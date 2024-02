Your browser doesn’t support HTML5 audio

La crisis por la que atraviesa Haití estuvo presente en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, quien aprovechó la ocasión para destacar los esfuerzos de su cuerpo diplomático para hacer frente a la situación que aflige al vecino país.

Sin embargo, en lo que se refiere a la política exterior, parte del discurso estuvo dirigido a los esfuerzos de República Dominicana para fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos.

Sobre Haití, el gobernante indicó que los esfuerzos diplomáticos del gobierno dominicano fueron fundamentales para la adopción de las resoluciones 2699 y 2700 del Consejo de Seguridad de la ONU para el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en el país fronterizo, así como la extensión del régimen de sanciones que incluye embargo de armas, prohibición de viajes y congelación de activos de personas y entidades responsables del clima de violencia.

Sobre el diferendo entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal sobre el fronterizo río Dajabón (Masacre), no hubo referencia directa. Mas, señaló que el Instituto Nacional De Recursos Hidraulicos (Indrhi) trabaja en la etapa de diseño de la presa de Don Miguel, en Dajabón, cuyo embalse sobre el río Dajabón (Masacre) tendrá capacidad de almacenar 30 millones de metros cúbicos.

Según las estimaciones, el proyecto permitirá el abastecimiento de riego en 63,000 tareas, impactando a 1,090 productores.

"Esta presa abastecerá el sistema de riego de Dajabón por gravedad y aumentará el servicio de agua potable de 30,000 a 86,000 habitantes y generación hidroeléctrica de 1.4 GW a 10.2 GWH/año", indicó.

Haití representa el segundo mercado más importante de las exportaciones dominicanas, que solo en 2023 ascendió a US$ 857 millones, una pérdida de US$ 182 millones respecto el 2022, cuando la Dirección General de Aduanas (DGA) reportó US$ 1,039 millones.

EE.UU. en la mira de la política exterior

Abinader calificó el 2023 como crucial para el fortalecimiento de la relación con el que consideró es el "principal socio estratégico" de República Dominicana: Estados Unidos.

El primer mandatario indicó que, como muestra de ese avance, se cuenta la inclusión del país en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, que permite a los viajeros dominicanos solicitar un rápido ingreso a esa nación al llegar a sus aeropuertos.

"Miles de dominicanos ya han solicitado su ingreso al programa", aseveró.

Asimismo, Abinader, citando al presidente norteamericano Joe Biden, en la Cumbre de Líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas, sostuvo que la relación dominicana con Estados Unidos está "en su mejor momento de la historia", en referencia al fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales, el avance de los principios democráticos y los derechos laborales, y la situación de seguridad en Haití.

"La política exterior es un aspecto fundamental para cualquier país, especialmente para una nación como la nuestra, que tiene la necesidad de establecer relaciones con otros países para lograr su desarrollo y prosperidad", adujo.

Guyana, casi de refilón

El presidente Abinader extendió su rendición de cuentas a la búsqueda de acuerdos y firma de convenios con República Cooperativa de Guyana en agosto de 2023 – seis en total -, con el propósito de construir una refinería, explotar un bloque de petróleo, establecer una planta petroquímica y producir conjuntamente productos agrícolas.

Estos acuerdos, agregó el gobernante, establecen iniciativas trascendentales que buscan garantizar la seguridad energética y alimentaria de los dos países al permitir la inversión privada de dominicanos para garantizar autonomía en tres de los cuatro insumos más importantes para nuestro país: hidrocarburos, maíz y soja.