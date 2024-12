Mil activistas, intelectuales y dirigentes políticos y sindicales, así como organizaciones de la República Dominicana, América Latina y el Caribe, Norteamérica y Europa, firmaron una carta abierta dirigida al presidente Luis Abinader en rechazo a las deportaciones masivas de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, en el contexto actual de crisis que enfrenta Haití.

En la misiva, que es una iniciativa del Colectivo Convite, que reúne a activistas de izquierda, escritores, artistas e intelectuales de la diáspora dominicana, los firmantes indicaron que el gobierno de Abinader ha implementado una política “represiva contra la comunidad inmigrante haitiana”, la cual viola los pactos y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano.

De igual forma, sostuvieron que dichas actuaciones son violatorias del marco legal dominicano, suspendiendo en los hechos las garantías legales y constitucionales.

“Informes periodísticos y de organizaciones de derechos humanos reflejan que miles de personas han sido detenidas y deportadas sin debido proceso, sin derecho a la defensa, mediante detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, en operaciones que a menudo se acompañan de abusos físicos, robos, extorsiones e incluso abusos sexuales y asesinatos”, advirtieron.

A continuación, el texto completo de la carta abierta y las firmas que la respaldan:

Carta abierta al presidente Luis Abinader: ¡Alto a las deportaciones ya!

Al presidente Luis Abinader,

Como escritores, académicos, artistas, activistas y personas que creen en los derechos humanos, escribimos para condenar la violencia desmesurada que su gobierno ha desatado contra los haitianos, los dominicanos de ascendencia haitiana y los dominicanos negros desde su anuncio el 2 de octubre de que deportará a 10,000 haitianos por semana.

En la fecha elegida, el 2 de octubre, se conmemoran los 87 años desde que el dictador Trujillo ordenó la masacre de más de 20.000 haitianos y dominicanos negros en las zonas fronterizas dominicanas. Está claro que están siguiendo los pasos del dictador, defendiendo los puntos de vista de los extremistas de derecha y utilizando la financiación pública para propagar el miedo y el odio. El momento de su anuncio no es una mera coincidencia, sino un acto intencional para mostrar la política del Estado dominicano de continuar con el plan del dictador de limpieza étnica contra el pueblo haitiano en suelo dominicano.

Nos dirigimos a ustedes como un colectivo de dominicanos y aliados no dominicanos que se preocupan profundamente por los derechos humanos, la libertad y la democracia para exigirles que detengan de inmediato este macabro plan de deportación y pongan en marcha un plan que proteja las libertades civiles de todas las personas que viven en suelo dominicano, incluidos los dominicanos que no están de acuerdo con usted, los dominicanos que remontan su ascendencia a Haití y los inmigrantes que actualmente sostienen nuestra economía con su mano de obra. Dicho esto, exigimos lo siguiente:

Poner fin a las deportaciones masivas.

Restablecimiento de la nacionalidad de las personas desnacionalizadas inconstitucionalmente en 2013.

Poner fin al estado de excepción de facto y restablecer todas las garantías constitucionales.

Poner fin al trabajo forzoso y respetar los derechos humanos de los trabajadores haitianos.

La deportación masiva de una comunidad marginada es una práctica condenada por el derecho internacional. Desde el 2 de octubre, siguiendo su orden, los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana están siendo perseguidos violentamente, las familias separadas, las casas allanadas, las comunidades aterrorizadas. El hecho de que la maquinaria estatal de deportación se centre en las mujeres embarazadas muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la inhumanidad de su plan. No hay respeto por la vida, no hay lugar para la empatía. En un momento en que el vecino Haití se enfrenta a una de sus peores crisis políticas y catástrofes humanitarias, ustedes han optado por hacerlo más vulnerable y promover el odio y el caos. Le instamos a que detenga este plan de deportación masiva de inmediato. Le instamos a que ponga fin a este odio patrocinado por el Estado.

Aprovechamos esta oportunidad para recordar a las personas de conciencia de todo el mundo que desde que usted asumió la presidencia hace cuatro años, el Estado dominicano ha mostrado un total desprecio por las vidas haitianas, por las vidas de los dominicanos de ascendencia haitiana y por las personas negras. Han elegido aliarse con Israel y Trump en sus políticas e ideales, y con las corporaciones extractivas que profundizan aún más la dependencia dominicana de las potencias extranjeras mientras reclaman soberanía y culpan a los inmigrantes haitianos que están enriqueciendo su economía con mano de obra barata por dicha dependencia. La hipocresía del Estado dominicano no tiene límites. Sus políticas son peligrosas para la democracia.

