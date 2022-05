Actor Ray Liotta fallece en RD, donde filmaba película

El aclamado actor norteamericano, Ray Liotta, falleció este jueves a los 67 años. Liotta se encontraba en República Dominicana filmando la película “Aguas peligrosas”.

Según informaciones publicadas por el medio Deadline, Liotta, nacido en 1954 en Nueva Jersey, falleció mientras dormía y hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

El actor de Goodfellas, de Martin Scorsese, participó en películas como The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move.

La publicación de Deadline señala que Liotta había terminado de filmar Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de Working Title The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley