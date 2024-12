Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Luis Abinader vaticinó hoy la pacificación de Haití si se cumple con lo programado en el sentido de que la Policía Nacional de Haití (PNH) reciba el apoyo de 2 mil 500 efectivos de Kenia. Hasta ahora, solamente han llegado 400 efectivos.

"Con el tema de Haití yo no puedo catalogar ni quiero concluir que las tropas kenianas han cosechado un fracaso. Pienso que no se ha implementado como fue planificado: tenían que llegar a 2,500 (las tropas efectivas) y apenas han llegado 400. Es un tema de que no le han transferido los fondos disponibles. Estoy seguro de que si le transfieren los fondos… y llegan a 2.500, estamos seguros de que será un éxito y se va a pacificar a Haití", manifestó el jefe de Estado en LA Semanal.

El próximo presidente de EEUU, Donald Trump, no tiene más que fortalecer el apoyo armado de Kenia en Haití o enviar soldados estadounidenses a la isla caribeña si no quiere más haitianos en EEUU, según evaluó la semana pasada el diario Washington Post, en un editorial que tituló "Si Trump quiere que los haitianos regresen a casa, su misión es clara".

Abinader recordó que en septiembre pasado conversó sobre esto con el presidente keniano, William Ruto, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La Misión para Haití fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado, a solicitud de las autoridades de ese país.

Varios países, liderados por Kenia, se comprometieron a enviar policías al país para lograr reducir el accionar de las bandas armadas que controlan el 85 % de Puerto Príncipe y otras zonas.

Sin embargo, solo cerca 400 de policías kenianos operan en Haití y lo dicho por Ruto ante la Asamblea General de la ONU, de que enviará más policías para completar en enero de 2025 el objetivo de 2.500, no se ha concretado.

"Kenia desplegará el contingente adicional para lograr el objetivo de contar con 2.500 agentes de policía para enero del próximo año", indicó Ruto en su discurso ante la ONU, al precisar que su país ha destacado ya 382 agentes" en Haití.

En esa oportunidad, Ruto afirmó que estaba "profundamente agradecido" por el apoyo financiero y logístico de EEUU, Canadá y otros Estados miembros que asumen la carga.

Hace una semana, Abinader destacó que el nuevo primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, luce "abierto" al diálogo con República Dominicana, pero hoy no informó de la posibilidad de que ello ya se haya concretado en los últimos siete días.

Abinader también dijo la semana pasada que continuarán las deportaciones masivas de haitianos indocumentados, que se cumplen desde principios de octubre pasado a un ritmo que previó sería de 10 mil semanales.

La Dirección General de Migración (DGM) "continuará trabajando muy bien", mientras que el Ejército dominicano seguirá vigilante en la frontera, sostuvo.

Haití ha denunciado que las deportaciones no cumplen con los parámetros de los derechos humanos, mientras que República Dominicana ha defendido lo contrario, además de repetir que se trata de un proceso para garantizar la seguridad nacional.

De acuerdo con los últimos datos de la DGM, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre República Dominicana ha deportado a 55 mil 723 haitianos en condición migratoria irregular.