Firman,

1. A. Naomi Paik, Professor, Chicago, USA

2. Aasha Jackson, Black Alliance for Peace, USA

3. AB Huber, Professor, Tufts University, USA

4. Acción Afro-Dominicana, República Dominicana

5. Achy Obejas, Writer & Translator, USA/Cuba

6. Adelin Pierre

7. Aditi Rao, Princeton University, USA

8. Adom Getachew, Professor, University of Chicago, USA

9. Adriana Abizadeh, Executive Director, Kensington Corridor Trust, USA

10. Afia Ofori-Mensa, PhD, Higher Education Professional, Princeton, New Jersey, USA

11. Agnes Lugo-Ortiz, The University of Chicago, USA

12. Agustin Lao-Montes

13. Aide Cortes, Estudiante de Antropología de la Universidad de Rosario, Colombia

14. Aileen Rodriguez, USA

15. Akia Pacheco

16. Alan Levine, Civil Rights Lawyer, USA

17. Alan Pelaez Lopez, Assistant Professor, University of California-Davis

18. Alba Pérez, NYU, Professor, USA

19. Alejandro de la Fuente, Director, Afro-Latin American Research Institute, Harvard University

20. Alex G. Rivera-Santos, Loc PM, Puerto Rico

21. Alex Guerrero, Artista Visual

22. Alex Voisine, PhD Student, University of Texas at Austin, USA

23. Alexa Rodriguez, USA

24. Alexander Gil, Yale University, Professor, USA

25. Alexandro José Gradilla, PhD, CSU Fullerton, USA

26. Alexis Pauline Gumbs, Writer, USA

27. Alexis Riddick, USA

28. Alexis Spicer

29. Alicia Arribas

30. Alicia Díaz, Dance Faculty, University of Richmond, USA

31. Alicia Grullón, Educator, USA

32. Alicia Schmidt Camacho, Yale University, USA

33. Allison Puglisi, Assistant Professor, Vassar College

34. Allyson Pérez, PhD Student, University of Michigan, USA

35. Alma Concepción, Artist, Independent Scholar, USA

36. Alondra Ponce, Researcher, USA/Mexico

37. Alpha Judith Orozco Herrera

38. Altagracia Jean Joseph, República Dominicana

39. Altagracia, Tertulia Feminista Sur, Coordinadora

40. Alyssa Sepinwall, Professor, USA

41. Amarilys Estrella, Rice University, USA

42. Amaury Rodriguez, Writer, USA

43. Amaurys Pérez, Ph.D, UASD, Sociólogo e Historiador, República Dominicana

44. Amelia Bande, New York University, Writer in Residence, USA

45. Amin Pérez, Sociólogo, Universidad de Quebec, Canada

46. Amira Ravshanova, Student, MIT, USA

47. Amy Andrieux, MoCADA, Executive Director and Professor, USA

48. Amy Hughes, USA

49. Ana Blanco, Princeton University and the University of California Berkeley, PhD Researcher, USA

50. Ana Jimenez-Bautista, Member of the Dominican Diaspora, New York, USA

51. Ana Lucia Araujo, Professor, Howard University, USA

52. Ana Maria Belique, Activista Social, República Dominicana

53. Ana María Espinal, Maestra, USA

54. Ana M. Lara, Associate Professor, University of Oregon,

55. Ana Patricia Rodríguez, Associate Professor, University of Maryland, USA

56. Ana Ramos-Zayas, Professor, Yale, USA

57. Ananya Roy, Professor, USA

58. Anastasia Mann, Lecturer, Princeton University, USA

59. Ángel Antonio

60. Angela Gardner, Artist, USA

61. Angela Stuesse, UNC-Chapel Hill, USA

62. Angela Y. Davis, Scholar and Activist

63. Angelica Benitez, Education, USA

64. Angelica Perez, Mexico

65. Angie Cruz, Professor University of Pittsburgh, Associate

66. Anin Luo, Princeton University, USA

67. Annaliese Gayle, USA

68. Annecy Baez, PhD, Educator/Therapist/Writer, USA

69. Anneliese Ortiz, Student, USA

70. Anthony Arnove, Haymarket Books, Editorial Director, USA

71. Antonio Martorell, Artista, Puerto Rico

72. Arcadio Díaz Quiñones, Professor Emeritus, Princeton University, USA

73. Argelis V. Wesley

74. Ari Ismail, Lafayette College, Student, USA

75. Ariana A. Curtis, Anthropologist, USA

76. Ariel Sylvain, Princeton University

77. Arien Tucker, USA

78. Aris Moreno Clemons, Assistant Professor, University of Tennessee Knoxville, USA

79. Arlene Davila, Professor, NYU, USA

80. Armando Santiago Pintado, Puerto Rico

81. Arturo Massol Deyá, Casa Pueblo, Profesor UPRM, Puerto Rico

82. Arturo Victoriano, University of British Columbia, Assistant Professor, Canada

83. Asselin Ezena

84. Ausiana Laguerre, Student, Kiskeya Youth, USA

85. Austin Cole, Black Alliance for Peace, USA

86. Ayendy Bonifacio, Professor, University of Toledo – Ohio, USA

87. Bárbara Abadía-Rexach, Assistant Professor

88. Bárbara Pluma Moreno, Centro de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares

89. Barbara Ransby, Professor, Writer, Activist, USA

90. Barbara Sostaita, University of Illinois Chicago, USA

91. Bastien Bosa, Profesor, Universidad del Rosario, Colombia

92. Beatriz Llenín Figueroa, Editora Educación Emergente, Escritora/Editora/Traductora, Puerto Rico

93. Belinda Linn Rincon, John Jay College of Criminal Justice, Assoc. Professor, US

94. Benjamin Kaplan, Student, Northeastern University, USA

95. Bethany Moreton, Professor of History, Dartmouth College, USA

96. Betina Kaplan, UGA & U-Lead Athens, Educator, USA

97. Betty Jean, Anchor of Hope International, Mental Health & Trauma Professional, USA

98. Beverly Guy-Sheftall, Professor, Spelman College, USA

99. Bobby Rivera, Associate Professor, St. John’s University, USA

100. Bonnie Maldonado, USA/República Dominicana

101. Brian Eugenio Herrera, Professor, Princeton University, USA

102. Caitlin Cahill, Associate Professor, Pratt Institute, New York, USA

103. Camara Brown, Harvard University, PhD Candidate, USA

104. Cameroun, Professor, University of Maroua

105. Camilla Hawthorne, Professor, University of California, Santa Cruz, USA

106. Carine Toussaint, Haitian American, Humanitarian, USA

107. Carlos Pabón Ortega, Catedrático Jubilado, Universidad de Puerto Rico

108. Carlos Ulises Decena, Professor, Rutgers University, USA

109. Carmen Alvaro Jarrín, College of the Holy Cross, Associate Professor of Anthropology, USA

110. Carmen Julia Gómez Carrasco, Demógrafa, República Dominicana

111. Carmen R. Lugo-Lugo, Washington State University, Professor, USA

112. Carolina González, LatinoJustice PRLDEF, USA

113. Carolyn Choi, Assistant Professor of American Studies, Princeton University, USA

114. Catherine Garcia, Assistant Professor, Syracuse University, USA

115. Catherine R Peters, College of William & Mary, Teacher, USA

116. Cécile Accilien, Professor, University of Maryland College Park, USA

117. Cecile Edwards, Evolutions Solutions, Creative/Executive Director, USA/Jamaica

118. Cecilia Benitez Carracedo

119. Cecilia Lisa Eliceche, Universidade Federal da Bahia, Antropologa, Brasil

120. Cecilia Lucero, University of Notre Dame, USA

121. Celia E Naylor, Barnard College, Professor, USA

122. César Barros A., Associate Professor, SUNY New Paltz, USA/Chile

123. César Pérez, Commonwealth School, Profesor y Escritor, USA

124. Cesar Rey, Professor, University of Puerto Rico – Rio Piedras

125. Chabely Rodriguez

126. Chanda Prescod-Weinstein, Theoretical Physicist, Barbadian American

127. Chandra Talpade Mohanty, Distinguished Professor, Syracuse University

128. Charisse Burden-Stelly, Black Alliance for Peace, Associate Professor of African American Studies, USA

129. Charlie Mattis, USA

130. Chiara Alberto, Italy

131. Chiara Martucci

132. Chris Lewis, Assistant Clinical Professor, University of Maryland, USA

133. Christina Davidson, USC, Professor, USA

134. Christina Lee, Professor, USA

135. Christina Sharpe, Professor, York University, Canada

136. Christofer Rodelo, Professor, University of California, Irvine, USA

137. Claudia Andrea Gotta, Militante por los DDHH [Apdh, Argentina], Profesora Honoraria, Universidad Nacional de Rosario, República Argentina

138. Claudia Maria Angela Fezzardi, High School Teacher, Italy

139. Claudine Michel, University of California, Santa Barbara/Haitian Studies Association, Retired Professor, USA

140. Claudio Mir, Son de Aquí, Actor, USA

141. Club Cultural y Deportivo Francisco Cuevas

142. Colectivo Afro-Tamiahua

143. Colectivo Ilé, Puerto Rico

144. Compas de la Diáspora, USA

145. Coordinadora Popular Nacional, República Dominicana

146. Cornel West, Professor, Teacher Union Theological Seminary, USA

147. Cristina Corrada Emmanuel, Antropóloga, Puerto Rico

148. Cruz Caridad Bueno, Ph.D. University of Rhode Island, Assistant Professor of Economics & Africana Studies

149. Curtis Deutsch, Professor, Princeton University, USA

150. Dalton Gata, Pintor, Cuba-RD-PR

151. Dan Berger, Professor, USA

152. Dan-el Padilla Peralta, Professor of Classics, Princeton University, USA

153. DAndra Henriques, USA

154. Daniel Alarcón, Columbia Journalism School, USA

155. Daniela Robles, Student, CUNY School of Law, USA

156. Danielle Roper

157. Daphne Botti Di Cinto, 8MM Productions, Filmmaker, UK

158. Daro Sakho, Italy

159. David Stovall, Ph.D., Professor, University of Illinois at Chicago, USA

160. Dayo F. Gore, Associate Professor, Georgetown University

161. Deb Vargas, Associate Professor, Yale University

162. Dennis Hill, Black Alliance for Peace, USA

163. Derrick Sosa, Black Alliance for Peace Haiti/Americas Team, Researcher, USA

164. Diana Angulo, Universidad del Rosario, Colombia

165. Diana Umana, Community Organizer, USA

166. Diego H. Alcalá Laboy, Assistant Professor of Law, Albany Law School, USA

167. Dimitry Elias Leger

168. Dinah Orozco Herrera, Ph.D student in the Department of African and African American Studies and Romance Languages and Literatures, Harvard University

