De acto terrorista tachó el presidente Luis Abinader el ataque a balazos a un avión de la compañía estadounidense Spirit Airlines cuando se aproximaba a Puerto Príncipe, la capital haitiana, y que por ello debió ser desviado a territorio dominicano.

"Ahí pudo haber pasado una tragedia" y la comunidad internacional no debe esperar más para declarar terrorista a las bandas armadas haitianas, cuyos integrantes "ya saben lo que les sucedería" si incursionaran en República Dominicana, añadió Abinader en LA Semanal con la prensa.

“Eso es un acto terrorista y si los países que dan seguimiento y que ayudan a Haití no declararan a esos grupos terroristas, a esas bandas, que disparan a un avión de ciudadanos haitianos, o quizás norteamericano o de cualquier nacionalidad, personas que van a visitar a sus familiares totalmente inocentes de cualquier situación; si no declaran esas bandas como terroristas, entonces yo no sé qué son. Nosotros la estamos tratando como bandas terroristas y si vienen aquí, ellos saben lo que le van a pasar. Tienen que declararla como bandas terroristas, eso es lo que son”, remarcó.

El vuelo 951 de Spirit despegó del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) con destino a la capital haitiana, pero tuvo que abortar su aterrizaje tras recibir siete disparos, según precisó Abinader.

El incidente ocasionó el desvío del avión al Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago de los Caballeros, donde aterrizó y una inspección posterior confirmó daños en el fuselaje por arma de fuego.

Abinader no aludió a versiones que afirmaron que un asistente de vuelo sufrió heridas leves y está siendo evaluado por personal médico en Santiago, pero la aerolínea confirmó que ningún pasajero resultó herido.

El avión fue retirado del servicio y Spirit está organizando el traslado de los pasajeros y la tripulación a Fort Lauderdale en otra aeronave.

"La seguridad de nuestros pasajeros y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad", dijo la aerolínea en un comunicado.

Spirit Airlines ha suspendido su servicio a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano a la espera de una evaluación adicional.

Las aerolíneas American Airlines y Jet Blue anunciaron que también suspenderán los vuelos a Haití hasta el jueves.

El ataque al avión de Spirit se produce en medio de la violencia de las bandas armadas y las nuevas amenazas de la principal coalición de pandillas, Vivre Ensemble (Vivir Juntos), que ayer anunció nuevas jornadas de terror desde hoy mismo.

Solo entre julio y septiembre pasado al menos 1.223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).

A ello se suman las 3.900 víctimas entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.