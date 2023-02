Abinader: "He tratado de evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas"

El presidente Luis Abinader destacó este lunes 27 los esfuerzos de su gestión en materia de transparencia, afirmando que ha trabajado para "evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas".

Durante su alocución de rendición de cuentas, al conmemorarse el 179 aniversario de la Independencia Nacional, Abinader destacó el compromiso de su gobierno en la rendición de cuentas.

Sobre esto, destacó que, pese a que la ley 10-07 del año 2007 y la constitución de 2010 lo permitían, la Contraloría General de la República, que tenía las funciones de control interno y de auditoría, hacía solo las de control interno y nunca ejerció las de auditoría.

"Nosotros le hemos devuelto a la contraloría la función de auditoría interna del gobierno de forma continua y ahora lo consolidaremos por ley", sostuvo.

El mandatario destacó que hasta la fecha se han creado 50 nuevas unidades de auditoría interna y se están haciendo auditorias constantes en un proceso para tener todo el gobierno auditado.

"He sido fiel a mi pueblo en cada compromiso. He tratado de evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas. He trabajado sin descanso para tratar de que los fondos públicos sean utilizados para resolver las necesidades de las personas menos afortunadas de nuestra tierra".