169. Diomelca Rivas, Graduate Student, CUNY Graduate Center, USA

170. Dionne Nickerson, Professor, USA

171. Diversidad Dominicana, ASFL

172. Divya Cherian, Scholar, Princeton, USA

173. Dodly Alexandre, Politologue, Suisse

174. Doris Careaga

175. E Schwartz, University of Michigan, GSRA, USA

176. Eddie S. Glaude Jr., James S. McDonnell Distinguished University Professor, Princeton University, USA

177. Edna Roman

178. Edward Paulino, Scholar, USA

179. Edwidge Danticat, Writer

180. Eileen Z. Fuentes

181. Eleanor Craig, Emory University, Postdoctoral Fellow, USA

182. Elena Lorac, Activista, Republica Dominicana

183. Elena Mangione, University of Notre Dame, Professor, USA

184. Eliana Mercedes, Graduate Student, University of Massachusetts-Amherst, USA

185. Elisabeth Kuzel, Project Assistant, Adelphi Germany, Germany

186. Elise A. Mitchell, Swarthmore College, Assistant Professor of History, USA

187. Elissa L. Lister, Scholar, Colombia

188. Elizabeth Acevedo, Writer, USA

189. Elizabeth Alvarez, Researcher, Columbia University, USA

190. Elizabeth Manley, Kellogg Endowed Professor of History, Xavier University, USA

191. Ella, JVP South FL, USA

192. Eman Abdelhadi, University of Chicago, Professor, USA

193. Emilia M. Durán Almarza, Associate Professor of English and Gender Studies, University of Oviedo, Spain

194. Emill Rodriguez

195. Emily Ortiz, Case Manager, USA

196. Emmaia Gelman, Sparkplug Foundation, USA

197. Emmanuel G. Roa, Traductor, USA

198. Emmanuel Ortega, University of Illinois Chicago, USA

199. Eraldo Souza dos Santos, Klarman Postdoctoral Fellow, Cornell University, Brazil/USA

200. Ernesto Martínez, Professor, University of Oregon, USA

201. Ernst Pierre Vincent, Researcher, USA

202. Esther Hernández Medina, Socióloga y Profesora, Pomona College, USA

203. Eveling Carrazco López, Investigadora/Educadora, GLEFAS, Nicaragua

204. Evelyne Laurent-Perrault, University of California – Santa Bárbara, Retired Professor

205. F Montero, USA

206. Felicia Felix, USA

207. Fernando Acosta-Rodriguez, Princeton University, Librarian, USA

208. Fondasyon Jèn Mapou, Haïti

209. Francheska Alcántara, Artista, USA/Republica Dominicana

210. Francine Madera

211. Francisco E. Robles, University of Notre Dame, Catedrático/Professor, USA

212. Frank Guridy, Columbia University, USA

213. G Sethi, Educator, USA

214. Gabriela Alemán, Escritora, Ecuador

215. Gabriella Pierre Louis, Archivist, Italia

216. Gabrielle Apollon, Attorney, USA

217. Gaia Giuliani, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

218. Gary Dauphin, USA

219. Genesis Garcia, USA

220. Gianna Baez, Student and Nonprofit Worker, USA

221. Gina Dent, Professor, UC Santa Cruz, USA

222. Gina Goico, Artist and PhD Candidate in Performing and Media Arts, Cornell University, USA

223. Ginetta E.B. Candelario, Professor of Sociology, Smith College, USA

224. Gioia Kidane Mariam, Italy

225. Giovanni Allegretti, Researcher, Centre for Social Studies at Coimbra University, Portugal

226. Giulia Dalmonte, Social Worker, Italia

227. Gladys Sanchez, Activista Comunitaria

228. Gradissa Fernández Rivera, Catedrática Retirada, Puerto Rico

229. Grupo de Estudios Dominicanos, CUNY Graduate Center, USA

230. Guber Estive Oviedo Garcia, Estudiante, Universidad del Rosario, Colombia

231. Gustavo Encarnacion, Ciudadano Consciente, República Dominicana

232. Halle Bryant, Black Alliance for Peace, USA

233. Hannah Appel, Ph.D., UCLA, Professor of Global Studies & International Development Studies, USA

234. Heba Gowayed, City College of New York, Associate Professor of Sociology, USA

235. Hector Calas Roque

236. Hellen Zamora-Bustos, Program Associate, The Fund For New Jersey, USA

237. Hielen Tekeste, G2 Second Generations Network, Italy

238. Hilda Guerrero, Comuna Caribe, Puerto Rico

239. Ifeona Fulani, Brooklyn, USA

240. Ikaika Ramones, Assistant Professor, Princeton University

241. INARU8

242. Ingrid Luciano, Decretaria de Derechos Humanos e Igualdad Sindicato de Teatristas de la República Dominicana (Siteard), Teatrista y Profesora de Filosofía, Republica Dominicana

243. Irene Brisson PhD, Professor of Practice, University of Detroit Mercy, USA

244. Irene Mata, Wellesley College, Associate Professor, USA

245. Irene Zaiter, USA

246. Iris Morales, Author & Activist, Red Sugarcane Press, USA

247. Isabel Arraiza, Actriz-Educadora, USA

248. Isabel Espinal, University of Massachusetts, Librarian, USA

249. Isabell Krickau, SuTrA e.V., Social Worker, Germany

250. Ivette Gonzalez, Puerto Rico

251. J. Kehaulani Kauanui, Ph.D., Professor, USA

252. Jacob Neis, Princeton University, Graduate Student, USA

253. Jacqueline Brown, Professor, City University of New York, USA

254. Jacqueline Lyon, Ph.D. California State University, Long Beach, USA

255. Jacqueline Villarrubia, Professor, Colgate University

256. Jacques Pierre., Lecturing Fellow, Duke University,, USA

257. Jade Fernandez, Student, USA

258. Jahaida H Jesurum, Harvard Kennedy School, USA

259. Jairo I. Fúnez-Flores, Texas Tech University, Assistant Professor, USA

260. James Louis-Charles, Sports for Peace and Development Specialist, USA

261. Jamilah B, A-APRP, BAP, USA

262. Joshua Frank, CounterPunch, United States

263. Jasmine Sykes-Kunk, USA

264. Jasminne Méndez, Writer, USA

265. Javich Peralta, Director de Teatro, República Dominicana

266. Javiela Evangelista, Assistant Professor, New York City College of Technology CUNY, USA

267. Javier Sagarna, Escuela de Escritores, Director, España

268. Jean Beaman, CUNY Graduate Center, Associate Professor, USA

269. Jean Leger, USA

270. Jennifer Kelly, Associate Professor, University of California, Santa Cruz, USA

271. Jessica Adams, Universidad de Puerto Rico, Profesora, Puerto Rico

272. Jessica Evangelista, Doctorante, Republica Dominicana

273. Jessica Marie Johnson, Educator, USA

274. Jhensen Ortiz, USA

275. Joanna Clerveaux, STAAR at UF, Student, USA

276. Johana Londoño, Rutgers University, Associate Professor, USA

277. Johanna Fernández, Professor, USA

278. Johnny E. Williams, Professor of Sociology, Trinity College, USA

279. Jorell Meléndez-Badillo, Assistant Professor of Latin American and Caribbean History, The University of Wisconsin-Madison, USA

