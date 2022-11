Abinader reitera no someterá reforma constitucional sin consenso

El presidente Luis Abinader reiteró este viernes que no someterá una reforma a la Constitución dominicana sin contar con el consenso de todos los sectores de la vida nacional.

“En relación al segundo grupo de propuestas normativas, en este se destaca la propuesta de reforma constitucional respecto a la cual, repito lo que he dicho en otras ocasiones: el diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso”, indicó.

Expresó que el diálogo continuará sobre dicho tema, y que la reforma no será introducida sin la culminación de la plenaria del diálogo, conforme a la metodología del Consejo Económico y Social (CES).

El mandatario encabezó este viernes la presentación de los resultados del proceso de diálogo por las reformas, a un año de su inicio, escenario en el que resaltó los alcances que ha tenido el proceso en el que participan el gobierno, los partidos políticos, las iglesias, los empresarios y representantes de la sociedad civil.

En la presentación, el presidente indicó que la mayoría de las mesas alcanzaron importantes niveles de concertación en temas fundamentales para el país.

“Por eso cada vez que llegamos a un consenso que podíamos implementar, hemos iniciado su concreción y puesta en ejecución”, resaltó el presidente.

Entre los logros, el gobernante citó los avances en la mesa de transparencia e institucionalidad, en la cual se presentaron catorce propuestas normativas, divididas en varios grupos.

“Hemos impulsado ya ante el Congreso Nacional, la necesaria modificación y actualización de nuestra disposición en materia de compras y contrataciones públicas, proyecto este que está siendo objeto de vistas públicas en el Senado, en un proceso de construcción democrática de nuestro Sistema Jurídico y que esperamos que concluya pronto, con la aprobación de una ley robusta, ágil y eficiente para el fortalecimiento de la transparencia pública”, precisó.

Además, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que regulará la jurisdicción contenciosa administrativa, y recordó, que éste, no solo fue presentado al CES y a los partidos políticos en el marco del diálogo, sino que fue también discutido con las autoridades del Poder Judicial.

La presentación de resultados del proceso de diálogo por las reformas fue realizada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y además del presidente Abinader, participó la vicepresidenta Raquel Peña; el presidente del CES, Rafael Toribio, entre otros funcionarios, representantes de las iglesias, la sociedad civil y los partidos políticos.

Las mesas temáticas del diálogo por las reformas se abrieron formalmente el 19 de octubre de 2021