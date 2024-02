Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/02/2024 · 10:46 AM

El crecimiento de la economía dominicana fue del 2.4 % en 2023, debido a que las autoridades monetarias decidieron bajar la inflación rango meta y mantener la estabilidad económica.

Pese a esto, el producto interno bruto (PIB) pasó de US$ 78,923 millones a US$ 120,629 millones entre 2020 y 2023. Cada dominicano aporta una renta percápita de US$ 11,156 en el año pasado.

Así lo afirmó el jefe de Estado, Luis Abinader, durante su cuarta rendición de cuentas durante el período presidencial del 2020-2024, antes de las elecciones congresuales en mayo 2024.

“Durante estos años hemos pasado a ser la séptima economía de la región superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente”, afirmó.

De acuerdo con el ejecutivo, los datos del crecimiento económico tienen que ser puestos en un contexto “en el que tuvimos que tomar medidas restrictivas para controlar la inflación, lo que supuso que en el tercer trimestre del año 2022 la economía tuviera un crecimiento más lento”.

Pero, agregó que la previsión de crecimiento para 2024 se sitúa entre el 4.5 %, “cerca del crecimiento potencial de República Dominicana”.

El mandatario resaltó las informaciones del Banco Central (BCRD) y el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) del 2023, donde las reservas internacionales se situaron en US$ 15,457 millones y se captó US$ 4,381 millones de capital foráneo.

“Los objetivos que siempre nos hemos marcado son el desarrollo, llevándolo a donde vive la gente, disminuir la pobreza y generar empleo y fomentar la iniciativa privada para generar un efecto multiplicador con la inversión pública y un buen manejo de los fondos públicos”, explicó.