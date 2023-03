Acusan a agricultor de incendio en Valle Nuevo

El incendio forestal que afectó durante varios días el Parque Nacional Valle Nuevo fue provocado por un productor agrícola, según han informado las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Este caso fue provocado por una persona, un productor agrícola que quemó un área del parque. Y aunque se le había advertido que no podía hacer ni conuco ahí, y mucho menos quemarlo, como quiera lo quemó”, explicó el encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo de Fuego de la entidad, Gerónimo Abreu.

El funcionario no identificó a la persona supuestamente responsable del siniestro, pero sí se informó que ya fue detenido por la Procuraduría de Medio Ambiente.

Durante una rueda de prensa ofrecida junto al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, Abreu comentó, además, que alrededor de 98 por ciento de los incendios son provocados por el hombre.

Dijo que el 85 por ciento de éstos son causados por las comunidades agropecuarias.

“Entonces, quisiéramos hacer un llamado a los productores agropecuarios. Los países que prohibieron el uso del fuego se les duplicó prácticamente la cantidad de incendios. Nosotros preferimos acompañar a los productores y acompañar a los agricultores en el uso del fuego. No estamos prohibiendo el uso de fuego, pero sí que se acerquen a las autoridades de su comunidad. Donde no se pueda quemar, no se lo vamos a permitir, pero donde se pueda vamos a acompañar a usar el fuego de una manera responsable y manejarlo para evitar los incendios forestales”, resaltó.

Este lunes, el Ministerio de Medio Ambiente informó que todos los incendios forestales reportados estos días en República Dominicana “han sido controlados o extinguidos”.

Medio Ambiente aseguró que 27 personas han sido detenidas por los fuegos de Bahoruco y el Parque Nacional Valle Nuevo.

"En estos momentos no se han identificado nuevos incendios y no se observan puntos calientes en nuestro sistema de imágenes satelitales", apuntó el titular de Medio Ambiente, Ceara Hatton.