280. José Ayala, Fundación Las Mojarras, Chocó, Colombia

281. José Emilio Bencosme Zayas, SITEARD, Teatrista y Traductor, República Dominicana

282. José I. Fusté, Professor, Depto. de Estudios Étnicos, Universidad de California San Diego, USA

283. José Juan Pérez Meléndez, Associate Professor, University of California, Davis, USA

284. José Manuel Baeza, Stony Brook University, PhD candidate in History, Chile

285. Josefina Saldaña Portillo, New York University, USA

286. Joseph Pierce, Stony Brook University, Professor, USA

287. Josh Ginsberg, NYC DOE, Teacher, USA

288. Joshua B. Guild, Associate Professor of African American Studies, Princeton University, USA

289. Joshua George, BAP, USA

290. Jossianna Arroyo-Martinez, Professor, University of Texas – Austin, USA

291. Joyce Belpre

292. Juan Cárdenas, Escritor, Colombia

293. Juan Carlos Quintero-Herencia, Writer and Professor, University of Maryland College Park, USA

294. Juan Miguel Pérez, Professor, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Republica Dominicana

295. Juana María Rodríguez, Profesora, UC Berkeley, USA

296. Judith Anderson

297. Judith Rodriguez, IU Bloomington, Professor, USA

298. Judith Weisenfeld, Princeton University, Professor of Religion, USA

299. Julian Aguon

300. Julian G.B., Bibliotecario, Republica Dominicana/USA

301. Juliana Giraldo

302. Juliet Mathenge, Teacher, USA

303. Junot Díaz, Writer, USA

304. Junta de Prietas: Colectivo Afrofeminista Antirracista, República Dominicana

305. Karen Graubart, Professor of History, University of Notre Dame, USA

306. Karma R. Chávez, Professor, The University of Texas at Austin, USA

307. Kathlene McDonald, Professor, The City College of New York/CUNY, USA

308. Kaysha Corinealdi, Professor, USA/Panamá

309. Kaytura Felix, University Faculty, USA

310. Keeanga-Yamahtta Taylor, Author, USA

311. Keiselim A. Montás, Académico Independiente y Escritor, USA/Dominican Republic

312. Keish Kim, Rutgers University, Professor, USA

313. Kelly Happe, University of Georgia, Professor, USA

314. Kelly Johana Orejuela Castro, Mediadora, Museo Nacional, Colombia

315. Kenneth Barnes, M.D., Jewish Voice for Peace, USA

316. Kerri Ratcliffe, Research Fellow, Harvard, USA

317. Khalil Gibran Muhammad, Harvard, Historian, USA

318. Kianny N. Antigua, Dartmouth College, USA

319. Kimberly Silverio, Trabajadora Social, USA/Republica Dominicana

320. Kirisitina Sailiata, Macalester College, Assistant Professor, USA

321. Kirsten Weld, Professor of History, Harvard University, USA

322. Kristal H. Grant, Alum of Princeton University, USA

323. Kristina Kay Robinson, Writer/Editor

324. Kyla Tompkins, Scholar, Canada/US

325. Kyle East, Jewish Voice for Peace, USA

326. Kyrah Malika Daniels, Emory University, USA/Haiti

327. L. Coleman, USA

328. Lacey Hunter, PhD, Rutgers University, Professor, USA

329. Larissa Costa, Estudiante de Posgrado, University of Texas at Austin, USA

330. Las Costeñas Del Sur

331. Laura Briggs, Professor, University of Massachusetts Amherst, USA

332. Laura Catelli, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

333. Laura Redruello, Manhattan University

334. Lauristely Peña Solano, Ciudadana, Gestora Cultural y Docente, Colombia

335. Layla Brown, Assistant Professor of Anthropology and Africana Studies, Northeastern University, USA

336. Lázaro Lima, Professor, CUNY, USA

337. Lebirad Taveras

338. Leena Eisenmann, Socióloga y Antropóloga

339. Leisy Abrego, Professor, UCLA, USA

340. Lena Burgos-Lafuente, Profesora, Stony Brook University, USA

341. Lilly Eidelberg-Cardoza, Teacher, AAPRP, USA

342. Lina Meruane, Writer, New York University, USA

343. Linda K Kerber, Historian, USA

344. Lisa Ciolli, Italy

345. Lissette Acosta Corniel, Catedrática, USA

346. Lorgia García Peña, PhD, Professor, Princeton University, USA

347. Lorraine Avila, Rutgers University, Professor, USA

348. Lourdes Torres, DePaul University, Professor, USA

349. Lucy Lanfranconi, Employee, Italy

350. Luis Tapia, Center for Racial Justice in Education, Consultant, USA

351. Luther Fleurancois

352. M. Brinton Lykes, Professor Emerita, Boston College, USA

353. M. Mena, PhD, CUNY, Educator, USA

354. Mabel Cuesta, University of Houston, USA/Cuba

355. Magdalena Lopez, University of Notre Dame, USA

356. Malena Rodríguez Castro, Professor University of Puerto Rico, Puerto Rico

357. Manuel Chapuseaux, Teatrista, República Dominicana

358. Marc Lamont Hill, Professor, City University of New York Graduate Center, USA

359. Marcelo Luzzi, Professor of History, University of Puerto Rico – Río Piedras

360. Marcus Johnson, Professor of Political Science, USA

361. Mari Mari Narváez

362. María del Carmen Baerga, Catedrática, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico – Río Piedras

363. María Isabel Flota Ayala, Mexicana Comunicadora Social

364. Mariana Ferratto

365. Maribel Núñez, Activista Afro, Republica Dominicana

366. Mariel Acosta, Estudiante Doctoral, CUNY, USA

367. Mariel Reyes, Scenic Theater Technician, USA

368. Marion Christina Rohrleitner, UTEP, College Professor, USA

369. Marisel Moreno, Professor, University of Notre Dame, USA

370. Marisol LeBrón, Associate Professor, University of California – Santa Cruz

371. Marisol Negrón, Director of Latino Studies & Associate Professor of American Studies and Latino Studies, University of Massachusetts Boston, USA

372. Marla L. Jaksch, Professor, The College of New Jersey, USA

373. Martha Rivera-Garrido

374. Martiza Peña Frajul, Baní/USA

375. Mary Abigail Moore, Student at Northeastern University, USA

376. Mary Rambaran-Olm, PhD, Public Scholar & Activist, USA

377. Massiel Torres Ulloa, Presidential Postdoctoral Research Fellow, Princeton University, USA

378. Mateo Vasquez Cortes, Profesor, Colombia

379. Maurice Stierl, Germany

380. Max Weiss, Princeton University, Associate Professor, USA

381. Mayra Santos-Febres, Centro de Investigaciones y Archivo Virtual Afro, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico

382. Medhin Paolos, Filmmaker, Italy

383. Melisa Hussain, PhD Student, University of Michigan – Ann Arbor, USA

384. Melissa Castillo-Garsow, Ph.D., Lehman College, USA

385. Mercedes Frias, Activista y Líder Político, Italia/República Dominicana

386. Michel DeGraff, MIT, Professor of Linguistics

387. Michael Ring, USA

388. Michel-Ange Joseph, President, Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS), Chile

389. Michèle Stephenson, Rada Studio, Brooklyn

390. Miguel Martínez, Professor of Spanish, University of Chicago

391. Miguel Valerio, Professor, Washington University in St. Louis, USA

392. Mihreteab Paolos, Italy

393. Milagros Ricourt, Professor, Lehman College, CUNY, USA

394. Miriam Aschkenasy, MD, MPH, MPA

395. Miriam Neptune, USA

396. Miriam Zuniga, Mental Health Provider, USA

397. Monica Huerta, Scholar, USA

398. Mordecai Lyon, writer, USA

399. Movimiento Reconoci.do, República Dominicana

400. Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), República Dominicana

401. Mujeres Socio Politicas Mama Tingo

402. Myriam Gurba, Writer

403. Myriam J. A. Chancy, Professor & Writer, USA

404. Myrna Joseph

405. Nachi De los Santos, «I’m Not Yelling! I’m Dominican» Podcast, Co-Host and Creator, USA

406. Nadia Mosquera-Muriel, UNC Chapel Hill, Assistant Professor, USA

407. Nadine Naber, Professor, University of Illinois Chicago

408. Naimeh Lawrence

409. Nancy Flores, Nonprofit Sector, USA

410. Naomi Chitali, Italy

411. Naomi Murakawa, Associate Professor of African American Studies, Princeton University, USA

412. Narcisa Núñez, Candidata Doctoral, USA

413. Natalie L. Belisle, Assistant Professor, Department of Latin American and Iberian Cultures, University of Southern California

414. Natalie Muñoz, Assistant Professor, Dominican American, USA

415. Natasha Heath, Maternal Health Advocate, USA

416. Natasha Lightfoot, Associate Professor, Columbia University, USA

417. Nelly Rosario, Writer, Educator, USA

418. Nelson Santana, Independent Researcher, USA

419. Neva Besker, Italy

420. Ngompe Massado, Student, USA

421. Nicolas Lucero, University of Georgia, Associate Professor

422. Noelia A. Acosta

423. Noelia Quintero Herencia, Research Foundation, CUNY, USA

424. Norma Lozano Jackson, PhD, The Norma Lozano Jackson Foundation, Retired Professor, USA

425. Norman R. Storer Corrada, Gerente de Colecciones de Museo, USA

426. Nyya Toussaint, Rev., Lanbi ak Manchèt, USA

427. Olga Rodríguez-Ulloa, Professor, University of Indiana Bloomington, USA

428. P. Gabrielle Foreman, Professor, USA

429. Pablo A King

430. Pam Butler, Associate Teaching Professor, University of Notre Dame, USA

431. Pamela Calla, New York University, Professor, USA

432. Pamela Voekel, Associate Professor of History, Dartmouth College

433. Pamela Zaiter, Educator, Department of Education of New York City, USA

434. Paola De Santo, University of Georgia, Professor, USA

435. Patricia Encarnacion, Artista, USA

436. Patricia Fernandez-Kelly, Professor, Princeton University, USA

437. Patrick Sylvain, Professor, Writer, USA

438. Pedro Rafael Lafontaine Ripol, Director de Zircón Teatro, Actor y Director Teatral, República Dominicana

439. Pepón Osorio, Artista, USA

440. Petra Rivera-Rideau, Associate Professor, Wellesley College, USA

441. Premilla Nadasen, Professor, Barnard College, USA

442. Quisqueya Lora, Princeton University, USA

443. R. Calosso, Researcher-Doctoral Student, The CUNY Graduate Center.

444. Rachel Afi Quinn, Associate Professor, University of Houston, USA

445. Rachel Cantave, Assistant Professor, USA

446. Rafael Díaz

447. Rafael Pina Estevez, Activista, Chile

448. Rafael Trelles, Pintor, Puerto Rico

449. Rabab Abdulhadi, Professor, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies Program, San Francisco State University, USA

