma de Crimea por parte de Rusia le dio una ventaja logística en esa parte del país, con líneas de suministro más cortas que suavizaron la ofensiva allí.

Los líderes ucranianos llamaron al pueblo a defender su patria cortando árboles, erigiendo barricadas en las ciudades y atacando a las columnas enemigas por la retaguardia. En los últimos días, las autoridades han entregado armas a los civiles y les han enseñado a hacer cócteles molotov.

“Resistencia total. ... Esta es nuestra carta de triunfo ucraniana, y esto es lo que mejor podemos hacer en el mundo”, dijo Oleksiy Arestovich, asistente del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en un mensaje de video, recordando las acciones guerrilleras en la Ucrania ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En un video dirigido a la nación, Zelenskyy elogió la resistencia de su país.

Los rusos “no tendrán paz aquí. No tendrán comida”, dijo. “No tendrán ni un momento de tranquilidad”.

La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia se llevó a cabo en la vecina Bielorrusia. Pero las dos partes parecían muy alejadas antes de la reunión, y Putin advirtió a Ucrania que debe aceptar rápidamente la demanda del Kremlin de su "desmilitarización" y declararse neutral, renunciando a su intento de unirse a la OTAN.

Putin le dijo al presidente francés, Emmanuel Macron, que estaba decidido a continuar con su ataque "hasta el final", según la oficina de Macron.

Las dos partes dijeron que tentativamente acordaron permitir el alto el fuego en áreas designadas como corredores seguros, y que buscarían resolver los detalles necesarios rápidamente. Un asesor de Zelenskyy también dijo que se llevará a cabo una tercera ronda de conversaciones a principios de la próxima semana.

A pesar de la profusión de pruebas de bajas civiles y destrucción de propiedades por parte del ejército ruso, Putin denunció lo que llamó una “campaña de desinformación antirrusa” e insistió en que Moscú usa “solo armas de precisión para destruir exclusivamente la infraestructura militar”.

Putin afirmó que el ejército ruso ya había ofrecido corredores seguros para que los civiles huyeran, pero afirmó sin pruebas que los "neonazis" ucranianos impedían que la gente se fuera y los usaban como escudos humanos.

También elogió a los soldados rusos como héroes en una videollamada con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia y ordenó pagos adicionales a las familias de los hombres muertos o heridos.

Un alto oficial ruso, el mayor general Andrei Sukhovetsky, comandante de una división aerotransportada, murió en los combates a principios de esta semana, informó una organización de oficiales en Rusia.

El Pentágono estableció un enlace de comunicación directo con el Ministerio de Defensa de Rusia a principios de esta semana para evitar la posibilidad de un error de cálculo que desencadene un conflicto entre Moscú y Washington, según un funcionario de defensa estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque el enlace no había sido anunciado.

La lucha ha enviado a más de 1 millón de personas a huir de Ucrania, según la ONU, que teme que el número de refugiados se dispare.

Los ucranianos que aún se encontraban en el país enfrentaron otro día sombrío. En Kiev, la nieve dio paso a una llovizna fría y gris, mientras se formaban largas filas frente a las pocas farmacias y panaderías que permanecían abiertas.

Se informó de más bombardeos en la ciudad norteña de Chernihiv, donde funcionarios de emergencia dijeron que al menos 33 civiles habían muerto en el bombardeo de una zona residencial.

Las familias con niños huyeron por caminos embarrados y nevados en la región oriental de Donetsk, mientras que los ataques militares en la aldea de Yakovlivka destruyeron 30 casas y dejaron tres muertos, dijeron las autoridades.

En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con alrededor de 1,4 millones de habitantes, los residentes desesperados por escapar de los bombardeos llenaron la estación de tren y se apretujaron en los trenes, sin saber siempre hacia dónde se dirigían.

En el sur, las tropas rusas parecían avanzar desde Kherson hacia Mykolaiv, otro importante puerto del Mar Negro y centro de construcción naval al oeste. Un funcionario de defensa estadounidense dijo que los rusos podrían querer establecer una base en Mykolaiv antes de una ofensiva terrestre contra Odesa, la ciudad portuaria más grande de Ucrania, que también alberga una gran base naval.

La inmensa columna rusa de cientos de tanques y otros vehículos aún parecía estancada a unos 25 kilómetros (16 millas) de Kiev y no había hecho ningún progreso real en días, en medio de la escasez de combustible y alimentos, según las autoridades estadounidenses.

Rusia ha disparado más de 480 misiles en la invasión, según los funcionarios ucranianos estadounidenses que se jactaron de que sus sistemas de defensa antimisiles derribaron muchos de ellos.

Al menos 227 civiles han muerto y 525 han resultado heridos, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque reconoció que se trata de una gran subestimación, y Ucrania dijo que más de 2.000 civiles han muerto. Las cifras no se pudieron verificar de forma independiente.

Rusia informó el miércoles de sus bajas militares por primera vez en la guerra, diciendo que casi 500 de sus soldados han muerto y casi 1.600 han resultado heridos. Ucrania insistió en que las pérdidas de Rusia son muchas veces mayores, pero no reveló sus propias bajas militares.

REUTERS: Planta de energía nuclear más grande de Europa se incendia después del ataque ruso, dice el alcalde local

La planta de energía nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania, la más grande de su tipo en Europa, se incendió la madrugada del viernes después de un ataque de las tropas rusas, dijo el alcalde de la ciudad cercana de Energodar. .

Ha habido feroces combates entre las fuerzas locales y las tropas rusas, dijo Dmytro Orlov en una publicación en línea, y agregó que hubo víctimas sin dar detalles.

Anteriormente, las autoridades ucranianas informaron que las tropas rusas estaban intensificando los esfuerzos para apoderarse de la planta y habían ingresado a la ciudad con tanques.

"Como resultado del continuo bombardeo enemigo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está en llamas", dijo Orlov en su canal de Telegram, citando lo que llamó una amenaza para la seguridad mundial. No dio detalles.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información, incluida la posible gravedad de cualquier incendio.

La invasión de Ucrania está entrando en su noveno día. Se cree que miles de personas murieron o resultaron heridas a medida que se desarrolla el mayor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial, creando 1 millón de refugiados, golpes a la economía de Rusia y temores de un conflicto más amplio en Occidente impensado durante décadas.