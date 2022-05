A tortazos contra cuadro de la Mona Lisa en el Louvre

El cuadro de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ubicado en el museo parisino del Louvre, fue blanco de la puntería de un sujeto que se trasladaba en silla de ruedas y que le arrojó un pastel, de acuerdo con los registros audiovisuales difundidos por Twitter.

La obra en sí, según lo reportado, no sufrió daños, ya que el pastel quedó en el cristal que protege a la obra.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022