450. Raj Chetty, St. John’s University, Professor, USA

451. Raphael Stimphil MD, USA

452. Raquel Virginia Cabrera, Writer, USA

453. RaShelle Peck

454. Rashida Charles, University of Pennsylvania, PhD candidate, USA

455. Reena Goldthree, Professor, Princeton University, USA

456. Regina Mills, Professor, USA

457. Régine Jean-Charles, Northeastern University, Professor, USA

458. Renaye Manley, Manley Consulting Group, Principal, USA

459. René Cordero, Professor of History, John Jay College – CUNY, USA

460. Renee Tajima-Peña, Professor and Filmmaker, UCLA, USA

461. Renelde Adarkwah, Business Owner, USA

462. Reynaldo García Pantaleón, Realengo Studio, Visual Artist, USA

463. Rinaldo Walcott, Professor, USA/Canada

464. Rita Indiana Hernández, Global Distinguished Professor, New York University, USA

465. Roberto Tito Otero, Cineasta e Impresor

466. Roberto Vélez-Vélez, SUNY New Paltz, Associate Professor, New York, USA

467. Robin Bernstein, Harvard University, USA

468. Robin D. G. Kelley, Professor, UCLA, USA

469. Lauren Derby, Dept. of History, UCLA

470. Rocio Silverio, USA

471. Roopika Risam, Dartmouth College, Professor, USA

472. Rosalie Reyes, Reverence, USA

473. Rosario Magra, Visual Artist, Sweden

474. Rosemary Feal, Translator, USA

475. Ruben Reyes Jr., Writer, USA

476. Rubi Pacheco-Rivera, USA

477. Ruha Benjamin, Professor, Princeton University, USA

478. Ruth H. Miller, USA

479. Ruth Pión, AfrohistoriaRD, Independent Scholar, Dominican Republic

480. SA Smythe, University of Toronto, Professor, Canada

481. Safiyyah Ogundipe, USA

482. Sandy Grande, Professor of Political Science, University of Connecticut

483. Sandy Placido, Scholar, USA

484. Sarah Haley, Professor & Writer, USA

485. Sarah Rose Turner

486. Saray Figuereo, Educadora, República Dominicana

487. Saudí García, PhD, Scholars for Social Justice, USA

488. Saulo Colón, Puerto Rico

489. Scherezade Garcia, Visual Artist and Educator

490. Scott Alves Barton, University of Notre Dame, Africana Studies, USA

491. Scott Kurashige, Author, USA

492. Sebastian Garcia, USA

493. Sebastián Ramírez, PhD, USA

494. Selamauyt Tesfaye, Cantiere, Community Builder, Italy

495. Shahar Tsameret, JVP South Florida Member, USA

496. Shana L. Redmond, Writer and Scholar, USA

497. Shantee Rosado, Assistant Professor of Afro-Latinx Studies, Rutgers University, USA

498. Sharina Maillo-Pozo, Docente e Investigadora, USA

499. Sharon Rojas Yacamán, Historian, Colombia

500. Shreena Gandhi, Michigan State University, Educator, USA

501. Sibylle Fischer, New York University, Professor, USA

502. Sidney Chalhoub, Professor of History, Harvard University

503. Silvia Orlandi, Cultural Worker, Italy

504. Silvio Torres-Saillant, Syracuse University, Professor, USA

505. Sofia Laverde, Student, Colombia

506. Soledad Torres

507. Sophia De La Cruz, Kiskeya Youth, Student, USA

508. Sophia Monegro, Fulbright Student Program in the US Embassy in Santo Domingo, Fulbright Researcher, Dominican Republic

509. Sophie Mann-Shafir, Researcher and Journalist, USA

510. Sophie Maríñez, City University of New York

511. SS Hughes, Retiree, USA

512. Stephanie Holguin, Scholar & Organizer, USA

513. Stephen Pitti, Yale University, USA

514. Steven Salaita, Scholar & Author, Egypt

515. Steven W. Thrasher, PhD, Northwestern University, Daniel Renberg Chair of Cocial Justice in Reporting, USA

516. Susan Penn, USA

517. Tahira Vargas Garcia

518. Tanya Valette Cineasta, Dominican Republic

519. Tatiana Reinoza, Assistant Professor, University of Notre Dame, USA

520. Tatiana Zamir, Movement Therapist, USA

521. Taylor Davis

522. Temeyissa Patalé Justine, Cameroon

523. Tera W. Hunter, Professor, Princeton University, USA

524. Teresa Tewelde, Italy

525. Tertulia Feminista SUR

526. Tiffany Nicole Florvil, Scholar, University of New Mexico

527. Timnit Gebru, DAIR, Founder & Executive Director, USA

528. Tongo Eisen-Martin

529. Ulla D. Berg, Professor of Anthropology and Latinx Studies, Rutgers University, USA

530. Umayyah Cable, PhD, Assistant Professor, University of Michigan, USA

531. Urayoán Noel, New York University, Professor & Writer, Puerto Rico/USA

532. Vanessa Jimenez-Read, PhD Student, University of Michigan, USA

533. Veronica Liu, Editor, USA

534. Victoria Ignacio, Teacher, USA

535. Vijay Iyer, Musician & Professor, Harvard University, USA

536. Virgilio O Aran, Director Nacional de Organización Laboral, Activista y Escritor

537. VLZ, Mwalimu Lavou Professeur des Universités, France

538. Walter Johnson, Professor, USA

539. Wanda Rivera, Educator, Puerto Rico

540. Wendy Muñiz, Scholar, USA

541. Wielka Aspedilla, Howard University, PhD Student, Chile

542. Winnifred Brown Glaude, The College of New Jersey

543. Ximena Santaolalla, Writer, Mexico

544. Yanilda González, Professor, USA

545. Yarimar Bonilla, Princeton University

546. Yarimir Cabán-Reyes, Artist, Puerto Rico

547. Yaxlei Alejo, Student, USA

548. Yesenia Montilla, Poeta

549. Yina Jiménez Suriel, Independiente, Curadora De Arte Contemporáneo, República Dominicana

550. Ynés Gerardo, Solidaridad Latina

551. Yolanda Martinez San Miguel, Professor, University of Miami, USA

552. Yomaira Figueroa-Vásquez, Centro de Estudios Puertorriqueños (CENTRO) – CUNY, Directora, USA

553. Yuderkys Espinosa Miñoso, Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial, Filósofa, Escritora, Ivestigadora y Profesora, República Dominicana

554. Yuri Herrera, Tulane University, Professor

555. Zhaleh Phillips, Zhaleh Solutions, Health & Wellness Consultant, USA

556. Zheng Ningyuan, Artist, China/Italy

555. Abha Sur, MIT, Lecturer, USA

556. Abril Vargas, Trabajadora Social, República Dominicana

557. Ada Ferrer, Princeton University

558. Adela Brito

559. Adela Williams, Aritecta Paisajista, Profesora de Yoga, República Dominicana

560. AFROntera (Colectivo Antirracista)

561. Alexis De Jesús, República Dominicana

562. Alma Arlette Fernández, Actríz marionetista, Francia

563. Altagracia Estevez-DaEira, Legal Assistant, USA

564. Amada Santiago, City University of New York, Professor, USA

565. Amelia Muñiz Hernández

566. Amelia Rose Estrada, Tufts University, Artist-Scholar, USA

567. Ana Féliz, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Docente, República Dominicana

568. Ana M. Lara, Associate Professor, University of Oregon, USA

569. Ana Maria Ramirez, RN Public Health Nurse, USA

570. Ana Paula Pinhati Oliveira, ARRO (Afghanistan Refugee Rescue Organization), VP, Brazil

571. Andrea Constant, The Ohio State University, USA

572. Angel Leonardo Peña, Escritor, República Dominicana

573. Ángel Quintero

574. Angie Cruz, Associate Professor, University of Pittsburgh

575. Anna Kesson, Princeton University, Professor, USA

576. Anthony Feliciano, Housing Works, VP of Advocacy, USA

577. Antonia Severino

578. Antony Samedi, Rev, Haitian International Integrated Développement Institute (IDEH Int’l Inc)

579. Aris Balbuena, investigadora social, República Dominicana

580. Aron Teklemariam, Lecturer, United Kingdom

581. Ashley Rodriguez Lantigua, Harvard University Graduate student, MDiV Candidate, Co-founder of Hijas de la Magia

582. Asia Madera

583. Belinda Linn Rincon, John Jay College of Criminal Justice, Assoc. Professor, USA

584. Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Economista, Argentina

585. Brenda Cruz, artista multidisciplinar, España/Puerto Rico

586. Bridget Wooding, Scholar

587. Brinella Fernández. Periodista.Antropologa. Activista pro Derechos Humanos.pologa.

588. Bryan Fernandez, Fine Artist, USA

589. Bryan Guichardo, CUNY Graduate Center, PhD Student and Adjunct Professor at John Jay College, USA

590. C. Benitez Morales

591. Camille Chalmers, Profesor, Universidad de Estado de Haití, Director PAPDA, Haití

592. Cañeros Organizados

593. Carmen De Aza. Madestra

594. Catherine Bourgeois, PhD, Antropóloga Social, Bélgica/Francia

595. Cathy Dinas, USA

596. Cathy Weber, Retired, USA

597. Chard Gonzalez, Claremont Graduate University, PhD student, USA

598. Charles McCullion Bishopville, Md., USA

599. Cindy Vasquez Frias

600. Clarivel Ruiz, Dominicans Love Haitians Movement, Art Activist, USA

601. Claudia De la Cruz, The Party for Socialism and Liberation

602. Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural (CARABANTU), Colombia

