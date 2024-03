La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las declaraciones de la ministra de Cultura, Milagros Germán, quien declaró que en el país no hay maestros de calidad.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que los maestros no solo están capacitados, sino que la gran mayoría tienen especialidades y estudios superiores, así como cuentan con las herramientas para continuar haciendo su parte en el proceso de enseñanza aprendizaje.

“Se trata de una declaración simplista y poco seria, de responsabilizar a los maestros, más bien deberíamos preguntarle a esa ministra si están aportando talleristas en el área artística (música, teatro, danza, ballet, entre otros) para complementar los aprendizajes de los niños) o si está atendiendo los problemas de su área como se debe”, declaró Hidalgo.

Sostuvo que incluso faltan muchos maestros por nombrar y que están en el banco de elegibles y no han sido designados por negligencia de las autoridades.

El grave problema aquí-agregó- es lo que hemos venido denunciando, insistentemente, las condiciones de las escuelas, que no son conducentes para el aprendizaje. Tenemos escuelas que no cuentan con baños en condiciones adecuadas, no hay bebederos para el consumo de agua potable, no hay áreas de recreo adecuadas, las aulas están sobre pobladas, entre otras precariedades. Esta misma semana, una escuela de Manoguayabo no ha podido impartir docencia por un desborde de las aguas residuales.

Hidalgo refirió que según el estudio que se realizó a través de nuestro Observatorio Educativo Rafael Santos titulado “Condiciones de Inicio del Año Escolar” al inicio del año escolar 2023-2024, lo que evidencia este estudio es que las condiciones infraestructurales, de la mayoría de las escuelas públicas dominicanas, no garantizan la generación de situaciones significativas de aprendizaje ni de condiciones conducentes al aprendizaje.

"Este trabajo evidencia que, en estos momentos, no existen en las escuelas públicas las condiciones infraestructurales, de convivencia y medioambientales que requiere el diseño curricular dominicano para el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas que se aspira lograr en nuestros estudiantes”, indico el referido estudio.