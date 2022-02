Accionistas de Bancamérica buscan anular orden de disolución del banco

Bancamérica/Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:02/02/2022

Los accionistas extranjeros de Bancamérica emitieron una comunicado "a la Opinión Pública" en la que expresan que buscarán anular por la vía legal la resolución de la Superintendencia de Bancos que decidió la disolución de la entidad.

"No compartimos las motivaciones y resultados de esta resolución inesperada y estamos ejerciendo todos los recursos de ley para conseguir su anulación por la vía legal, ya que Bancamérica cuenta con una solvencia patrimonial de activos que respaldan las operaciones regulares diarias y esta decisión no hace justicia a los más de 12 años que hemos trabajado apegados al cumplimiento pleno de las leyes y reglamentos de la República Dominicana, brindando beneficios a nuestros clientes y a la economía del país", dice el texto enviado a la Redacción de Acento donde no hay ningún nombre por la Junta de Accionistas.

Sin embargo, el texto añade que apoyarán a las autoridades "en la consecución de una disolución ordenada y garantizamos nuestra disposición a cumplir con la normativa que se nos ha aplicado, priorizando el compromiso con nuestros usuarios, ahorristas y clientes en general, así como con los reguladores del sistema monetario y financiero".

"Cumpliremos -prosigue- con las normativas establecidas por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, a fin de acatar fielmente el reglamento de disolución y liquidación de entidades, garantizando así a todos nuestros clientes y usuarios la disponibilidad de sus depósitos y otras acreencias, de forma eficiente y eficaz en el menor tiempo posible, ya que existe garantía plena y efectiva de los activos y recursos de la institución".

El texto destaca que los accionistas de Bancamérica "valoramos y estamos comprometidos con todas las personas clientes y empleados que durante años han confiado en nosotros".

A todos ellos, garantiza, "les aseguramos que vamos a trabajar sostenida y continuamente en beneficio de cada uno de ellos durante este proceso".

"Estamos comprometidos como inversionistas extranjeros con el desarrollo de la República Dominicana y valoramos en su justa dimensión su estabilidad y crecimiento económico, así como los niveles alcanzados por esa próspera y democrática nación en la garantía de la seguridad jurídica, la certidumbre institucional y el Estado de Derecho, que son pilares del propicio clima de inversión alcanzado por la patria de Duarte, Sánchez y Mella y que la han convertido, aparte de sus excelentes recursos humanos y naturales, en uno de los grandes destinos de la inversión extranjera en la región", finaliza.

El venezolano Víctor Vargas Irausquín es el presidente del Grupo Financiero B.O.D., Cartera de Inversiones Venezolanas y Bancamérica