603. Daniel Vazquez, Editor, USA

604. Danielle Jeanty, BA, Health Care Worker, USA

605. Danielle Jeanty, USA

606. Davide Polizzi, Italia

607. Deisy Toussaint, Periodista, República Dominicana

608. Donna Hoffman, Yoga Instructor and Therapist-in-Training

609. Ece Tuenator, MIT, Librarian, USA

610. Eddie Silverio, Afro-Dominicano-Americano

611. Edwin Celiusa Ceyi, Collectif des Étudiants et Professionnels Haïtiens, CONSEILLER, Argentina

612. Eldar Shafir, Professor, Princeton University, USA

613. Emmanuel Pardilla, New York City Network of Worker Cooperative, Membership Director, USA

614. Enrique Pelaez, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

615. Erica Joseph, MS in international Studies, Program Director of The Route, USA

616. Estela Vazquez, Retiree 1199 SEIU, USA

617. Esther Giron, Aquelarre RD, Republica Dominicana

618. Ezequiel Goldberg, Engineer, USA

619. Fabien Dodard, Creative Director, Dominican Republic

620. Fred Oberholtzer, Community Health Nurse, USA

621. Fundación Étnica Integral, Republica Dominicana

622. Fundación Franklin Franco Pichardo

623. Genaro Peña Fernández, Historiador y Sociólogo, Universidad Autónoma de Santo Domingo

624. Génesis Lara, USA

625. Gisela Quiterio, Demógrafa e investigadora, Republica Dominicana

626. Gregory Pappas

627. Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista (GLEFAS)

628. Gustavo Olivo Peña, Periodista y Escritor, República Dominicana

629. Hal Schrieve, Librarian, USA

630. Hortensia González-Gómez Escritora, USA

631. Imène Ghernati, STEAM Learning institute, Executive Director, USA

632. Imran Ganda

633. Isabell Diaz, Uruguay

634. Jackson Jean, Programa de Investigación y Extensión sobre Afrodescendencia y Estudios Afrodiaspóricos (UNIAFRO), Executive Member, Argentina

635. Jacques Pierre, Lecturing Fellow, Duke University, USA

636. Janelle Iglesias, Assistant Professor of Visual Arts, UCSD, USA

637. Javier Chávez, Artista Visual

638. Jean Anthony Bazile, Défenseur des Droits Humains, Haïti

639. Jean W. Cadet, Unlāo Social dos Imigrantes Haitianos, Brasil

640. Jemps lucien

641. Jessie Cadet Legros, Haitian living in the USA

642. Joel Metellus, Association of Evangelical Haitian Pastors of Chicago, USA

643. John da Eira, IT Consultant, USA

644. John Hinshaw

645. Jorge Julian Quartino

646. Joseph Blain Haitian American

647. Joshua Frank, CounterPunch, USA

648. Kane K, USA

649. Kareen Nunnally, Haitienne, Founder, USA

650. Katherine Miranda, Catedrática Auxiliar, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

651. Kathlene McDonald, Professor, The City College of New York, USA

652. Kevin Shephard

653. Lanny Thompson, Catedrático (Jubilado), Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico

654. Laura Rodríguez Wong, Catedrática jubilada de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil

655. Lauren Derby, Dept of History, UCLA

656. Lety Melgen, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Profesora, Dominican Republic

657. Lilia Ferrer-Morillo, Escritora. Directora de proyectos de la Asociación Civil ABAJO FRONTERAS, Argentina

658. Lilly Eidelberg-Cardoza, Teacher, AAPRP, USA

659. Lina Beltre, Artist, CTM Production Entertainment, LLC

660. Linda Zappaterra Frías, Finance Student, Dominican Republic

661. Lionel Legros, Professor

662. Lizette Colón, LEAPS, Retired, USA

663. Lourdes Bernard, Dominican-American

664. Luis Alvarez

665. Luis Barrios, Padre, John Jay College Of Criminal Justice

666. Luis Graham Castillo, Curador de Arte

667. Luis Tapia, Center for Racial Justice in Education, Consultant, USA

668. Magalie Cauvin

669. Manolo De Los Santos, The People’s Forum, USA

670. Manuel Salazar

671. Marco Peñuela

672. Marcos Ancelovici, Université du Québec à Montréal, Professor, Canada

673. Marcos Morales, UASD

674. María Bizenny Martínez, Activista, Coordinadora de incidencia política de MOSCTHA

675. María Jesús Pola Z., Abogada, República Dominicana

676. Maria Martinez, Abogada y Activista

677. Marianela Pinales

678. Marina C. Valera Regús, Red Socioambiental Bióloga, Antropóloga Docente en Educación Ambiental, República Dominicana

679. Mario Cancel Bigay, NYU Professor, USA

680. Mario Hernandez, Periodista y Escritor, Argentina

681. Maritza Stanchich, Ph.D., University of Puerto Rico, Professor of English, Puerto Rico

682. Martha González Pons

683. Marvin, Artist, USA

684. Masaya Llavaneras Blanco, Huron University College, Assistant Professor, Canadá

685. Matene Toure, ZDNET, Tech Journalist, USA

686. May Jeong

687. Maya Henry, Georgia State University, USA

688. Medwin Fontin, USA

689. Megan Bayles, Educator, USA

690. Merwin Pond, USA

691. Micely Diaz Espaillat, Trabajadora Social e Investigadora, Alemania

692. Michael D. Yates, Monthly Review Foundation, Editor, USA

693. Michel DeGraff, MIT, Professor of Linguistics

694. Michel DeGraff, Professor of Linguistics, MIT

695. Mikaelah Drullard, Colectivo antirracista AFROntera, México

696. Milagros Miceli, DAIR, Germany

697. Mildred Boveda, Penn State University, Associate Professor, USA

698. Mónica Espaillat Lizardo, Assistant Professor of History, Arizona State University

699. Monisha B.K., Educator, USA

700. Nancy Toussaint, Italia

701. Narcisa Núñez, Candidata Doctoral, USA

702. Nayely Germoso, Geografa, Docente universitaria, Republica Dominicana

703. Nicolas Cruz Tineo, Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Economista, República Dominicana

704. Nuratu Otulana, Diaspora Community Services, Executive Assistant, USA

705. Ochy Curiel, GLEFAS

706. Paul Bertoni, Haitian immigrant in the Dominican Republic

707. Paul Dit Justin Alce, Haitien

708. Paulina Alberto, Harvard University, Professor of African and African American Studies and of History, USA

709. Prahlad Iyengar, MIT, PhD Student, USA

710. Rabab Abdulhadi, Professor, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies Program, San Francisco State University, USA

711. Rafael Augusto Lorenzo de Beras, Citizen, Dominican Republic

712. Rémysell Salas, CUNY, Professor, USA/Republica Dominicana

713. Rina Rossi, Graduate Student & Journalist, USA

714. Roberto Espinal Docente Facultad de Ciencias de la Salud, UASD

715. Rocio Castillo, República Dominicana

716. Roland Joseph, Researcher at the Center for Global Nonkilling (CGNK), USA

717. Ruben Plaza, USA

718. Sandra Ovalles, Dominicana Activista Comunitaria en NYC, Empleada de la Universidad de Columbia

719. Scott Kurashige, PhD, Historian and Author, USA

720. Sergia Galván Ortega

721. Sheena Sood

722. Silvia Martinez, Rio Colectivo Documentalistas, Voces de America, Uruguay

723. Sita Costello, OME/MIT, USA

724. Sophia Maria Letcher

725. Stacy Creech de Castro, McMaster University, Postdoctoral Fellow, Canada

726. Stéphanie Armand, Nota Bene Editions, CEO, Dominican Republic

727. Stephen William Phelps, Haïti

728. Summer Wright, USA

729. Tania Balan-Gaubert, Forgotten Lands, Community Director & Visual Artist, USA

730. Tara ahluwalia, Tobacconist, USA

731. Tatum Schutt, Tufts University, Student, USA

732. Thera Webb, MIT, Archivist, USA

733. Theresa Delgadillo

734. Thomas Bassey, The Inclusion Practice, DEI/ Learning and Development, USA

735. Tyari Heard, BAP NYC/NJ, Education Coordinator, USA

736. Vanessa Perez-Rosario

737. Wanda Calzado

738. Wendy De Jesus Toussaint, Fotografa, Republica Dominicana

739. Yalidy Matos, Rutgers University, Associate Professor of Political Science, USA

740. Yasmiyn Irizarry, Associate Professor, The University of Texas at Austin, USA

741. Yuderkys Espinosa, GLEFAS, Escritora, Filósofa, Investigadora y Profesora, Republica Dominicana

742. Z’étoile Imma, Tulane University, Assistant Professor, USA

743. Zaida Corniel, Stony Brook University, Lecturer, USA

744. Zorimar Rivera Montes, Assistant Professor of Latinx Cultures, Tulane University, Puerto Rico

745. ACPP Caribe

746. Ada Okun, Teacher, USA

747. Adolfo Bejar Lara, Assistant Professor, SUNY New Paltz

748. Adrian Garcia, IPN, Professor, Mexico

749. Adrian Rios, Harvard University, PhD Candidate, USA

750. Adrianna Gutierrez Rosario, Northeastern University, Student, USA

751. Akhila, USA

752. Alaina Morgan, University of Southern California, Assistant Professor, USA

753. Alberto Xicotencatl Carrasco

754. Alexandra Viloria, Sociologa, Republica Dominicana

755. Alianza Américas, Estados Unidos

756. Alice Baumgartner, University of Southern California, Associate Professor of History

757. Alissa Trotz, University of Toronto, Guyana/Canada

758. Altagracia Valdez Cordero, Psicóloga, República Dominicana

759. Aly Monard

760. Amber Rahman, Student, USA

761. Amy Lind, Professor of Women’s, Gender, and Sexuality Studies & Political Science, University of Cincinnati, USA

762. Ana Féliz, Docente, República Dominicana

763. Ana K. Rivera

764. Ana Mitila Lora, Periodista, República Dominicana

765. Ana Sanchis, Profesora e Investigadora IPN, Mexico

766. Analoy Lafargue Cau, El Colegio de México, Estudiante de Posgrado, México

767. Andrea Negrete, USA

768. Andrés Lalama Vargas, PhD Candidate, Canada

769. Antonio De la Cruz

770. Araceli Hernández-Laroche, Ph.D., USC Upstate, Professor of Modern Languages & Director, USA

771. Ariel Sylvain, Princeton University, Student, USA

772. Armando García, Assistant Professor, UCR

773. Asociación Centro de Derechos Laborales sin Fronteras de Costa Rica

774. Aurora Santiago Ortiz, Puerto Rico

775. Avery Wear, Tempest Collective, Social Worker, USA

776. Ayorinde Peebles, Tufts University, PhD Student, USA

777. Bárbara Abadía-Rexach, Associate Professor, SFSU

778. Ben Railton, Fitchburg State University, Professor, USA

779. Bienvenida Mendoza, Feminista Antirracista

780. Brian Ferrera

781. Candace Lukasik, USA

782. Carol L Bell, Member of New Roots AME Church in Boston, USA

783. Carolyn Shadid Lewis

784. Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

785. Catherine Boyle, Postdoctoral Fellow, Middlebury College, USA

786. Centro de Atencion a la Familia Migrante Indigena (AC) – Tlaxcala, Mexico

787. Cheryl Naruse, Tulane University, Associate Professor, USA

788. Christy Thornton, NYU, Professor, USA

789. Colmar Serra, Ecotopía Park, Researcher, Consultant & Lecturer, Dominican Republic

790. Comunidades Sin Fronteras, CSF-CT Inc., USA

791. Courtney Sato, Tufts University, Assistant Professor, USA

792. Cristina Beltran, Associate Professor, Department of Social & Cultural Analysis

793. Cyprien Lubin, UNAM, Ph.D. Candidate, Mexico

794. Damaris Pena, Physician, USA/Dominican Republic

795. Dana Francisco Miranda, Assistant Professor, University of Massachusetts Boston, USA

796. Daniel Beeton, Center for Economic and Policy Research, International Communications Director, USA

797. Daniel Orizaga Doguim, University of British Columbia, Research Assistant, Canada

798. Davarian Baldwin, Distinguished Professor, Trinity College, USA

799. Denise Paiewonsky, Socióloga, Republica Dominicana

800. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), México

801. Diana Martínez, Secretaria Técnica de la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM

802. Dibrianys Duran

803. Dylan Rodriguez, Distinguished Professor at the University of California, USA

804. Eileen Galvez, Yale University, Assistant Dean, USA

805. El Colegio de México

806. Elianny C. Edwards, College of the Holy Cross, Assistant Professor of Psychology, USA

807. Emily Jenan Riley, El Colegio de México, Profesora/Investigadora, México

808. Evie Shockley, Distinguished Professor of English, Rutgers University, USA

809. Gabriela Ramos Lazaro, CICATA Queretaro, PhD Student, Mexico

810. Gabriela Rodríguez Pizarro, Former United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants and Their Families

811. Genesis Perez, PhD Student at Tufts University, Dominican-American

812. Gilberto Rosas, University of Illinois, Professor, USA

813. Grupo de Identidad y Educación (GIE), México

814. Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GMIES

815. Guerline Ladouceur Laurore, Esq., CEO of International Society for Advancing Freedom & Equal Rights

816. Guillermo Casado Ducoudray, Productor, República Dominicana

817. Gustavo Peralta, Acción Legal, Panamá

818. Guylene Antoine

819. Hannah Waits, Harvard University, Lecturer in History and Literature, USA

820. Heather Gies, NACLA, Managing Editor, USA

821. Hector Calas Roque

822. Ian Litwin, USA

823. Ilonka Vásquez Arvelo

824. Imac Morales, Puerto Rico

825. IMALAB Social, Ciudad de México

826. Isa Liggans, MIT Coalition for Palestine, Student, USA

827. Isabel Amarante, Professor, CUNY

828. Isabel Carrera Suárez, Universidad de Oviedo, Professor, Spain

829. Ivón Padilla-Rodríguez, University of Illinois Chicago, Assistant Professor, USA

830. Jacopo Landi, Immigration Expert and SAI Social Worker, Italy

831. James Pierre

832. Jane Lehr, Cal Poly, Professor, USA

833. Jazmine Janay Cuevas, Cornell University, PhD Student, USA

834. Jean Kenell Joseph, Haitian Women For Haitian Refugees, Youth Advocate, USA

835. Jennifer Rodriguez, Profesora Universitaria, Rep. Dominicana

836. Jessica Ng, Princeton University, Postdoctoral Reserach Scholar, USA

837. Jethro Vernet Haitian American, USA

838. Joan Flores-Villalobos, University of Southern California, Assistant Professor, USA

839. Joel Olivier

840. Joey S. Kim, University of Toledo, Asst. Professor, USA

841. John Keene, Rutgers University-Newark, Writer & Professor, USA

842. Jonathan Castro, Alianza Americas, USA

843. Jorge Cuéllar, Assistant Professor, Dartmouth College, USA

844. Jornada: Se Acabaron las Promesas, Puerto Rico

845. José Javier Acevedo, Director Ejecutivo, CIPRODEH, Honduras

846. Joseph L. Augustin, Professor, UEH

847. Joshua Deckman, Stetson University, Professor of Spanish and Latinx Studies, USA

848. Joshua Wassink, USA

849. Joy Sandford, BAP SoCal, Producer Engineer, USA

850. Juan Bautista Hurtado Ramos, Instituto Politécnico Nacional, Profesor-Investigador, México

851. Juana Mercado

852. Julia Alvarez, Author, USA/Republica Dominicana

853. Julie Tabora

854. Juliet Hooker, Brown University, Professor of Political Science, United States

855. Karen Oropezaa, Instituto Politécnico Nacional, PhD student, México

856. Karlos Gilarranz

857. Kate Ramsey, Scholar, USA

858. Keiana West, Princeton University School of Public and International Affairs, Graduate Student, USA

859. Kendall Medford, Tulane University, Researcher, USA

860. Kennedy Primus

861. Kerlie Mercure

862. Kevin Edmonds, University of Toronto, Assistant Professor, Canada

863. Kleaver Cruz

864. Kristin Offer-Ohlsen, Norway

865. Krystale Tremblay-Moll, University of Toronto, Graduate Student, Canada

866. La’Nora Jefferson, Doctoral Fellow, USA

867. Latinas en Poder

868. Lavinia Kosher

869. Lawrence Maminta, Long Beach City College, Librarian, USA

870. Lisa Voigt, Professor, USA

871. Lisandra, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Estudiante de Doctorado, Cuba

872. Lizbeth Guerrero, Activista y Defensora de Derechos Humanos

873. Lora Garrison, Dominican Republic Medical Partnership, USA

874. Lorna Rivera, University of Massachusetts Boston, Professor, USA

875. Lourdes Ramírez Vargas, El Colegio de México, Student, Mexico

876. Luis Erasmo Acosta Barraza, El Colegio de México, Maestrante en Estudios de Género, México

877. Luis Fernando Restrepo Yepes

878. Luz Burgos-Lopez, Colectivo Bambula, Educator, US

879. Manik Dhar, MIT, Postdoc, USA

880. Manoucheka Civil

881. Manuel Ángel Castillo, Individual, Académico-Profesor-Investigador, México

882. Margarette St Fort Vernet, MPH, Haitian American, USA

883. María Elba Torres Muñoz, Universidad de Puerto Rico

884. María Mejía, New York University, Bibliotecaria

885. Marie Beltre

886. Marjorie J. García Sánchez, Social Worker/Educator, Dominican-American

887. Masaya Llavaneras Blanco, Huron University College, Canada

888. Massa Feliz, Italy

889. Melanie J. Newton, University of Toronto, Professor of History and Caribbean Studies, Canada

890. Merwin Pond, USA

891. Michelle Abimbola, Boston College Affiliate, USA

892. Miguel Pacheco, Opción Democrática, Empleado, República Dominicana

893. Milagros Guzmán Mercedes

894. Mirla Hernández Núñez, Activista Social por Derechos Humanos

895. Morgan DaCosta

896. Mostafa Abdou, Princeton University, Postdoctoral Researcher, USA

897. Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, República Dominicana

898. Nasser Rabbat, Professor, MIT, USA

899. Natanael Disla, Social Researcher/Investigador Social, Santo Domingo, Dominican Republic/República Dominicana

900. National Forum for Migration in Honduras (FONAMIH)

901. Nicolás Dumit Estévez Raful

902. Noe Montez, Emory University, United States

903. Nuratu Otulana, Diaspora Community Services, USA

904. O’brian Rosario, First-Generation Dominican American, Law Student, USA

905. Olúfẹ́mi O. Táíwò, Georgetown University, Associate Professor of Philosophy, USA

906. Omar Bautista González, Universidad Autónoma de Santo Dominto, República Dominicana

907. Omar Hagrass, Princeton University, Postdoctoral Researcher, USA

908. Paola Jimenez-Read, Consultant, USA

909. Patricia Dore Castillo

910. Patricia Zamudio Grave, Profesora-Investigadora, CIESAS-Golfo, México

911. Patrick Murphy, Director de Casa del Migrante en Tijuana, A.C.

912. Pedro Meira Monteiro, Professor, Princeton University, US

913. Peter Solenberger, Solidarity and Tempest, Tech Worker, USA

914. Prerna Lal

915. Rachael Malott, Independent Researcher, Canada

916. Rachael Schnurr, Graduate Student, Princeton University, USA

917. Raúl Zurita, Poeta, Chile

918. Rebeca Izquierdo

919. Regina Hernández Gama, Instituto Politécnico Nacional, Profesora, México

920. Reginald Guiteau, USA

921. Ricardo Torres, Gestor Cultural

922. Ronald Jean Jacques, Professeur Université d’Etat d’Haiti

923. Rosa Cañete Alonso, Economista, República Dominicana

924. Rosario Josefina Caceres, Perù

925. Rosemary Ferreira, USA

926. Rosibel Alcantara, Ecotopía Park HHRR, Dominican Republic

927. Sacnicte Bonilla Hernandez, PhD, Banana Link, Coordinator Proyectos, Reino Unido

928. Sam Friedman, AIDS Researcher, Socialist and Poet, USA

929. Sarah Quesada, Duke University

930. Sarai Williams, Student, USA

931. Sebastián Diego Delgado Dávila, Licenciado en Ciencias Políticas, UNAM, México

932. Sergio Beltrán-García, UNAM, Adjunct Professor, México

933. Sherlyne Gilles, Teacher, USA

934. Solangie Ramirez, Educator, USA

935. Sònia Monzó, Teacher, Spain

936. Sophie B, Graduate Student, USA

937. Stephanie Garcia, Artist

938. Stephen Durham, Freedom Socialist Party, USA

939. Steve Minor

940. Suzie Chery

941. Svetlana Johnson

942. Tania Lizarazo, UMBC, Associate Professor, USA

943. Teresa García, Antropóloga, Ginebra, Suiza

944. Tina Shull, UNC Charlotte, Associate Professor and Director of Public History, USA

945. Tom Haslett, Global Citizen, USA

946. UC Enwereuzor, Migration & Human Rights, Italy

947. Udo C. Enwereuzor, Migration & Human Rights Activist, Italy

948. Urvi Kumbhat, Student, Princeton University, India

949. V. M. McEwen, Co-founder of the Black Reconstruction Collective, USA

950. Vannia Lara Diaz

951. Vashti E. Nicolas

952. Vera Martinez

953. Victoria Reyes, University of California, Riverside, Associate Professor, USA

954. William Trlak, Graduate Student, Dominican-American

955. Wolfgins Valable

956. Yaira Matos, Dissenters, USA

957. Yanira L. Arias Soriano, Alianza Américas, Organizadora de Abogacía y Liderazgo, Puerto Rico

958. Yesenia Barragan, Rutgers University

959. Zenaida Mendez, National Dominican Women Caucus

960. Amber Rahman, Student, USA

961. Jenneva Clauss, JVP South Florida, USA

962. Jennifer Rodríguez, Profesora Universitaria, República Dominicana

963. Joel Olivier

964. Kerlie Mercure

965. Kerrianne Gamache, Middlesex Community College Educator, USA

966. Kozee Palmares

967. La’Nora Jefferson, Doctoral Fellow, USA

968. Manoucheka Civil

969. Robin L. Turner, Butler University, Associate Professor, USA

970. Sarah Quesada, Duke University

971. Sebastián Diego Delgado Dávila, Licenciado en Ciencias Políticas, UNAM, México

972. Svetlana Johnson

973. Teresa García, Antropóloga, Ginebra, Suiza

974. Ariel David Cabrera Quesada, Profesor, Cuba

975. Austin Tracey, Genetic Counselor, USA

976. Claudia O’Brien Moscoso, Black Alliance for Peace, journalist, Perú

977. Claudia Rodríguez, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, Venezuela

978. Diaspora Pa’lante Collective, USA / Puerto Rico

979. Diego Saavedra, delegado sindical Hospital Garraham, Izquierda Socialista, Argentina

980. Enrique Gómez, Movimiento Al Socialismo, México

981. Frank García, Comunistas, Cuba

982. Graciela Calderón, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista, Argentina

983. Hakim Malik Coriano, teacher, USA

984. Isabel Guzzardo

985. Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys, Izquierda Socialista, Argentina

986. Juan Carlos Giordano, diputado electo de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda-Unidad, Argentina

987. Justin Rivera, Writer & Educator, Puerto Rico

988. Leigh-Anne Francis, College professor, USA

989. Mariana Scayola, secretaria general del sindicato docente Ademys, Argentina

990. Marven Hyppolite

991. Meagan Murphy

992. Miguel A. Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, Venezuela

993. Mónica Méndez, integrante del consejo directivo del sindicato de Salud CICOP y dirigente nacional de Salud en Marcha, Argentina

994. Mónica Schlotthauer, dirigente sindical ferroviaria y diputada nacional de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda-Unidad, Argentina

995. Oswaldo Pacheco, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, Venezuela

996. Rainier Ríos, dirigente del MST, Chile

997. Ricard Cordero, activista antirracista, España

998. Rubén Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria-Seccional Gran Buenos Aires Oeste, dirigente de Izquierda Socialista, Argentina

999. Samantha Master, Organizing Black, teacher, USA

1000. Sydney Hutchinson, Humboldt University Berlin, ethnomusicologist, Germany

1001. Tina Shull, UNC Charlotte, Associate Professor, USA